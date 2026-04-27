BITCOIN (BTC)

Strategy haftalık BTC alımında 3.273 Bitcoin ekledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Strategy, 3.273 BTC’yi 77.906 dolardan satın aldı.
  • Şirketin toplam BTC varlığı 818.334’e ulaştı, yeni alım 255 milyon dolarlık hisse ihracıyla gerçekleşti.
  • 📈 STRC getirilerinde yavaşlama olmasına karşın BTC stratejisi güçlü biçimde sürüyor.
  • 💡 Kritik durum: STRC için temettü ödemeleri sürerken, $BTC alım politikası aynı şekilde devam ediyor.
Kripto para piyasasının büyük oyuncularından biri olan Strategy, haftalık olarak yaptığı Bitcoin alımlarına bir yenisini daha ekledi. Şirket bu kez, önceki haftalara kıyasla daha küçük çaplı bir işlemle, toplamda 3.273 adet Bitcoin satın aldı. Alımlar, Bitcoin başına 77.906 dolar seviyesinden gerçekleştirildi; böylece şirketin toplam BTC varlığı 818.334’e ulaşmış oldu. Şirketin elindeki Bitcoin’lerin ortalama maliyeti ise 75.537 dolar olarak açıklandı.

İçindekiler
1 Strateji değişikliği ve hisse arzı
2 STRC getirilerindeki yavaşlama
3 Piyasadaki genel görünüm ve riskler

Strateji değişikliği ve hisse arzı

Yapılan bu son alım, nisan ayında gerçekleştirilen işlemler arasında en düşük seviyede kaldı. Önceki hafta ise şirket, tarihin en büyük üçüncü BTC satın alma operasyonunu gerçekleştirerek 34.164 adet Bitcoin edinmişti. Son alımla birlikte, toplamda 255 milyon dolar harcandığı ve bu işlem için 1,45 milyon yeni MSTR hisse senedi ihraç edildiği belirtildi. Bu süreçte şirketin BTC alım politikası, piyasa fiyatından bağımsız şekilde, yeni kaynak yaratılabilmesine bağlı olarak sürdürülüyor.

Strategy’nin açıkladığına göre, “3.273 BTC’lik son alımla birlikte, bugüne kadar 818.334 BTC biriktirildi. Toplam alım bedeli 61,81 milyar doları bulurken, BTC başına ortalama 75.537 dolar ödendi. Satın alımlar, şirketin hisse ihraçlarıyla sağladığı kaynak üzerinden gerçekleştirildi.”

Son işlemin ardından MSTR hisseleri, yaklaşık bir aylık zirveye yaklaşarak 171,02 dolar seviyesine yükseldi. Bu da şirketin kripto piyasasındaki hareketlere paralel olarak değer kazandığını gösterdi. Kısa vadede bu yeni hisse ihracının mevcut pay sahipleri için ciddi bir risk yaratmadığı, şirketin benimsediği stratejiyi sürdürebildiği sürece piyasadaki güvenin korunacağı düşünülüyor.

STRC getirilerindeki yavaşlama

Son BTC alımı, şirketin STRC kaynaklı yeni tahvil ihraçlarını bir hafta boyunca durdurmasının ardından geldi. STRC, aylık yüzde 11,5 getiri vaadiyle yatırımcı çekse de, getirilerde yaşanan dalgalanmalar nedeniyle yeni fon girişleri dönemsel olarak değişkenlik gösteriyor. Özellikle temettü dağıtım dönemlerinde STRC’ye talepte artış yaşanırken, diğer haftalarda momentum düşük seviyede kalıyor.

Pazartesi günü STRC üzerinden toplam 9 milyon dolarlık satış gerçekleşti ancak STRC’nin işlem hacminde son dönemde belirgin bir yavaşlama gözlemleniyor. Şirket, önümüzdeki süreçte iki haftada bir ödeme yaparak talebi daha dengeli dağıtmayı hedefliyor.

Piyasadaki genel görünüm ve riskler

Geçtiğimiz aylarda STRC’nin fiyat oynaklığı yüzde 2 ila 3 bandında devam etti ve bu ürün hâlâ hazinedeki şirketlerle ilişkilendirilen en aktif tercih edilen hisse olarak öne çıkıyor. Şirket, farklı ürünlerden ziyade STRC’ye odaklanmayı seçti ve 19,4 milyar dolarlık ek fon toplama hedefi sürdürüyor. STRC’nin risksiz getiri oranı da şirketin verilerine göre şu anda yüzde 3,7 seviyesinde işlem görüyor.

STRC, yüksek temettü oranı sağlarken aynı zamanda iki yıllık bir ödeme planı sunuyor. Ancak şirketin nakit rezervlerinin ve yeni kaynak girişlerinin azalması halinde bu temettülerin sürdürülebilirliği konusunda piyasalarda soru işaretleri bulunuyor. Buna rağmen, şirket yönetimi BTC alım stratejisine sadık kalırken, STRC gelirlerinin de önümüzdeki dönemde toparlanması bekleniyor.

Genel itibariyle, Strategy’nin son alımı şirketin aktif varlık yönetimi politikasının bir yansıması olarak yorumlanıyor. CryptoAppsy verilerine göre, şirketin son Bitcoin alımı 77.906 dolar seviyesinden gerçekleşti ve elde tutulan BTC’lerin ortalama maliyeti 75.537 dolar oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin hızlı yükseldikten sonra 76 bin dolar seviyesine geriledi

Bitcoin 80 bin doları zorlarken işlem hacmi ortalamanın yüzde 17 altında kaldı

Bitcoin 77.000 dolara ulaşırken piyasa dengeleniyor

Bitcoin vadeli işlemlerinde negatif finansman oranı 13 puan geriledi

Sonu gelmeyen volatilite ve 27 Nisan Bitcoin düşüşü

Sinyal alarm veriyor, Sonraki Bitcoin dibi 150 bin dolarda olacak

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bitcoin hızlı yükseldikten sonra 76 bin dolar seviyesine geriledi
Solana geliştiricileri kuantum tehdidine karşı Falcon imzasında birleşti
Bitcoin 80 bin doları zorlarken işlem hacmi ortalamanın yüzde 17 altında kaldı
Sıcak Gelişme: Beyaz Saray 27 Nisan Açıklamaları
