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Bloomberg Stratejistinin Bitcoin (BTC) Fiyat Hedefi!

Popüler emtia analisti Bitcoin, altın ve petrol hakkında hedeflerini paylaştı. Piyasaları neler bekliyor?
21:00
10 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paralarla ilgili yaptığı yorumlar yakından takip edilen analist Bitcoin, altın ve petrol için tahminlerde bulundu. Kral kripto para birimi 24.000 dolar seviyesinde alıcı buluyor. Bugün gelen enflasyon verisinin kripto paraların yükselişinde önemli etkisi oldu. ABD borsaları da beklentinin altında gelen enflasyon verisi sebebiyle %2 yükselişle açıldı. İşe detaylar.

2022 Bitcoin (BTC) Tahmini

Bloomberg Intelligence’ın kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone, Bitcoin (BTC) fiyatının altı haneye ulaşacağını düşünüyor. McGlone aynı zamanda petrol fiyatının yılın kalan kısmında 50 dolar seviyelerine inmesini bekliyor. Petrol fiyatındaki düşüş dolaylı olarak kripto paraların performansını da etkileyecek. Enflasyon hesaplamasında önemli ağırlığı olan enerji fiyatlarının düşmesi Merkez Bankalarının şahin görünümünü de zayıflatacaktır. Özellikle Rusya’nın tehditleri sebebiyle 120 dolar seviyelerine ulaşan petrol bir süredir düşüyor.

Altın için 2.000 hedefini paylaşan Mike, Bitcoin’in 100.000 doları geride bırakacağını düşünüyor.

“Zaman meselesi, 2.000 dolar altın, 100.000 dolar Bitcoin ve 50 dolara düşecek olan ham petrol. Enerji fiyatlarındaki düşüş altın ve Bitcoin’in değerini artıracak.”

Bitcoin Kaç Dolar Olur?

Mike için 100.000 dolar tahmini bir ilk değil. Popüler stratejist Mart ayında, kral kripto para 40.000 doların üzerinde işlem görürken, Bitcoin‘in 100.000 dolara yükselmeden önce düzeltme yaşayacağını söylemişti. Ardından hepimizin bildiği Terra iflasıyla birlikte kripto paraların düşüşü ivme kazandı. Celsius ve 3AC çöküşü ise Bitcoin’in 17.622 dolara kadar düşmesine neden oldu. En büyük altcoin olan Ethereum ise bu süreçte 880 dolara kadar düştü.

Temmuz ayında toparlanmaya başlayan piyasalarda birçok altcoin %100’ün üzerinde artış yaşadı. Bunların başında ise Ethereum geliyor. Bugün 1.850 dolara kadar tırmanan ETH fiyatı yaklaşan birleşmenin heyecanıyla da yatırımcıların akınına uğruyor. Son JPMorgan raporu da Terra ve iflasların etkisinin azalmasıyla, yaklaşan Ethereum birleşmesinin artık kripto para boğasını başlatacağını düşünüyor.

İndikatörler dip seviyelere işaret ediyor, analistlerin birçoğu artık dibin görüldüğünü düşünüyor. Ancak makro ekonomik gelişmeler bu iyimserliği halen baskılıyor. Çin ve Tayvan arasındaki gerilim, Ukrayna savaşı, küresel ölçekte artan enflasyon ve daha birçok gelişme başta FED olmak üzere merkez bankalarını şahin bir duruşa itiyor.

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