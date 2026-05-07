Aave 293 milyon dolarlık Kelp DAO olayında hacker varlıklarını tasfiye etti, ETH rezervlerinin yüzde 90’ı geri toplandı

Aave protokolü, Kelp DAO saldırganının Ethereum ve Arbitrum üzerindeki rsETH pozisyonlarını başarılı şekilde tasfiye ettiğini açıkladı. Böylece, DeFi United adlı kurtarma planının kritik adımlarından biri tamamlanmış oldu. 18 Nisan’da gerçekleşen 293 milyon dolarlık saldırı sonrası başlatılan bu süreç, olaydan etkilenen kullanıcıların zararlarını karşılamayı ve rsETH teminatını tamamen eski haline getirmeyi amaçlıyor.

Aave’nin kurtarma adımları

Aave, 2017 yılında kurulmuş, merkeziyetsiz finans alanında en çok bilinen borç verme ve borç alma protokollerinden biri olarak faaliyet gösteriyor. Platformun çarşamba günü yaptığı paylaşıma göre, hacker’a ait kalan rsETH pozisyonlarının tasfiye edilmesiyle ilgili teminatlar, DeFi United konsorsiyumu tarafından yönetilen çoklu imzalı cüzdana transfer edildi.

Toplanan Ether miktarı bakımından süreçte büyük bir ilerleme kaydedildi. Galaxy Digital araştırma ekibinin başkan yardımcısı Thaddeus Pinakiewicz, eksik kalan Ether miktarının yalnızca yüzde 10’a düştüğünü belirtti. Hedeflenen rakama ulaşılması halinde, Kelp DAO’nun saldırı nedeniyle eksilen rsETH varlıkları tamamen telafi edilmiş olacak.

Kurtarma planında, 18 Nisan’daki saldırı sonrası tasfiye edilen teminatların, “Recovery Guardian” adı verilen ve DeFi United tarafından yönetilen çoklu imzalı cüzdana aktarıldığı açıklandı.

Aave, gerçekleşen likidasyonların kullanıcı varlıklarını etkilemediğini ve otomatik kötü borç koruma mekanizması olan Umbrella’nın da bu durumda kullanılmadığını duyurdu.

Arbitrum DAO’daki hukuki süreç ve topluluk oylaması

Saldırının ardından hacker’a ait kalan 13.000 Ether’in tasfiye edilmesiyle yaklaşık 30,2 milyon dolar serbest kalırken, Arbitrum DAO’da ise 30.765 ETH’nin akıbeti halen belirsizliğini koruyor. Bu varlıklar, ABD merkezli Gerstein Harrow LLP hukuk bürosunun açtığı bir dava nedeniyle bloke durumda. Aave, Arbitrum DAO’nun bu ETH’yi iade etmesini engelleyen mahkeme kararının iptali için acil bir başvuru yaptı.

Öte yandan Arbitrum DAO üyeleri de dondurulan ETH’nin DeFi United fonuna aktarılması için oy kullanıyor. Şu ana kadar oylamaya katılanların yüzde 90’ından fazlası bu transferi destekledi ve oylamanın cuma günü tamamlanması bekleniyor.

Piyasa etkileri ve ek destek arayışları

Kelp DAO saldırısı, 2026 yılı kripto sektörünün en büyük zararlarından biri olarak öne çıktı. Milyarlarca dolarlık DeFi piyasasında, likidite dengesini sarsan bu olay güven sorunlarını da beraberinde getirdi. Özellikle Aave platformunda toplam kilitli varlık miktarı bir hafta içinde 12 milyar dolar gerilerken, kötü borç miktarı ise 190 milyon doları aştı ve arka arkaya çekim işlemlerine neden oldu.

Süreçte hem stablecoin ihraççıları Circle, Ethena ve Frax hem de Kraken tarafından geliştirilen Ethereum ikinci katman çözümü Ink’ten yeni destek taahhütleri bekleniyor. Pinakiewicz, Aave’nin bu destekleri de alması halinde yaşanan kaybın neredeyse tamamen kapatılabileceğini aktardı.

DefiLlama’nın 26 Nisan tarihli verilerine göre, Aave üzerindeki borç verme piyasalarından çıkan toplam varlık miktarı azalmış durumda. Platformun kilitli varlık büyüklüğü lokal dip olan 14,2 milyar dolardan tekrar 15 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkmış görünüyor.

Pinakiewicz, “Aave’nin ek destek taahhütleriyle birlikte süreci tamamen kapatabileceğini” ifade ediyor.

Saldırı sonrasında, DeFi projeleri yapay zekayla bağlantılı yeni güvenlik risklerine odaklanmaya başlarken, merkeziyetsiz finans protokollerinin bu tarz olayları önlemek için daha fazla önlem alması gerektiği vurgulanıyor.