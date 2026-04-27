Bitcoin 80 bin doları zorlarken işlem hacmi ortalamanın yüzde 17 altında kaldı

Bitcoin son dönemde 80 bin dolara yaklaşan yükselişiyle dikkat çekiyor ancak piyasadaki düşük işlem hacmi ve zayıf türev işlemler, bu yükselişin sürdürülebilirliği konusunda soru işaretlerine yol açtı. 10x Research Araştırma Başkanı Markus Thielen’ın haftalık raporunda, fiyat hareketleriyle piyasa katılımı arasındaki kopukluğa vurgu yapıldı. Thielen, “Bitcoin geçtiğimiz hafta yüzde 4,7 yükseldi fakat veriler yüzeyin altında daha temkinli bir tabloya işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

Piyasada işlem hacmi sert düştü

Verilere göre, Bitcoin’in haftalık işlem hacmi ortalamanın yüzde 17 gerisinde kaldı. Ethereum tarafında ise düşüş daha sert; ETH’nin işlem hacmi yüzde 20 azaldı. Aynı dönemde, kaldıracın göstergesi olarak görülen fonlama oranları da belirgin biçimde negatife döndü. Thielen’ın aktarımına göre fonlama oranları yüzde 6,8 düştü ve istatistiksel olarak en düşük seviyelere geriledi. Toplam işlem hacmi ise yüzde 33 gerileyerek dördüncü yüzde dilimine indi. “Yükselişin daha çok spot alımlar veya kısa pozisyonların kapanmasıyla gerçekleştiği, güçlü kaldıraçlı alımların ise yerini riskten kaçışa bıraktığı” dikkat çekti.

Bu ayrım önemli çünkü spot alımlar, genellikle kurumsal talep ağırlıklı ve daha istikrarlı olmasına rağmen piyasaya momentum kazandırmada yeterli olmuyor. Bu yüzden işlem hacmindeki düşüş, tipik bir boğa piyasasında görülen ivmeyi desteklemiyor.

Kurumsal ilgi ve ETF akışları

Kurumsal taraf ise olumlu bir tablo çiziyor. Bitcoin odaklı borsa yatırım fonlarının dokuz gün üst üste giriş aldığı ve Nisan ayı toplam girişlerinin 2,5 milyar dolara ulaştığı açıklandı. Ayrıca piyasa hakimiyetinde de artış var; Bitcoin’in toplam piyasa içindeki payı yüzde 60’a kadar yükseldi. Bu, sermayenin daha çok Bitcoin’de toplandığına, diğer kripto varlıklara ise nispeten düşük ilgi gösterildiğine işaret ediyor.

Yine de Thielen, piyasadaki mevcut tabloyu kırılgan olarak değerlendiriyor. Raporda, “Aktif işlemlerden uzaklaşılarak katılımcıların çoğunluğunun kenarda beklemeye geçtiği, düşük hacim ve fonlama ortamının daha çok kararsızlık ve temkinli yaklaşımı yansıttığı” belirtildi.

Piyasa beklentileri ve potansiyel katalizörler

Türev piyasalar da bu görünümü destekliyor. Opsiyon piyasasında oynaklık tarihi aralığın en alt çeyreğine inerken, yatırımcılar önümüzdeki hafta için daha durağan bir fiyat hareketi bekliyor. Raporda, “Piyasanın oldukça sakin bir ortamı fiyatladığı” belirtilirken, duyarlılık göstergelerinin ise yüksek seviyeleri zorladığı kaydedildi.

Ethereum cephesiyle ilgili olarak da benzer – hatta biraz daha durgun – bir tablo söz konusu. ETH’nin işlem hacminde yüzde 50’yi aşan bir düşüş, türev pozisyonlarda ise risk alma isteğinin zayıfladığı öne çıktı. Thielen, “Hacimlerdeki bu çöküş, güvenin düşük kaldığını ve katılımın çok sınırlı olduğunu gösteriyor” yorumunda bulundu.

Tüm bu sinyallere rağmen piyasada şiddetli bir düşüş beklentisi yok. Kaldıraçlı uzun pozisyonlarda yoğunluk olmaması, olası bir aşağı harekette likidasyon risklerini kısıtlıyor. Thielen, kısa vadede olumlu bir katalizör çıkması halinde yükselişin kuvvetli olabileceğini, fakat bunun kripto dışı makroekonomik gelişmelere bağlı olduğuna dikkat çekti.

“Piyasa, daha aktif işlem yapılan bir dönemden çoğunluğun kenarda beklediği bir ortama evrildi; düşük fonlama, düşük hacim genellikle tereddütü yansıtıyor” yorumu öne çıktı.

Özetle, Bitcoin’deki yükseliş ivmesi hala devam ediyor ancak piyasa katılımı zayıf. Uzmanlar, dışsal makroekonomik gelişmelerin kısa vadede yön belirleyici olabileceğini düşünüyor.