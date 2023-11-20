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Shiba Coin’den Yapay Zeka Hamlesi Mi Geliyor? Milyonluk Yakım ve Son Gelişmeler

Özet

  • Shiba Coin ekibi merkezsiz yapay zeka çalışmalarına katılabilir.
  • 80 milyon Shib yakıldı ancak fiyata etkisi olmadı.
  • Shibarium aktif ve yeni kullanıcı sayısı zayıf kalmaya devam ediyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
02:01
20 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kasım 2022’den bu yana katlanarak artan yapay zeka coşkusu FET, AGIX gibi altcoinlerin fiyatını katlamıştı. Shiba Coin de bildiğiniz üzere hype alanlarda ürünler çıkarıp bundan fiyatının yararlanmasını sağlama noktasında oldukça istekli. Peki son durum ne bu alanda da bir ürün görecek miyiz?

Shiba Coin (SHIB) Yakım

Toplu olarak ölü cüzdana gönderilen Shiba Coinlerin sayısı aniden arttı. Birkaç işlemde 80 milyon token yakıldı. Peki bunun fiyat üzerinde ciddi bir etkisi oldu mu? Elbette hayır, yakım noktasında en büyük umut Shibarium ağına bağlanmıştı. Günde devasa işlem ücretleri oluşturulacak ve testnet performansı mainnette de devam ederse aylık 40 milyon dolara yakın Shiba Coin yakılacaktı. Sonuç? Sonuç tam bir fiyasko ve aşağıdaki grafikten de bunu görüyorsunuz.

Yeni kullanıcıların sayısı dün 27’ye kadar düştü. Tek iyi haber aktif kullanıcıların sayısının 11 Kasım’daki 545 dibinden 770’in üzerine çıkmış olmasıdır. Yine bu 40 milyon dolar değerinde aylık yakım için yeterli değil.

Shiba Coin ve Yapay Zeka

Shiba Coin her dönemin hype alanında bir ürün çıkarmaya bayılır. Herkes Shibarium ile RWA alanında neden bir şeyler saçmalanmadığını merak ederken yapay zeka hamlesinin geleceği konuşulmaya başlandı. Meme coinlerin hype alanlarda alternatif ürünler çıkarmaya çalışması güzel ancak bunların sadece fiyat endişesiyle yapılıp bir kenara bırakılması endişe verici. Metaverse, DeFi, layer2, NFT birçok alanda Shiba Coin başladığı işleri daha ileri taşıma konusunda muvaffak olamadı.

18 Kasım’da, baş geliştirici Shytoshi Kusama, eski Coinbase baş teknoloji sorumlusu Balaji Srinivasan’ın yapay zeka endüstrisine merkeziyetsizliğe geçiş konusundaki tavsiyesine yanıt olarak kısa bir yorum paylaştı. Shiba Inu piyasa uzmanı Lucie, spekülasyonları daha da körükleyerek şunları yazdı;

“Merkezsiz yapay zeka her biri inovasyon melodisine katkıda bulunan, tek bir orkestra şefinin olmadığı, sadece uyumlu bir işbirliğinin olduğu, birlikte çalışan zihinlerin senfonisi gibidir.”

Shiba Inu’nun yapay zekaya girmesi, çok yönlü bir hizmet blockchain’i hedefi için uyumlu olsa da bu alan aşırı teknik güç gerektirmektedir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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