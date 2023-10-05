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Axie Infinity’de (AXS) Kilit Açılışı! Token’da Satış Baskısı Artabilir!

Özet

  • Axie Infinity (AXS) fiyatı, Eylül ayında 5 dolar seviyesini geri alamayarak düşüş baskısı altında kaldı.
  • 20 Ekim'de gerçekleşecek olan büyük token kilit açma etkinliği öncesinde AXS holder’ları, önemli miktarlarda token sattı. durum AXS vadeli işlemlerinde de belirgin bir çıkışa yol açtı.
  • Açık pozisyonlardaki keskin düşüş, yatırımcıların AXS pozisyonlarını hızla kapattığını ve fiyatın yeni düşük seviyelere doğru hareket edebileceği endişesini artırıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
22:00
5 Ekim 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Axie Infinity (AXS) fiyatı, Eylül ayı sonlarında altcoin piyasalarını çevreleyen olumlu havaya rağmen 5 dolar seviyesini geri almayı başaramadı. Geçmiş zincir verileri, AXS fiyatının önümüzdeki haftalarda nasıl performans gösterebileceğine dair bilgiler sağlayabilir.

AXS’de Kilit Açılışı!

Axie Infinity, bir sonraki token kilidini 20 Ekim’de gerçekleştirecek. Yakın tarihli bir rapora göre, Axie Infinity’nin Ekim 2023’te en büyük kripto token kilit açma etkinliğine sahip olması planlanıyor. Merakla beklenen etkinlik, 15,13 milyon AXS’nin 69 milyon dolar dolaşıma çıkmasını sağlayabilir.

Paylaşılan grafik, 2 Ekim itibarıyla cüzdanlarında toplam 34,66 milyon AXS bulundurduklarını gösteriyor. Ancak yalnızca 3 gün sonra, şu anda 34,2 milyon token’a düştüler. Bu durum bu hafta yaklaşık 2,07 milyon dolar değerinde 460.000 AXS token’ını sattıkları anlamına gelebilir. 22 Temmuz 2023’teki önceki token kilidi açma sırasında belirlenen düşüş eğilimini yansıtıyor.

Grafik, balinaların 5 Temmuz ile 21 Temmuz arasında nasıl 1,85 milyon AXS sattığını gösteriyor. Ripple‘ın (XRP) zaferinin ardından kripto para piyasası ralli yaparken, AXS fiyatı Temmuz ayından sonraki 30 gün içinde hala %26 oranında düştü.

Yaklaşan 70 milyon dolarlık token kilit açma etkinliğinin öncekinden dört kat daha büyük olması dikkat çekici. Bu nedenle, Axie Infinity ekosistemindeki diğer paydaşlar da muhtemelen önümüzdeki haftalarda düşüş hareketine katılabilir. AXS vadeli işlemler yatırımcılarının bu hafta pozisyonlarını hızla kapattıkları, düşüş görünümünün doğrulanması olarak görüldü.

Analitik Şirketinden Kritik Rapor!

Türev veri analitiği platformu Coinalyze, AXS açık faizinin 15 Eylül’de 50,4 milyon dolar seviyesinde olduğunu bildirdi. Bu rakam o zamandan bu yana şaşırtıcı bir şekilde %49 düşerek 5 Ekim’de 26 milyon milyona ulaştı.

Axie Infinity’nin son üç hafta içinde sürekli vadeli işlem piyasalarında 46 milyon dolarlık sermaye çıkışı olduğu anlamına gelebilir. Açık pozisyon, tanınmış ticaret platformlarında bir varlığa ilişkin toplam ödenmemiş türev sözleşmelerine değer verebilir. Stratejik yatırımcılar genellikle Açık Pozisyonlardaki bu kadar keskin bir düşüş eğilimini düşüş sinyali olarak yorumluyorlar.

Bu, mevcut AXS yatırımcılarının pozisyonlarını yeni sermaye getirenlere göre daha hızlı kapattığını gösteriyor. Özetle, eğer analistler ve balina yatırımcılarının tarihsel düşüş eğilimi devam ederse, AXS fiyatının yeni düşük seviyelere düşmesi an meselesi olabilir.

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