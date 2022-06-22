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Bitcoin Madenciliği Şirketi Borç Ödemesi için 3.000 BTC Sattı

Bitcoin madenciliği şirketi Bitfarms'ın geçen hafta 3 bin BTC satarak 100 milyon dolarlık kredi borcu için ödeme yaptığı açıklandı.
08:15
22 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin madenciliği şirketi Bitfarms‘ın geçen hafta 3 bin BTC satarak 100 milyon dolarlık kredi borcu için ödeme yaptığı ve yeni bir kredi anlaşması yaptığı açıklandı.

Satmadan Tutma Stratejisinde Geri Adım

Yapılan açıklamaya göre, Bitfarms, ilk olarak Bitcoin varlıklarından bin 500 BTC’nin satışı yoluyla kredi borcunu 34 milyon dolar azaltarak 66 milyon dolara, ardından 21 Haziran’da yaptığı bin 500 BTC’lik ek satışla 38 milyon dolara düşürdü.

Şirketin günlük çıkardığı BTC‘lerin bir kısmını satma hamlesi, şimdiye kadar benimsediği strateji olan madencilik yoluyla çıkardığı BTC’leri satmadan tutarak hareket etme stratejisinde geri adım attığı anlamına geliyor. Bitfarms CFO’su Jeff Lucas, “Piyasalardaki yüksek volatilite göz önüne alındığında, likiditeyi artırmak, bilançomuzu kaldıraçsız hale getirmek ve güçlendirmek için harekete geçmeye karar verdik. Uzun vadede BTC fiyatında yükseliş beklentimizi korurken stratejide yapılan bu değişiklik, birinci sınıf madencilik operasyonlarımızı sürdürmeyi ve gelişmiş madencilik ekonomisi beklentisiyle işimizi büyütmeye devam etmek için en önemli önceliklerimize odaklanmamızı sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Lucas’a göre, şirket bu stratejinin mevcut piyasa ortamında en iyi ve en ucuz yöntem olduğuna inanıyor:

Faiz giderimizi düşürmenin yanı sıra, borçlanmada 34 milyon dolarlık düşüş sağladık. Kredi borcunu teminat altına almak için kullanılacak olan BTC’yi satmak, tutma stratejimizden daha fazla fayda sağladı.

Kredi, kripto para odaklı en büyük yatırım şirketlerinden Galaxy Digital aracılığında güvence altına alındı ​​ve borç tutarının yüzde 143’ü oranında teminat gösterildi. Kredi sözleşmesine göre, teminatın değeri yüzde 133’ün altına düştüğünde Bitfarms’ın ek teminat göstermesi gerekecek:

Bitcoin fiyatındaki önemli bir düşüş, şirketin minimum Bitcoin teminat gereksinimlerini karşılayamamasına neden olabilir. Bu da şirketin kredi veren tarafından, teminat olarak gösterilen Bitcoin’inin elden çıkarılmasına veya kredi tahsisinin talep üzerine itibari para biriminde geri ödenmesine neden olabilir.

3 Bin 349 BTC Kaldı

2021’de madencilik yaparak toplamda 3 bin 453 BTC çıkardığı düşünülen Bitfarms, 31 Mayıs’ta elinde 6 bin 75 BTC’ye bulunduğunu açıklamıştı. Satışı yapılan 3 bin BTC’nin tamamı ve günlük ortalama 14 BTC’lik Haziran ayındaki BTC çıkarımını dikkate alındığında şu anda şirketin elinde 3 bin 349 BTC olduğu değerlendiriliyor.

Mevcut Bitcoin fiyatı dikkate alındığında, şirketin elindeki bu varlığın yaklaşık 66 milyon dolar değerinde ve bu da borç olarak alınan 38 milyon doların yaklaşık olarak yüzde 140 üzerinde (yaklaşık 54.34 milyon dolar).

Öte yandan Bitfarms, NYDIG ile şirketin bazı tesislerinde madencilik ekipmanları ile teminatlandırılan ve yüzde 12 faiz oranıyla 37 milyon dolarlık bir kredi anlaşması imzaladı.

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