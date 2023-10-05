220 Günlük Direnci Aşan Altcoin, Büyük Ralli Başlıyor Mu?

Altcoinler 2023 yılının ikinci yarısında istikrarlı bir büyüme göremedi. ETF müjdesi de beklenen etkiyi doğurmadı. Spot ETF onayları gelmediği sürece kripto para yatırımcıları için etkileyici genel yükselişlerden uzak kalabiliriz. Yine de bu kısa vadeli hareketler görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor.

MATIC Coin Yorum

Bitcoin fiyatı bugün hızı biçimde 28.000 doları aştı ve MATIC Coin fiyatı gelen güzel haberle kritik bölgeyi aştı. Geçtiğimiz hafta yükseliş mum çubuğu oluşturan altcoin halen 0,5 dolarlık yatay direnç alanının üzerinde işlem görüyor.

MATIC Coin yatırımcıları iki son 2 hafta fazlasıyla hareketli geçti. Geçen haftaki iyimserliğin ardından bu hafta da yükseliş ivme kazanacak derken BTC düşüşüyle yükseliş senaryosu biraz ertelenmiş gibi görünüyor.

Artış kayda değer olsa da MATIC fiyatı hala uzun vadeli 0,60 dolarlık yatay direnç alanının altında işlem görüyor. Mayıs 2022’den bu yana 0,6 dolar bölgesi hem destek hem de direnç olarak işlem gördüğü için önemli bir bölge.

Trendin değişmesi için kritik eşik önemli bir görev üstlenecek. Haftalık RSI şimdilik net bir yön tayin etmiyor.

MATIC Coin Fiyat Tahminleri

Günlük grafikteki okumalar özellikle BTC son düşüşünü yaşamadan önce çok daha ılımlıydı. 29 Eylül’de 2023 zirvesinden gelen azalan direnç çizgisi aşıldı. 28 Şubat tarihindeki 1,57 dolar zirvesinden gelen bu trend çizgisinin aşılması önemli bir gelişmeydi.

MATIC fiyatındaki kırılmadan önce günlük RSI’da (yeşil çizgi) bir yükseliş sapması görüldü. Bu nedenle, direnç trend çizgisinden kopuş ve RSI’daki yükseliş sapması nedeniyle yükseliş beklentisi tüm olumsuzluklara rağmen güçlü. Eğer fiyat artışı devam ederse 0,85 dolarlık direnç bölgesinin aşıldığına şahit olabilir.

Elbette yazı hazırlandığı sırada gelen yüksek BTC CDD verisi büyük bir satış dalgasının habercisi değilse.

Ek olarak, Google Cloud‘un Polygon ağına resmi bir doğrulayıcı olarak katıldığını ve 10.000’den fazla MATIC stake ettiğini öğrendik. Bu haber yılın başında gelseydi Solana, Avax gibi altcoinlerde doğurduğu sonucu doğururdu ancak şimdi olmuyor. Google Cloud sunucusu kiralayan projelerin bile bunu ortaklık olarak lanse etmesi (temelde şirketten bir hizmet kiralıyor ve node kuruyorlar, sunucu kiralamakla aynı şey. MATIC özelinde son durum bundan farklı.) bu tarz haberlerin ciddiyetine zarar verdi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.