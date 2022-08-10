X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!

Bitcoin İçin Bu Veriler Yatırımcıyı Mutlu Edebilir! Hedefi Neresi?

Derivatives data diye isimlendirilen veriler incelendiğinde Bitcoin'in yükselen bir kanal içerisinde 29000 dolar hedefiyle hareket ettiği görülüyor.
21:30
10 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Derivatives data dediğimiz veriler 29.000 dolara kadar uzanabilecek bir yol olduğunu gösteriyor, ancak enflasyon ve işsizlik verileri BTC fiyat rallilerini belirlemek için çok önemli olmaya devam edecek gibi duruyor.

Bitcoin (BTC) fiyatı 24.000 dolar direncinde savaşmaya devam ediyor ve fiyat 10 Ağustos’ta yeniden reddedildi. Ancak reddetme, fiyatı 52 günlük yükselen kanaldan çıkarmak için yeterli olmadı. Kanalın 22.500 dolarlık bir desteği var ve bu yükseliş oluşumu, BTC fiyatının en sonunda Ekim ayı başlarına geldiğimizde 29.000 dolar seviyesine ulaşacağını gösteriyor.

Bitcoin derivatives data, kaldıraçlı işlemlerde açılan long pozisyonlarla (boğalar) ilgi eksikliğini gösteriyor.

Farklı Alanları Etkiliyor

8 Ağustos’ta çip ve video grafik kartı üreticisi Nvidia Corp (NVDA), 2. çeyrek satışlarının önceki çeyreğe göre %19’luk bir düşüş gösterdiğini açıkladı. Ayrıca, ABD Senatosu 6 Ağustos’ta şirket kazançlarını olumsuz etkileyebilecek bir yasa tasarısını onayladı. İklim, sağlık ve vergiyi finanse etmek için 430 milyar doları dolaşıma sokmasına rağmen, hüküm, halka açık şirketlerin hisse geri alımlarına %1 vergi uygulayacak.

Geleneksel varlıkların kripto para birimleriyle yüksek korelasyonu, bazı yatırımcılar için büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası istihdam verilerini çok yakından izlediği için enflasyonist baskı azalsa bile yatırımcılar kendilerinin önüne geçmemeli.

Açıklanan son veriler, aşırı hareketli piyasaların tipik bir örneği olarak %3,5’lik bir işsizlik seviyesi gösterdi ve para otoritesini faiz oranlarını yükseltmeye devam etmeye ve teşvik edici borç alma programlarını iptal etmeye zorlayacakmış gibi duruyor.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası tarafından uygulanan sıkı para politikalarının gevşemeye yakın olduğu açıkça hissedilene kadar risk pozisyonlarını azaltma yoluna gidebilirler. İşte tam da bu yüzden kripto traderları makroekonomik rakamları bu kadar yakından takip ediyor.

Şu anda, Bitcoin 24.000 dolarlık direnci kırma gücüne sahip değilmiş gibi görünüyor, ancak traderlar profesyonel yatırımcıların duyarlılığını ölçmek için derivative dataları incelemeliler.

Derivatives Data Nötrden Düşüşe Doğru

Bitcoin vadeli işlem yıllık primi, uzun vadeli vadeli işlem sözleşmeleri ile mevcut spot piyasa seviyeleri arasındaki farkı ölçen bir göstergedir. Gösterge, traderların sözleşme sona erene kadar parayı kilitlemelerini telafi etmek adına %4 ila %8 arasında bir işlem uygular. Bu nedenle, %2’nin altındaki seviyeler aşırı düşüş gösterirken, %10’un üzerindeki seviyeler ise aşırı iyimserliği gösterir.

Yukarıdaki grafik, bu metriğin 1 Haziran’da %4’ün altına düştüğünü ve tüccarların kaldıraçlı uzun (boğa) pozisyonlara olan talep eksikliğini yansıttığını gösteriyor. Bununla birlikte, BTC’nin yıldan yıla %51 düştüğü göz önüne alındığında, mevcutta oluşan %2’lik okuma, özellikle endişe verici değilmiş gibi görünüyor.

Bitcoin’in mevcut yükselen kanal modeli göz önüne alındığında, Bitcoin yatırımcıları vadeli işlem piyasası verilerine göre alım talebinin olmaması konusunda muhtemelen çok fazla endişelenmemelidler.

Elbette, derivative metriklerine yansıyan sağlıklı bir şüphecilik bulunmakta, ancak 29.000 dolarlık bir BTC fiyatına giden yol, enflasyon ve istihdam istatistikleri kontrol altında olduğu sürece netliğini korumaya devam edebilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
İlgili Yazılar
Teknik Analiz: Bitcoin Ve Ethereum’da Kritik Seviyelere Dikkat!
Teknik Analiz: Bitcoin Ve Ethereum’da Kritik Seviyelere Dikkat!
Bloomberg Stratejistinin Bitcoin (BTC) Fiyat Hedefi!
Bloomberg Stratejistinin Bitcoin (BTC) Fiyat Hedefi!
Kripto Para Piyasası Düşüşte: Bitcoin (BTC), Yeniden 23.000 Doların Altına Geriledi!
Kripto Para Piyasası Düşüşte: Bitcoin (BTC), Yeniden 23.000 Doların Altına Geriledi!
Kıdemli Analistten Bitcoin Değerlendirmesi! Ayı Sezonu Bitiyor Mu?
Kıdemli Analistten Bitcoin Değerlendirmesi! Ayı Sezonu Bitiyor Mu?
Bitcoin’in Taproot Verilerinde Son Durum! Taproot Yükseltmesi Nedir?
Bitcoin’in Taproot Verilerinde Son Durum! Taproot Yükseltmesi Nedir?
Dikkat! Analist Bitcoin’de Beklenen Boğa Koşusunun Tarihini Açıkladı!
Dikkat! Analist Bitcoin’de Beklenen Boğa Koşusunun Tarihini Açıkladı!
Kripto Para Piyasası, Güne Yükseliş ile Başladı: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!
Kripto Para Piyasası, Güne Yükseliş ile Başladı: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!
Bitcoin (BTC) 2025, 2030 ve 2040 Fiyat Hedefi! Kripto Paraları Neler Bekliyor?
Bitcoin (BTC) 2025, 2030 ve 2040 Fiyat Hedefi! Kripto Paraları Neler Bekliyor?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Whitelist Demek Bir Adım Öndesin Demek!
İngiliz Düzenleyiciden Arsenal FC’ye İkinci Token Uyarısı!
NFT Piyasasının Önemli Oyuncularından Birisi Çıkmazda! İşte Detaylar!
Dünyaca Ünlü Marka Tiffany, NFT’lerini 50.000$’a Sattı
Son Teknik Analizler
Doji Nedir? Doji Türleri
Boğa Piyasası ve Ayı Piyasası Nedir?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bollinger Bantları Nedir? Nasıl Kullanılır?
Güncel DEFI Gelişmeleri
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Tüm Coinlerin İçinde Bunlar Yükseliş Konusunda Diğerlerini Solladı!
Hong Kong Merkez Bankası Başkanından Dikkat Çeken “Kripto Para” ve “DeFi” Açıklaması
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022