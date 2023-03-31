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Fırsat Mı? MATIC Coin Yorum! Polygon Kurucu Ortağından Yeni Açıklamalar!

Popüler layer2 çözümü için kurucu ortakları neler söyledi? MATIC Coin fiyatı yükselecek mi?
12:10
31 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bir ayın daha son gününe geldik ve Polygon (MATIC) bu ay beklenen performansı maalesef gösteremedi. Şubat ayında beklentiyi satın alan yatırımcılar çok daha iyi kazanç elde etti. Öte yandan Polygon (MATIC) henüz fiyatında son gelişmenin etkilerini hissetmese de uzun vadede ciddi bir potansiyel var.

Polygon (MATIC) Açıklama

Polygon’un kurucu ortağı Mihailo Bjelic ve teknik lider Jordi Baylina, 28 Mart’ta Bankless ile bir podcast yayınında yer aldı ve ikili, Polygon zkEVM‘in yakın zamanda piyasaya sürülmesine ilişkin düşüncelerini paylaştı. Polygon’un Teknik lideri Jordi Baylina, zkEVM’nin piyasaya sürülmesini firması için önemli bir kilometre taşı olarak nitelendirdi. En büyük hedeflerinden birinin Ethereum le uyumlu olacak ama aynı zamanda büyük ölçeklenebilirliğe de izin verecek bir şey geliştirmek olduğunu belirtti. Polygon bir layer2 çözümüdür ve ana amacı Ethereum ağının ölçeklendirilmesidir.

Kurucu Ortak Mihailo Bjelic, zkEVM ana ağının kullanım alanlarını vurgulayarak, bunu “ölçeklendirmenin kutsal kasesi” olarak tanımladı. Ölçeklenebilirlik ve güvenlik, en son ürünün masaya getirdiği en önemli özellikler arasında yer alıyor. Ethereum merkezli en önemli özellik ise EVM uyumluluğu olacaktır. Bjelic, MetaMask ya da Solidity gibi Ethereum ekosistemiyle ilgili her şeyin Polygon zkEVM’den faydalanabileceğini açıkladı.

MATIC Coin Yorum

Polygon ekibine göre her şey harika olacak ve zkEVM adımının getirdiği avantajları düşünürsek kesinlikle haksızlar diyemeyiz. Peki kısa vadede MATIC Coin yatırımcılarını neler bekliyor? MATIC Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 1,082 dolardan alıcı buluyor. Bitcoin (BTC) fiyatının 28.000 doları tekrar kaybetmesiyle MATIC için RSI aşırı satış seviyesine doğru yaklaşmaya başladı. Kısa ve uzun vadeli hareketli ortalamaların altına düşen fiyat BTC cephesindeki kayıpların devam etmesi halinde daha derin bir dibe gidebilir.

Kısa vadede 1,05 dolar fiyatın tepki alabileceği bir destek olabilir. Bu seviyenin altında kapanışlar 1,024 ve 0,97-96 dolar seviyelerini gündeme getirebilir. Piyasaların yeniden toparlandığı senaryoda 1,14 ve 1,24 dolar seviyeleriyle 1,55 dolar 2023 zirvesi hedeflenecektir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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