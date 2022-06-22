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Convex Finance (CVX) arzının dörtte birinden fazlasının kilidi açılmak üzere. Bu kadar yüksek miktardaki token’ın kilidinin açılmasının fiyatı düşürebileceği üzerinde duruluyor.

27.4 Milyon Token’ın Kilidi Açılacak

Şu anda Curve’nin CVX token‘ları için kullanılan ana havuzu oldukça dengeli. Curve’den elde edilen veriler, şu an için potansiyel likidite olarak yaklaşık 11.2 milyon dolarlık Wrapped ETH’nin ve 11.8 milyon doların üzerinde CVX token’ının bulunduğunu gösteriyor olsa da Dune Analytics‘in verilerine göre, 30 Haziran’a gelindiğinde değeri 126 milyon doların üzerinde yaklaşık 27.4 milyon CVX token’ının kilidi açılacak. Bu, dolaşımdaki Convex token’ın yüzde 27’sinden fazlasına karşılık gelmesi bakımından oldukça yüksek bir miktar.

Kilidi açılacak token’lar, 30 Haziran’dan itibaren haftada bir kez gerçekleştirilecek olan kilitli CVX token’larının kilidinin açılması sürecinin ilkine karşılık geliyor. 16 kilit açma süreci ile toplamda 52.2 milyon CVX token’ının kilidi açılacak.

Convex Finance, merkeziyetsiz borsa olan Curve Finance‘ın (CRV) üzerine inşa edilmiş bir DeFi protokolüdür. Convex, CRV sahiplerinin token stake etmeleri ve Curve’den bileşik ödülleri kazanmaları için platform sağlar.

CVX sahipleri, Curve’de hangi havuzların likiditeyi teşvik edeceğine oy vermek için token’larını kilitleyebilir. Bu nedenle, Frax Finance ve diğer DeFi protokolleri gibi stablecoin veren projeler yüksek miktarda CVX token’ına sahip olma eğilimindedir. Diğer projeler, likidite havuzlarında daha fazla getiri adına oy kullanılması için kilitli Convex token’larının sahiplerine rüşvet verebilir. Oylama için kilitlenen Convex token’larının kilidi ise en az 16 hafta boyunca açılamaz.

Fiyatı Etkileyebilir

Öte yandan ilk kilit açma sürecinin CVX için daha fazla satış baskısına neden olup olmayacağı net değil. 4,20 dolar olan mevcut fiyatıyla Convex, Ocak ayında elde ettiği tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 62,69 dolardan yüzde 90’dan fazla düştü. Bu nedenle, yatırımcılar kripto paralarını yeniden kilitlemeyi ve Curve’deki oylama güçlerini korumayı seçebilirler.

Önemli bir satış baskısının yaşanması halinde, merkeziyetsiz borsalar için likiditenin düşecek olmasından doalyı CVX için Curve havuzu kısa vadede dengesiz hale gelebilir.