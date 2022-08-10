En büyük altcoinlerden biri olan ADA, aylardır direnmeye devam ediyor. Peki kısa vadede yatırımcıları neler bekliyor? Fiyat aylardır nasıl güçlü kalabildi.

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PoS konsensüs mekanizmasıyla çalışan en büyük akıllı sözleşme platformu olan Cardano önemli bir gelişmenin arifesinde. Aylardır ertelenen Vasil hard fork enteresan şekilde ADA fiyatının aşırı kayıplarını önledi. Peki bundan sonraki süreçte yatırımcıları neler bekliyor? Cardano fiyatı yükselişe geçer mi? Güncel veriler ışığında son tahminler.

Cardano (ADA)

Mayıs ve Haziran aylarındaki piyasa çöküşü neredeyse tüm altcoinleri etkiledi. Kripto paralar ATH seviyelerinden %90’ı aşan kayıplar yaşadı. Ancak 2 altcoin büyük ölçüde bu kayıplarda istisna oldu. Birincisi TRX, kendi algoritmik stablecoini ve genişleyen DAO rezervleri sebebiyle sürekli olumlu haberler pompalayıp fiyatı diri tuttu. Diğer ise Cardano (ADA)’dır. Kasıtlı mı bilinmez, Cardano ekibi yapılacak olan büyük Vasil hard forkunu sürekli olarak erteledi. Her ertelemede fiyat bir miktar düşüş yaşasa da ay sonuna doğru daha fazla yatırımcı altcoine alaka gösterdi.

Ertelemelere gerekçe olarak yaşanan teknik aksaklıklar gösterilse de bu aksiliklerin zamanlaması manidardı. ADA yatırımcıları ay sonu yapılması beklenen Vasil hard forkuna hazırlanıyor. Eğer yeni bir erteleme olmazsa Cardano platformu akıllı sözleşme yeteneklerini geliştirerek daha fazla geliştiriciyi kendine çekecek. Elbette bu durum ekosisteminin büyümesiyle birlikte ADA fiyatına olumlu etki edecektir.

Cardano (ADA) Yorum

Cardano’nun yerel kripto para birimi ADA, Temmuz ayının sonundan bu yana 0,49 dolar ile 0,55 dolar arasında geziniyor. Bu aralık, yükseliş momentumunun sınırlı olduğunu ve bazı fiyat gözlemleri, daha fazla aşağı yönlü baskının yolda olabileceğini gösteriyor. ADA’nın fiyat hareketi, geçen yıl Kasım ayından bu yana azalan bir fiyat kanalı içinde hareket ediyor. Kripto para birimi, bu haftaya fiyat kanalının bir parçası olan azalan bir direnç çizgisinin yeniden test edilmesiyle başladı.

ADA, son iki günde zaten hafifçe geri çekildi ve bu, direnç yeniden testinden sonra önemli bir düşüş baskısı olduğunu gösteriyor.

ADA’nın uzun vadeli alçalan direnç çizgisini yeniden test etmek için mevcut konumundan önemli ölçüde düşmesi gerekecek. Bununla birlikte, son birkaç haftadaki son dip seviyelerine yakın fiyat davranışı şimdiden kısa vadeli bir destek modeli oluşturdu. Potansiyel düşüş, fiyatın hızla 0,41 dolar seviyesine kadar düşmesine sebep olabilir.

ADA şimdiye kadar 0,50 dolarlık fiyat bölgesinin üzerinde kalmayı başardı. Bu, ADA’nın uzun vadeli sahiplerinin daha fazla yukarı yönlü hamle beklediğini gösteriyor. Bu durum RSI tarafından da (%50’de) teyit ediliyor.