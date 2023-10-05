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Hedef 250 Dolar Ancak Ralli İçin Dev Altcoin Bu Seviyeyi Korumalı

Özet

  • BNB Coin fiyatı ikili dip formasyonu nedeniyle yükseliş sinyali gönderiyor.
  • Azalan trend direnç çizgisi aşılırsa 255 dolara ulaşabilir.
  • 210 dolar desteği altında kapanışlar 160 dolar hedeflenebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
19:10
5 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kral kripto para birimi aylık mumu yeşil tutmaya devam ediyor. Fiyat 28.000 dolar sınırında ancak altcoinler sakin. BTC fiyatındaki dalgalanma nedeniyle altcoinler yükselişi hafta başında erken bitirmek zorunda kaldı. Ancak hacim bakımından en büyük kripto para borsasının BNB’si yeni bir yükseliş hareketi başlatabilir.

İçerik Rehberi

BNB Coin Yorum

Popüler altcoin uzun vadeli destek bölgesi olan 210 dolarda alıcı bulmaya devam ediyor. Yükseliş beklentisini destekleyen ikili dip formasyonu oluştu ancak halen azalan direnç çizgisinin altında bir BNB Coin fiyatı var. Bu biraz da BTC fiyatındaki hızlı dalgalanmayla bağlantılı görünüyor.

Haftalık grafikte fiyat 910 günlük yatay destek alanını koruyor ve bu bölgeden birçok sıçrama yaptı. En son 11-18 Eylül haftasında fiyatın buradan yükseldiğini görmüştük. Haftalık RSI yükseliş ihtimalinin şimdilik zayıflığına işaret ediyor. Talep eksikliği birçok kripto parada belirgin ve risk iştahı zayıf.

Borsanın manşetlerden düşmeyişi de fiyat hareketlerini etkiliyor. Örneğin bugünlerde CZ iflas eden kripto borsası FTX’e zarar verdiği iddiasıyla mağdurlar tarafından dava edildi. Bu konuyu uzun uzun yazdığımız için detaya inmeye gerek yok ancak FTX’in CZ elini sürmese de iflas edeceği gerçeği büyük kalabalıklar tarafından kabul ediliyor.

BNB Coin Fiyat Tahmini

Günlük grafikteki okumalar haftalığa göre daha ılımlı bir tablo çiziyor. Bunun sebebi 22 Ağustos ve 11 Eylül tarihleri arasındaki ikili dip formasyonu. Girişte de bahsettiğimiz üzere bu formasyon yükseliş beklentisinin temelini oluşturuyor.

Üstelik RSI günlük grafikte bir boğa sapması ile birleştirildi. Bir fiyat düşüşüne bir momentum artışı eşlik ettiğinde yükseliş sapması meydana gelir. Bu yükseliş işaretlerine ek olarak fiyatın azalan direnç trend çizgisini aşması gerekecek.

Eğer yukarı yönlü bir kırılma görürsek fiyatın yüzde 25 artışla 255 dolara ulaşması muhtemel. Ancak 210 dolar altı kapanışlar ikili dip formasyonunu geçersiz kılacak ve düşüşün devamına işaret edecek. Düşüş senaryosundaysa hedef 160 dolarlık dip destek bölgesi.

BTC şimdilik kararsız hareketlerine devam ediyor. Vadeli işlemler tarafındaki yönelime bağlı olarak fiyat likidite bölgelerinde dolaşıyor.

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