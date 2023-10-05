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Parlamento Üyesinden Kritik Açıklamalar: Birleşik Krallık, Dijital Varlık Regülasyonlarında Nasıl Bir Yol İzleyecek?

Özet

  • Birleşik Krallık Parlamento üyesi Lisa Cameron, kripto para regülasyonlarına ilişkin açıklamlarda bulundu.
  • Açıklamalarda Avrupa Birliği'nin MiCa mevzuatına da değinen Cameron, kripto düzenlemelerinde ortak bir çalışa yürütebilmek adına birçok ülke ile temas halinde olduklarını belirtti.
  • Cameron, kripto regülasyonlarında uluslararası ölçekte ortak bir düzenleyici çerçevenin benimsenmesi gerektiğini vurguladı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
21:40
5 Ekim 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Parlamento üyesi Lisa Cameron, Birleşik Krallık’ın dijital varlık regülasyonlarında nasıl bir yol izleyebileceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Avrupa Birliği tarafından yakın bir tarihte onaylanan MiCa’ya da değinen Cameron, Birleşik Krallık’ın kripto düzenlemelerine ilişkin yürütülen çalışmalar adına birçok ülke ile temas halinde olduğunu belirtti.

Birleşik Krallık, Kripto Düzenlemelerinde Nasıl Bir Yol İzleyecek?

Dijital varlıkların global ölçekte her geçen gün daha yüksek benimsenme oranlarına ulaşması ile birlikte ülkelerin mali düzenleyici kurumları da kripto endüstrisi adına geniş bir düzenleyici çerçeve sağlayabilmek adına yoğun çalışmalar yürütmeye başladı. Bu süreçte ülkelerin dijital varlıklara ve dijital varlık regülasyonlarına ilişkin yaklaşımları da farklılık gösterdi.

 

Birleşik Krallık’ta da son dönemlerde kripto regülasyonlarına ilişkin birçok önemli gelişme yaşandı. Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesi (FCA), yakın bir tarihte kripto şirketlerinin reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin bir dizi yeni standartlar getiren düzenlemeleri hayata geçirmek adına harekete geçti.

Ancak büyük ölçüde henüz çoğu kripto şirketinin düzenlemelere uymaması nedeniyle yeni düzenlemelerin yürürlüğe gireceği tarih ertelendi. Öte yandan yeni düzenlemelerin yürürlüğe gireceği tarih ertelense de FCA, son aylarda kripto şirketlerine birçok kez uyarı gönderdi ve yeni düzenlemelere uymaları  gerektiğine yönelik çağrılarda bulundu.

Birleşik Krallık’ta da süreç içerisinde kripto para düzenlemelerine ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken Parlamento Üyesi Lisa Cameron’dan da regülasyon çalışmalarına ilişkin kritik açıklamalar geldi. Cameron, birçok ülke ile temas halinde olduklarını ve kripto varlık piyasaları adına geniş bir düzenleyici çerçeve sağlayabilmek adına yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Parlamento Üyesinden Kritik Açıklamalar

Birleşik Krallık Parlamento üyesi ve Kripto ve Dijital Varlıklar Tüm Partiler Parlamento Grubu (APPG) Başkanı Dr. Lisa Cameron, CCDAS 2023’te açıklamalarda bulundu kripto para regülasyonlarına da değindi. Cameron, Birleşik Krallık’ın kripto düzenlemelerinde Avrupa Birliği tarafından yakın zamanda onaylanan MiCa’yı “kopyalamayacağını” ve rekabetçi bir yaklaşımı benimseyeceklerini belirtti.

Uluslararası ölçekte en iyi uygulamaların incelenmekte olduğunu ifade eden Cameron, yakın bir tarihte Paris ve Brüksel’e gitmeyi planladıklarını, Dubai ve Singapur ile de temas halinde olduklarını dile getirdi. Ayrıca Parlamento üyesi Lisa Cameron, konuşmasında Birleşik Krallık’ın uluslarası ölçekte ortak standartlardan ve geniş bir düzenleyici anlayıştan yana olduğunu da ifade etti.

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