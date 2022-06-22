Önde gelen dijital varlık yöneticisi CoinShares, piyasalar sallanırken kurumsal yatırımcıların Ethereum'un (ETH) rakibi olarak gösterilen bu altcoin'den aldıklarını bildirdi.

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Önde gelen dijital varlık yöneticisi CoinShares, piyasalar sallanırken büyük para sahibi olan kurumsal yatırımcıların Ethereum’un (ETH) en büyük rakibi olarak gösterilen bir altcoin’e yöneldiklerini bildirdi.

Kurumsalların Yeni Gözdesi: Solana

CoinShares, haftalık olarak yayımladığı “Digital Asset Fund Flows Weekly” raporunda, Ethereum yatırım ürünlerinin, Ethereum‘un hisse kanıtı (PoS) sistemine geçme planı olan ve “merge” olarak bilinen hareketten önce 11 haftalık boyunca para çıkışı gördüğünü bildirdi:

Ethereum, 11 hafta boyunca üst üste çıkışlar gördü ve geçen hafta toplam 70 milyon dolarlık çıkışlarla acı çekmeye devam ediyor. Yılın ilk gününden bu yana kaydedilen toplam çıkışlar 459 milyon dolar. Solana (SOL), geçen hafta 0,7 milyon dolarlık ve yılın ilk gününden bu yana 109 milyon dolarlık girişlerle yatırımcıların The Merge (ETH2) konusundaki endişesinden faydalanıyor gibi görünüyor.

Dijital varlık yöneticisine göre Solana, Ethereum’da bir süredir devam eden kanamadan ziyadesiyle faydalanıyor.

Kurumsallar Bitcoin Almaya Devam Ediyor

Yine CoinShares’ın raporuna göre, en büyük kripto para Bitcoin‘e (BTC) kurumsallardan geçen hafta 28 milyon dolarlık girişler oldu:

Bitcoin’de geçen hafta toplam 28 milyon dolarlık girişler görüldü ve kurumsallar, aylık 46 milyon dolarlık girişlerle düşük fiyatlardan alım yapıyor gibi görünüyor.

Dijital varlık yönetisi, Bitcoin’in yaklaşık 30 milyon dolarlık girişler görmesinin, geçen hafta yaklaşık 40 milyon dolarlık çıkışlar yaşayan kripto para piyasalarını ayakta tutmak için yetersiz kaldığını belirtiyor. Bununla birlikte, Coinshares, son günlerde piyasaları çevreleyen olumsuz duyguya rağmen yılın ilk gününden bugüne kadarki süre boyunca kripto para piyasalarına olan para akışlarının 403 milyon dolarla pozitif olduğunun altını çiziyor.

Bitcoin, Ethereum ve Solanan dışında, kurumsallar geçen hafta BNB (BNB), Litecoin (LTC) ve birden fazla dijital varlığa yatırım yapan çok varlıklı dijital yatırım ürünlerinde alım yaptılar. Tron (TRX), Polkadot (DOT) ve Cardano (ADA) 1 milyon dolardan az çıkışlar görürken, diğer altcoin‘ler de kısmi girişler kaydedildi.