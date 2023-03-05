Kral kripto para birimi dolar karşısında halen iyi bir konumda. Bitcoin'in geleceğine dair en önemli gösterge bu.

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Kral kripto para birimi 2022 yılında iyi günler yaşamadı ancak yeterince uzun vadede eşsiz bir fiyat artışı yaşadı. Öyle ki doları bile en az üçe katladı. Kripto para piyasaları kısa vadede dalgalanmaya devam etse de uzun vadede sürekli düşüşler görmedik. Peki Bitcoin bugüne kadar dolar karşısında nasıl bir performans gösterdi. Hangi yönden doları üçe katladı?

Bitcoin Doları Yendi

Önde gelen kripto para birimi Bitcoin (BTC)’in enflasyon oranı, Amerikan Doları (USD) oranına kıyasla en az üç kat düşmüştür. BTC‘nin mevcut enflasyon oranı %1,8 civarındadır. Kral kriptonun 2009’daki başlangıcından bu yana, enflasyon oranı istikrarlı bir düşüş temposu üzerinde duruyor. Karşılaştırmalı olarak, 2023 yılında ABD dolarının yıllık enflasyon oranı %6,4’tür ve bu da ABD dolarının enflasyon oranının Bitcoin’den 3,57 kat daha fazla olduğunu göstermektedir.

Genellikle BTC enflasyon oranı her dört yılda bir halving olayından sonra düşüyor. Bir sonraki halving (madencilik ödül yarılanması) Mayıs 2024’te gerçekleşecek. 2011 yılında BTC’nin enflasyon oranı %50 iken, 2012’deki ilk halvingten sonra neredeyse %12’ye düşmüştür. 2016’daki ikinci halvingte ise bu %4-5’e düşmüştür.

Bitcoin (BTC) Geleceği

Önceki halvingler Bitcoin fiyatında artışı beraberinde getirdi. Özellikle 2024 halvingi ile ödüllerin ciddi anlamda azalacak olması mevcut talep artış hızının devamı halinde bile fiyatta istikrarlı bir yükseliş yaşanabileceğini gösteriyor. Bitcoin’in bugün bile enflasyon oranı ABD Merkez Bankası‘nın parasal enflasyon oranı hedefi olan %2’nin çok altında bir seviyede olması dikkat çekicidir. Wall Street Journal’ın Baş Ekonomi Muhabiri Nick Timiraos, daha yüksek enflasyon hedefinin daha iyi para politikalarının uygulanmasına yardımcı olacağı yorumunda bulunarak şunları söyledi;

“Merkez bankaları muhtemelen enflasyon hedeflerini daha yüksek olarak yeniden tanımlamak istemeyeceklerdir, ancak önümüzdeki bir ya da iki yıl içinde enflasyonu %3’e düşürebilirlerse, bununla yaşamalıdırlar.”

Uzun vadede Bitcoin enflasyonu bu ortamda düşmeye devam edeceği için yatırımcıların uzun vadede Bitcoin’e yönelmesi mantıklı görünüyor. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada şimdilik 22.300 dolarda bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.