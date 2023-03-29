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Otomatik olarak alış-satış yapmayı sağlayan trading botları kripto para ve Bitcoin ekosisteminde oldukça yaygındır, zira çok az trader bütün gün grafiklere bakmaya zaman ayırabilir ve manuel olarak sürekli işlem yapabilir. Çoğu kripto para kullanıcısı, Bitcoin’lerini normal günlük işlerini yaparken pasif gelir üretmenin bir yolu olarak görür ve düzenli bir şekilde trading botlarını kullanarak kısa, orta veya uzun vadeli olarak alış-satış yapar. Trading botları piyasada; free crypto trading bot, kripto para alım satım botu, kripto para bot, crypto bot, btc trade bot gibi farklı isimlerde geçmektedir.

Kripto para alım-satımı için otomatik trading botları, kripto para birimleri için otomatik ticaret stratejileri oluşturmak ve yürütmek için kullanılan yazılım araçlarıdır. Bu botlar, bir borsa hesabıyla entegre edilir ve belirli bir stratejiye dayalı olarak otomatik olarak alım ve satım işlemleri gerçekleştirir. Bu botların kullanımı, belirli bir stratejiye dayalı olarak düzenli ve disiplinli bir şekilde ticaret yapmak isteyen yatırımcılar için faydalı olabilir. Botlar, programlandıkları algoritmalara göre piyasaları analiz ederek alım-satım işlemlerini gerçekleştirirler. Bu botların çalışma mantığı, önceden belirlenmiş koşulların gerçekleşmesi durumunda otomatik olarak alım-satım yapmalarıdır. Bu koşullar arasında, belirli bir kripto para biriminin fiyatı veya belirli bir gösterge veya indikatörün gösterdiği değerler gibi teknik analiz yöntemleri kullanılarak belirlenen faktörler yer alabilir.

Otomatik trading botları, sürekli piyasaları izlemek yerine, programlandıkları koşulların gerçekleşmesi durumunda anında harekete geçerler. Bu sayede, piyasa hareketleri hakkında hızlı ve doğru kararlar alınması sağlanır. Ancak, kripto para alım-satımı için otomatik trading botları kullanırken, doğru bir stratejinin belirlenmesi ve botların düzgün bir şekilde ayarlanması önemlidir. Ayrıca, botların her zaman başarılı olacakları garantisi yoktur ve piyasaların her zaman tahmin edilemeyen dalgalanmalar gösterebileceği unutulmamalıdır.

Bitcoin Bot Programları

CoinTürk olarak kripto para dünyasında çokça merak edilen bu konuya biraz açıklık getirmek ve en iyi ve çok kullanılan otomatik alış satış (trading) botlarının bir listesini yapmak istedik. Fakat unutulmamalı ki, bu botlar ile yaşayacaklarınız bizim yaşadıklarımızla veya başka kullanıcıların yaşadıklarıyla benzerlik göstermeyebilir, çünkü bir çok etken (piyasa, fiyatlar, büyük haberler, farklı coin’ler, farklı parametreler ve algoritmalar vs.) bu botların sonuçlarını ciddi ölçüde etkilemektedir.

3Commas

Basitçe kullanılabilecek şekilde hazırlanmış olan 3Commas ile seçilen çiftler üzerinde otomatik olarak işlem yapılabilir. Kendi botunuzu yazılım bilgisi gerekmeden tasarlayabilirsiniz. Şu an fiyat/performans olarak en iyi botlardan biri olarak biliniyor. Raporlar vasıtasıyla günlük performanslara erişebilir ve stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.

TradeSanta

2018 yılında kurulan TradeSanta, 7/24 işlem yapmaya izin veriyor. Sistem popüler alım satım stratejilerini denemeye imkan tanıyor. Şimdiye kadar 20,000’e yakın trader bu hizmeti seçti ve şu ana kadar 700,000 civarında işlem yapıldı. TradeSanta; Binance, Bittrex, Bitfinex ve HitBTC’yi destekliyor ve ayrıca Android ve iOS uygulamaları da bulunuyor.

Bitcoin ve Kripto Paralara Giriş

Bitcoin ve diğer kripto paralara giriş yapmak için Binance platformunu güvenle kullanabilirsiniz. Binance; Türkçe dil desteği, düşük komisyon ücreti ve dünyanın en yüksek işlem hacmiyle ön plana çıkmaktadır ve son dönemin en gözde kripto para platformudur.