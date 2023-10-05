Kraken borsası, Hollanda merkezli bir kripto ticaret platformunu satın almaya hazırlanıyor.

ABD merkezli kripto para borsası Kraken, Avrupa’daki faaliyetlerini genişletmek adına kolları sıvadı. Kraken, gün içerisinde yaptığı resmi bir duyuru ile Hollanda merkezli kripto ticaret platformu Coin Meester B.V.’yi (BCM) satın almak üzere anlaşmaya varıldığını açıkladı. Anlaşmanın finansal detaylarına ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Kraken, paylaşımında borsanın Avrupa ülkelerindeki faaliyetlerini genişletmeye devam edeceğini vurguladı.

Kraken, Avrupa’daki Faaliyetlerini Genişletiyor

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) son yıllarda attığı adımlar, kripto endüstrisinde pek çok isimden yoğun eleştiri topladı. Ripple, Binance ve Coinbase başta olmak üzere çok sayıda kripto şirketi, bu süreçte regülatörlerin radarına girdi.

Haziran ayında SEC‘nin Binance ve Coinbase’e açtığı davalar ile birlikte de kripto şirketleri ile ABD regülatörleri arasındaki gerilim de önemli ölçüde arttı. ABD regülatörlerinin radarına giren ve çeşitli soruşturmalar geçiren birçok kripto şirketi de Avrupa ülkeleri başta olmak üzere şirketin ABD dışındaki faaliyetlerini genişletmek adına çalışmalara başladı.

Ripple ve Galaxy Digital gibi birçok dijital varlık şirketi, son aylarda bu anlamda somut adımlar atmaya başladı. ABD merkezli kripto para borsası Kraken de gün içerisinde yaptığı resmi bir duyuru ile bu anlamda önemli bir adım attığını duyurdu. Avrupa’daki faaliyetlerini genişletmeyi amaçlayan Kraken, Hollanda’da yerel bir kripto ticaret platformu ile satın almak üzere anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kraken Borsasından Resmi Duyuru

Kraken borsası, bugün resmi web sitesinden paylaştığı bir duyuru ile Hollanda merkezli bir kripto ticaret platformu Coin Meester B.V.’yi (BCM) satın almak üzere anlaşmaya varıldığını açıkladı. Hollanda Merkez Bankası’na (De Nederlandsche Bank) bir kripto para birimi hizmet sağlayıcısı olarak kayıtlı olan BCM’yi satın almak üzere anlaşmaya varıldığını açıklayan Kraken, anlaşmanın Hollanda Merkez Bankası’nın onayını da içerecek şekilde düzenleyici onaya tabi olduğunu belirtti.

Kraken borsasının CEO’su David Ripley de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Hollanda’da dijital varlıkların artan benimsenmelerine işaret eden Kraken CEO’su, ülkedeki inovasyon kültürüne vurgu yaptı. Yapılan açıklamada Kraken borsasının Avrupa ülkelerindeki faaliyetlerini genişletmeye devam edeceğini vurguladı.

2017 yılında kurulan ve kısa bir süre önce Bitcoin Meester olarak yeniden markalaşan Coin Meester B.V. (BCM), kripto varlıklar ile alım-satım ve stake gibi çeşitli hizmetler sunuyor. Kraken borsası tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın finansal detaylarına ilişkin ise herhangi bir bilgilendirme bulunmuyor.