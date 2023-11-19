  DYdX Artık Yasakladı: RUNE, SNX, ENJ, 1INCH ve AAVE Dahil Birçok Altcoin İçin Harekete Geçti

Kripto para piyasalarında çok spesifik saldırılar gördük ve bazı legal görünen sömürü atakları da saldırı olarak tanımlanıyor. Özellikle DeFi alanında doğru kurgulanmayan akışlar, limitler milyonlarca dolarlık kayba neden olabiliyor. DYDX ekibi son olaydan ders çıkararak 10+ altcoinde önemli bir adım attı.

DYDX Haberleri

YFI Coin fiyatını sarsan saldırının ardından DYDX borsası kötü niyetli kripto yatırımcıları için harekete geçti. Resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda Eos, 0x Protocol (ZRX), Aave, Algorand, ICP, XMR, XTZ, ZEC, Sushi, RUNE, SNX, ENJ, 1INCH, CELO, YFI ve UMA gibi tokenları etkileyen marjin gerekliliklerinin artırıldığı açıklandı.

DeFi dünyasının en büyük türev borsası DYDX YFI tokenindeki long pozisyonları tasfiye etmeyi amaçlayan kârlı bir işlemin yaklaşık 38 milyon dolar değerindeki pozisyonların tasfiyesine neden olmasının ardından kullanıcıların zararını karşılamak için sigorta fonunu tetikledi.

dYdX’in kurucusu Antonio Juliano bunu borsaya yönelik “planlı, hedef alınmış bir saldırı” olarak tanımladı. Ona göre, YFI’nin dYdX’teki açık faizi saldırganın eliyle 0,8 milyon dolardan 67 milyon dolara kadar yükseltildi. Juliano’ya göre aynı kişi birkaç hafta önce de dYdX’teki SUSHI likiditesini gözüne dikmişti.

“Fiyat düşüşünden önce $YFI için başlangıç teminat oranlarını artırmak üzere harekete geçtik, ancak bu sonuçta yeterli olmadı. Spekülatör fiyat çöküşünden hemen önce dYdX’ten iyi miktarda $USDC çekmeyi başardı. Yüksek kârlı trade stratejilerinin artık dYdX’te yasaklandığını duyurmak istiyorum”.

Burada yüksek karlı trade işlemlerinden kasıt Mango Markets likiditesini yutan Avraham Eisenberg’in 2022’deki diline atıftı.

DYDX Coin Yorum

Kendi ağına geçiş ve tam merkeziyetsizlik konusunda DYDX ekibi son derece somut adımlar attı. Bunun sonuçları uzun vadede anlaşılacak olsa da Antonio ve arkadaşlarının ama DeFi davaları toplu biçimde başlarken bundan kurtulabilmek.

Fiyata gelecek olursak BTC düşüşü elbette diğerlerini olduğu gibi DYDX Coin yatırımcılarını da vurdu. Altcoinin fiyatı 4 doları aştıktan sonra şimdi 3,27 dolardan alıcı buluyor. Kısa vadede 3,43 dolar üstü kapanışlar yükseliş hareketinin devamı için destekleyici olacak. Ancak 3 dolarlık psikolojik desteğin korunması da olumlu. Olası ralli için hedef 18 Nisan 2022 haftasında görülen 5,24 dolar zirvesi olabilir.