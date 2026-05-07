Bitcoin haftalık bazda %6,9 yükseldi 80.945 dolardan işlem gördü

Kripto para piyasasında perşembe günü kısa bir duraklama yaşansa da, hisse senetlerinde yükseliş hız kesmeden sürdü. Bitcoin, Asya işlemlerinde 80.945 dolardan işlem gördü. Son 24 saatte %0,7 oranında gerilerken, haftalık bazda %6,9’luk bir yükseliş gösterdi. CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin’in haftalık performansı dikkat çekti. Ethereum ise %2 gerileyerek 2.326 dolara düştü ve en çok kayıp yaşayan majör coin oldu.

Önemli kripto paralardaki son durum

Haftanın en zayıf ikinci performansı ise Ethereum’da izlendi. Ethereum fiyatı kısa vadede baskı altında kalsa da, son 30 günde çift haneli getiriler sağladı. XRP 1,41 dolar seviyesinden işlem gördü, fiyatında önemli bir değişim olmadı. Binance Coin ise %1,3 artışla 643 doları gördü.

Solana, haftalık bazda en yüksek yükselişi kaydeden coin’lerden biri olarak öne çıktı. Solana fiyatı haftada %6,1’lik sıçramayla 88,06 dolara ulaştı.

Global piyasalarda neler oldu?

Kripto paralardaki düzeltme gerçekleşirken, küresel borsalarda rekor üzerine rekor kırıldı. ABD ile İran arasında ateşkes yönünde umutlar artarken, iki ülkenin yaklaşık on haftadır süren krizi bitirmek üzere bir öneri üzerinde görüştüğü açıklandı. Bu gelişmelerin ardından, MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi %0,3 yükseldi; MSCI Asya endeksinde ise %1,9’luk bir sıçrama yaşandı. Japonya’da Nikkei 225 endeksi gün içi rekoruna ulaştı. Güney Kore’nin hisse senedi piyasası ise değer bakımından Kanada’yı geride bırakarak dünyada yedinci sıraya çıktı. Kore’de Softbank hisseleri %18 yükseldi, TSMC ise %3,3 artış gösterdi.

Wall Street’te de yükseliş sürdü. S&P 500 endeksindeki şirketlerin yaklaşık %80’i beklentileri aşan finansal sonuçlar açıkladı ve göstergeler tüm zamanların en yüksek kapanışına imza attı.

Analist yorumları ve önemli gelişmeler

Kripto piyasasında teknik seviyeler yakından izlenirken, FxPro’nun baş piyasa analisti Alex Kuptsikevich, Bitcoin’in önündeki önemli direncin 83.300 dolar seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalama olduğunu vurguladı. Hareketli ortalamaların, fiyat oynaklığını yumuşatıp, piyasadaki genel yönü ortaya koyduğunun altını çizen Kuptsikevich,

“Bu seviyenin üzerinde net bir sıkışmanın gerçekleşmesi, ileriye dönük yükselişin devamı için güçlü bir sinyal olurdu.”

ifadelerine yer verdi. Analiste göre, bir ay önce 50 günlük ortalama üzerinde tutunan Bitcoin için kısa vadede kar realizasyonları yaşanabilir.

Tether’in piyasa değeri son 60 günde 5,9 milyar dolar artarak bu dönemde piyasaya yeni para girişi olduğunu ortaya koydu. Analist Darkfost, Tether’de yaşanan bu büyümenin, yıl başından beri her ay gözlenen 2 milyar dolarlık çıkış eğilimini tersine çevirdiğine dikkat çekti. Tether, piyasalara likidite sağlayan en büyük stabilcoin konumunda bulunuyor.

Diğer tarafta, Morgan Stanley bankası, ABD’de mevcut regülasyonların kısıtladığı kripto alımlarına rağmen, ileride Bitcoin’i bilançolarında tutabileceklerinin sinyalini verdi. Şirket, hali hazırda Bitcoin temelli menkul kıymet işlemleri yürütüyor ve bu yılın ilerleyen aylarında kendi servet yönetim platformunda spot kripto para ticareti başlatmayı planlıyor. Morgan Stanley, dünya çapında finansal hizmetleriyle tanınan büyük yatırım bankalarından biri olarak faaliyet gösteriyor.

Ayrıca Western Union, Solana üzerinde USDPT adlı kendi stabilcoin’ini piyasaya sürdü. Bu adım, bankalar arasında gerçekleşen klasik transferlerin gecikmelerini aşma amacını taşıyor. Western Union, küresel para transferinde lider şirketlerden biri olarak tanınıyor ve son dönemde blockchain tabanlı çözümlere ağırlık veriyor.

Öte yandan BitMine, üçüncü hafta üst üste portföyüne 100.000’den fazla Ethereum ekleyerek elindeki ETH miktarını 5,18 milyon adete çıkardı. Bu rakam yaklaşık 13 milyar dolar ediyor ve toplam Ethereum arzının %4,29’una karşılık geliyor.