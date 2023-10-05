  Liste Belli Oldu! İşte Ekim’de Alınacak En İyi 3 Altcoin!

Yüksek volatilitesi ile ün salan kripto para piyasası son dönemde sakin bir seyir izleyerek yatırımcıları sabır testinden geçiriyor. Bu sabır testi birçok yatırımcıyı piyasa dışında kalmaya iterken, birçoğunu ise nereden başlayacağını bilmedikleri için beklemeye mecbur bırakıyor. Bu bağlamda kripto para uzmanlarının görüşlerine, projelerin temellerine, teknik analize ve öncü göstergeleri baz alarak sizin için 31 Ekim 2023’e kadar satın alınabilecek en iyi 3 altcoin‘i derledik. İşte o altcoin’ler.

Solana (SOL)

Solana (SOL) son dönemde ivme gösteren birkaç altcoin’den biri olarak öne çıkıyor. Altcoin’in günlük zaman dilimindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) 65,7 seviyesinde, SOL’daki eğilimin güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum SOL‘un daha geniş zaman diliminde yükselişini sürdürmesi, son yedi günde ‘Nötr’ çizgisinin biraz üzerine çıkması ve haftalık RSI’sının 56,79 seviyesinde olmasıyla gerçekleşiyor.

Dahası Solana Vakfı kısa süre önce “Solana hisselerinin yüzde 31’inden fazlasının Jito Labs istemcisi üzerinden çalıştığını” açıkladı. Bu açıklama ağın artık birden fazla istemci üzerinde çalıştığı anlamına geliyor ve yazılım perspektifinden bakıldığında ağın merkeziyetsizliğinde anlamlı bir artış olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum projeyi daha da güçlendirirken ve gelecekteki fiyat tahminlerini de olumlu yönde etkiliyor.

Monero (XMR)

Monero (XMR) merkeziyetsizlik odaklı kripto para dünyasında en çok kullanılan değişim araçlarından biri olarak öne çıkmaya devam ediyor. Bu bakımdan önde gelen gizlilik odaklı altcoin listede yer almayı hakediyor çünkü çoğu darknet piyasasında tercih edilen bir coin olarak bu alanda bazı ödeme yöntemlerini engelleyerek güven kazanmayı başardı.

Gizlilik arayan kripto para katılımcıları bunun bir yolu olarak XMR‘yi kullanma eğilimi gösteriyor. CoinCards’dan 3 Ekim’de yaptığı açıklamada kullanıcıların kripto hediye kartları için tercih ettikleri ödeme yöntemi olarak XMR ödemelerinin BTC ödemelerini geçmeye çok yakın olduğunu belirtmesi bu eğilimi doğruluyor. XMR’nin günlük zaman dilimindeki RSI’sı da güç göstererek bu olumlu eğilimi takip ediyor.

Nano (XNO)

Düşük piyasa değeri ve nispeten likiditesi nedeniyle daha riskli bir kısa vadeli yatırım seçeneği olan Nano (XNO), muhtemelen merkeziyetsiz para birimi olarak bazı yönlerden güçlü temelleri ile öne çıkıyor.

Özellikle Nano’nun açık kaynak yazılımı, Lukas Masuch tarafından GitHub’da yapılan “Kriptonun En İyileri Sıralaması”na göre en yüksek puana sahip kripto para projeleri arasında yer almasını sağladı. Bu durum XNO‘yu başta Bitcoin (BTC) olmak üzere Cosmos (ATOM), Stellar (XLM) gibi piyasa değerine göre en büyük kripto para projeleri ile yan yan oturttu.

Kripto para uzmanı holdersignals, 4 Ekim’de kişisel X hesabından XNO için iki teknik kırılıma dikkat çekti. Uzman, XNO’nun hem günlük Bollinger Bantları‘nda (BB) hem de 2022’nin sonlarından bu yana varlığını koruyan orta vadeli trend çizgisini kırdığını belirtti. Dahası Nano, ortalama 500 milisaniyelik son derece hızlı sonuçlanan sıfır ücretli işlemler sunarak dünya çapındaki ödemeler ve para transferleri için verimli bir değişim aracı olarak benzersiz özellikleri nedeniyle kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.