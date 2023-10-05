  LUNC İlk 100 Listesinden Düşmek Üzere! Altcoin İçin Yolun Sonu Mu? 1 Yılda Değeri Yarı Yarıya Düştü!

2022’nin Mayıs ayında yaşanan inanılmaz çöküşün ardından bir yıl önce, Terra Classic (LUNC) tarihi zirvelere tanıklık etti. İlk zirvesini yaşadığında takvimler 1 Eylül 2022’yi gösteriyordu. Bu zirve 1 milyar dolardı ve bundan 1 hafta sonra ise 1,7 milyar dolara daha büyük bir hareket geldi. Tüm bunların ardından işler istenildiği gibi gitmedi ve 2023 yılı Terra Classic ve yatırımcıları açısından zor bir dönem oldu. LUNC 2023 yılının başından bu yana değerinin %60’ından fazlasını kaybetti.

LUNC İlk 100 Dışına Mı Düşecek?

LUNC iki farklı listede ilk 100 kripto para arasından düşme tehlikesi yaşıyor. CoinGecko tarafından hazırladan listede piyasadaki toplam değerine göre sıralanan ilk 100 kripto para içerisinden düşmenin çok yakınındayken, CoinMarketCap’in sıralamasında ise kendisine 92. sırada yer bulmuş durumda ki bu onun nispeten hala 101. sıradan uzak bir görüntü vermesini sağlıyor.

Son yedi günlük piyasa hareketleri incelendiğinde Terra Classic son yedi günde 37 milyon dolarlık değer kaybı yaşadı. Yaşadığı bu değer kaybı LUNC’u CoinMarketCap’in “Kazananlar ve Kaybedenler” listesinde göre haftanın “en çok kaybeden” kripto para konumuna soktu ve buna sebep olan düşüşün oranı %9,68’di.

Yazımın gerçekleştiği saat itibariyle, LUNC’un piyasa değeri 340 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bir hafta önce sahip olduğu değer 377 milyon dolardı. Takvimler Terra Classic için 1 Ocak 2023’ü gösterdiğinde 900 milyon dolarlık bir piyasa değeri bulunuyordu. Bu değer 2022 yılının Eylül ayında sahip olduğunun yarısına eşitti.

LUNC Fiyat Tahminleri

Geçtiğimiz hafta öğrenim algoritmaları tarafından LUNC fiyat tahmini yayınlanmıştı. Yayınlanan tahminde 1 Ekim itibariyle LUNC fiyatının 0.000057 dolar olacağı öngörülmüştü. Terra Classic’in şu anda işlem gördüğü fiyatın 0,0000586 dolar olduğu düşünülünce makinelerin tahminleri konusunda giderek daha doğru sonuçlar vermeye başladığını söylesek pek de yanlış olmaz.

Yine aynı yapay zeka uygulaması tarafından yeni bir fiyat tahmini yapıldı. Önümüzdeki haftalarda kayıpların daha da artacağını öngören algoritma, LUNC’un fiyatının 31 Ekim’de 0,000055 dolar seviyesinde olacağını belirtti.

Son olarak, Terra Classic’in sahip olduğu 0,00005 dolarlık destek seviyesi kritik görünüyor. Yatırımcıların alım emirlerini yoğunlaştırdığı bölge olarak dikkat çeken destek seviyesi altcoin’de hacmin artacağı bölge olarak görülebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.