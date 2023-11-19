  Analist Hedefini Yineledi, Sabredin! Kripto Paralar Yükselmeye Devam Edecek Mi?

Kripto para yatırımcıları heyecanlı bekleyişin ardından Ekim ayı bitmeye yakın Uptober’ı her zerresinde hissetmeye başladı. Şimdi Kasım ayı için parabolik ralli beklentisi var 38.000 dolar zirvesi azımsanacak gibi değildi. Peki piyasa uzmanlarının hali hazırda beklentisi ne yönde?

Bitcoin Artar Mı?

Sosyal medyada oldukça popüler olan kripto para analisti Titan of Crypto’ya göre BTC fiyatı 50.000 dolarlık hedefine her geçen gün daha fazla yaklaşıyor. Halving öncesinde önemli Fib geri çekilme seviyesine gerileyen fiyat analisti endişelendirmiyor.

Bitcoin 40.000 dolar seviyesine doğru güçlenen sert bir dirençle karşı karşıya. Geride bıraktığımız günlerde bu aralığı aşmak için mücadele etti ancak başarılı olamadı. Bunun sebebi aceleci kar satışlarıydı. Özellikle dipleri değerlendiren yatırımcılar için iyi bir satış seviyesi. Üstelik 2021 boğa piyasası sırasında satın alanlar için de iyi bir maliyet noktası.

Kripto Paralar Yükselmeye Devam Eder Mi?

Titan of Crypto son değerlendirmesinde halving öncesinde 39.000 doların desteğe dönüşeceği konusunda iddialı bir yorumda da bulundu. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 36.500 dolarda bulunuyor ve bahsettiği seviyeden o kadar da uzak değil. Tek sorun 50 milyar dolar bölgesine saplanan hacim ve yeni yatırımcı çekmekte zorlanan piyasalar.

“Size yaklaşık bir yıl önce söylediğim halving öncesi 39.000-50.000 dolar arasındaki hedef bölgesine ulaşmak üzereyiz. Sabredin ve sabrın anahtar olduğunu görün. BTC‘nin her döngüsünde yarılanma gerçekleşmeden önce bir ralli oldu. Bu ralliler %61,8-%78,6 fibonacci geri çekilme alanı içinde zirveye ulaştı”.

DecenTrader’ın kurucu ortağı Filbfilb ise halving dönemine kadar BTC fiyatının 46.000 dolara ulaşabileceğini düşünüyor. Fakat tarihsel olarak asıl büyük rallilerin halving sonrasında yaşandığı unutuluyor. Birçok analist 2025’in sonuna kadar 130.000 dolar ve üzerinde yeni ATH seviyelerinin görülebileceğini tahmin ediyor.

Az sayıda analist ise devam eden kripto para düzeltmesinin BTC daha derin bir dibe koşarken zorlaşabileceğini tahmin ediyor. Bir süredir dip olarak 30.900 dolar seviyeleri konuşuluyor ve böylesine bir hamle altcoinlerde yüzde 50’yi aşan kayıplar doğurabilir. Üstelik bu durum piyasa ortalamasının altında yükselen altcoinler için yeni ATL seviyelerinin belirlenmesini de sağlar.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.