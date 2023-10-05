  Tam 7,54 Trilyon Adet SHIB Satmıştı! Bugün 7,54 Trilyon SHIB Kaç Dolar Olurdu? Yapılan Şey Bir Hata Mıydı?

Shiba Inu bir çok yatırımcısını zengin etmesiyle biliniyor. Dogecoin katili olarak tanıtılan altcoin, bol sıfırlı fiyatından dolayı büyük fiyat artışlarına da ev sahipliği yaptı. Bu yükselişler sonucunda özel hikayeler de ortaya çıktı. İlk günlerinde sadece 4.000 dolarlık yatırım yapan bir yatırımcı bu bu dönemde 7,54 trilyon SHIB token elde etmişti. Hikayenin ilginçleştiği nokta ise bunu çok ama çok erken bir biçimde satması olmuştu.

Shiba Inu’da Ne Yaşanmıştı?

Bu olayın yaşandığı dönemde dönemde hala kimliği belirlenememiş bir başka SHIB yatırımcsıı da 8.000 dolarlık Shiba Inu alımı yapmıştı. Alımı yapan yatırımcı, takip eden süreçte yaşanan ayı döneminde satış yapmayarak belki de şansı kendisi için yaratmıştı. Ekim 2021’de yaşanan olayda SHIB’in 0,00008616 dolar ile ATH seviyesine ulaşmasının ardından inanılmaz bir servete sahip oldu.

Geçmişe bakıldığında, 7,54 trilyonluk Shiba Inu hisselerini sattığı açıklanan yatırımcının diğer yatırımcılardan farklı bir yol çizmiş olması onun için büyük bir şans olmuştu. Bu dönemde çoğu kripto para yatırımcısının uzun süre beklemeye cesaret edemeyeceği bir şeyi yaptı ve sabretti. SHIB token’larını elinde tutmayı başaran diğer yatırımcılar da bu kişi gibi bekleyişlerinin karşılığını aldılar.

Ortaya çıktığı ilk günlerde Shiba Inu bırakın Dogecoin killer olmayı günlük işlem getirisine sahip olmak isteyen trader’lar için bile kabul edilebilir bir noktada görülmüyordu. Kısa vadeli yatırımcıların bile tercih etmediği bir ortamda uzun vadeli yatırım aracı olarak düşünen yatırımcıların sayısı ise hiç denilebilecek kadar azdı. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, bahsedilen yatırımcının elindeki SHIB’leri belki de vaktinden çok önce ve aceleyle satmasının sebebi açıklanabilir.

ATH’de 7,54 Trilyon SHIB Değeri ve Mevcut Fiyat

Bahsedilen yatırımcının 4.000 dolarlık SHIB yatırımından elde ettiklerinin nasıl yorumlanabileceği ise büyük bir soru işareti. Belki de satış esnasında elde ettiği kar ile mutlu olan yatırımcı biraz daha bekleyerek 2021’de yaşanmış olan ATH’de milyoner olabilirdi.

SHIB 2021 yılında ATH’sine ulaşıldığında, 7,54 trilyon adet SHIB token’ı 649.646.400 dolar değerinde olacaktı. Bu durum %16.241.060’lık devasa bir yükselişle ifade edilebilirdi. Bunun yanı sıra yatırımcı, eğer SHIB’lerine hala sahip olsaydı mevcut fiyatlarla portföyünün 70 milyon dolar olacağını belirtti. Bu da konu ile ilgili bilgi veren yatırımcının hesaba katılmamış başka kripto para yatırımlarının da olabileceğini belirtmiş olma ihtimalini ortaya koydu.