  Visa Başkan Yardımcısından Dikkat Çeken Yaklaşım: Finans Kuruluşları ve Kripto Piyasası

Visa başkan yardımcısı Dubai’de gerçekleştirilen bir panel sırasında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yöneticiye göre geleneksel ödeme sistemlerinin merkezi kripto para borsalarına entegrasyonu kripto varlıkların kullanıcılar tarafından benimsenmesinde çok önemli bir rol oynuyor. Visa, kripto ürünleri için bir yol haritası başlattı ve ödeme ve ticaret hizmetlerine odaklanan yenilikçi çözümleri desteklemek için bir fon oluşturmayı planlıyor.

Visa, Köprü Görevi Görüyor

Blockchain Economy Dubai Summit paneline konuşmacı olarak katılan Ödeme devi Visa’nın başkan yardımcısı ve ayrıca inovasyon ve tasarım başkanı Akshay Chopra, Visa kartların son yıllarda fiat para birimleri ve kripto para birimleri arasında köprü görevi olarak oynadığı rolün altını çizdi.

Chopra bu etkileşimin geleneksel finans kuruluşlarının Web3 ekosistemleri gibi daha geniş bir zemine yayılmasının çeşitli fırsatlar yaratabileceğini de belirtti. Finansal kurumlar arasındaki ödeme mutabakatı blockchain tabanlı çözümler yoluyla farklı bir boyuta doğru evriliyor. Chopra, SWIFT ödeme sistemi gibi mevcut geleneksel protokollerin günün 24 saati işlevsel olmadığını ve bu konuda hala sınırlamaların olduğunu belirterek şu yorumu yaptı:

“Bankalar gün sonunda birbirleriyle trilyonlarca dolarlık işlem yapıyor ancak uluslararası işlem yapamayacağınız bir kesinti süresi var. Bu büyük bir sıkıntı noktası ve aynı zamanda pahalı ve verimsiz.”

Akshay, Circle ile USD Coin kullanılarak gerçekleştirilen ve bir dizi kripto para borsası kullanıcılarının belirli bir günün sonunda USDC ile ödeme yapmasını sağlayan bir pilot uygulamaya dikkat çekti:

“Geleneksel yöntemlerden daha ucuz, 7/24 gerçekleşiyor ve yenilikçi. USDC bakiyesini gönderiyorsunuz ve Visa, fonları Ethereum blockchain ağında saklıyor.”

Yasal Düzenlemeler Finans Kuruluşları İçin Engel

Finans kuruluşlarının blockchain teknolojisinden ve kripto para tabanlı hizmetlerden gerçek anlamda yararlanamamasının en büyük nedeni yasal düzenlemeler. Ancak Akshay, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde benimsenen yasal düzenlemelere dikkat çekti ve böyle ortamaların sektör katılımcılarına ABD gibi ülkelerdeki reaktif düzenlemelerden daha fazla katkı sağladığını açıkladı:

“Düzenleyici çerçeveler oluşturduklarında, sektörü neye ihtiyaç duyduklarını ve aynı zamanda birkaç yıl içinde geleceğin nasıl görünebileceğini konuşmaya davet ettiler, böylece düzenlemeler zamanın çok ötesinde geliştirildi.”

Ödeme devi Visa, Nisan 2023’te yayınladığı duyuruda finans kurumları tarafından stablecoin ve halka açık blockchain ağlarında ödeme sistemlerinin benimsenmesini sağlamak için bir kripto ürün yol haritası başlattığını açıkladı. Şirket ayrıca Visa Ventures aracılığıyla ödeme ve ticaret hizmetlerine odaklanan yenilikçi yapay zeka destekli ürün ve çözümleri keşfetmek için 100 milyon dolarlık bir fon oluşturmayı amaçlıyor.