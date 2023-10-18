Son Dakika Ethereum Yorumu! Altcoin Kralı Ne Kadar Oldu?

Kripto para yatırımcıları spot Bitcoin ETF’sine yönelik gelişmeleri anlamlandırmaya çalışırken, kripto para piyasası yüksek volatilite gösteriyor. En büyük kripto para ETF haberleriyle aşağı ve yukarı yönde sert hareketler yaparken, altcoin kralı Ethereum‘un (ETH) fiyatı bin 530 dolar desteğinden toparlanarak bin 600 dolar civarına doğru kayda değer bir çıkış yaptı ancak bu eğilim sürdürülebilir olmadı. Kısa süre içinde duran yükseliş, Ethereum’da daha fazla düşüşe yol açabilir mi, gelin daha yakından bakalım. İşte son dakika Ethereum yorumu.

Ethereum Fiyat Analizi

Ethereum’un fiyatı son iki aydır büyük ölçüde bin 745 ile bin 630 dolar arasında sınırlı bir yatay trend içinde hareket etti. Altcoin kralı, bu aralıkta kayda değer fiyat hareketlerine rağmen her iki yönde de belirleyici bir hareket yapamadı.

13 Ekim’de bin 533 dolar seviyesindeki aralık desteğinden başlayan toparlanma, bin 600 dolar civarında satış baskısıyla karşılandı ve yükseliş bu seviyede törpülendi. Şimdilik duran toparlanma, bin 530 dolardaki destek seviyesinin ve hatta son 16 aydır ETH’nin fiyat hareketine öncülük eden yükselen kama formasyonunun alt trend çizgilerinin yeniden test edilebileceğine işaret ediyor.

Yükselen kama formasyonunun etkisi altında ETH’nin fiyatının alt trend çizgisini yeniden test etme potansiyeli, fiyatın mevcut konsolidasyondan çıkması için alıcıların ihtiyacı olan talep baskısının artmasını sağlayabilir. Genel direnç olan bin 745 dolardan bir yukarı yönde kırılma, yükseliş için ek bir onay sunacaktır. ETH, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,05 düşüşle bin 569 dolardan işlem görerek önündeki kırılma seviyelerinin altında seyretmeye devam ediyor.

Ethereum Yorum

Günlük zaman diliminde şimdiye kadar ETH‘nin fiyat hareketleri, yükselen kama formasyonu tarafından yönlendirildi. Bu formasyonu tanımlayan iki trend çizgisi bozulmadan kaldığı sürece altcoin kralının yukarı ve aşağı yönlü fiyat hareketleri belirli bir aralıkta olacaktır. Öte yandan olumsuz senaryoda formasyonun alt sınırının altına bir kırılma, Ethereum’un fiyatında büyük bir düzeltmenin başlangıcının işareti olabilir.

Günlük zaman dilimindeki Göreceli Güç Endeksi‘nin (RSI) eğimindeki artış, alıcıların bin 500 dolar seviyesinde artan birikimini yansıtıyor. Ayrıca, aynı zaman dilimindeki Bollinger Bandı (BB) göstergesinin üst ve alt sınırlarının düz hale gelmesi, ETH’deki hakim trendin yatay olduğunu gösteriyor.