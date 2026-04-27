Sıcak Gelişme: Beyaz Saray 27 Nisan Açıklamaları

Bitcoin (BTC) son birkaç saattir devam eden düşüşe şimdilik ara verdi ve Leavitt önemli açıklamalarda bulunuyor. İran konusu ikinci ayı biterken de çözülebilmiş değil. Dahası İran bu durumdan memnuniyetini ifade ediyor ve petrol fiyatındaki dalgalanma nedeniyle ellerindeki büyük gücü fark ettiklerini söyleyerek ABD’yi tehdit ediyor.

Beyaz Saray Açıklamaları

Dakikalar önce başlayan ve devam eden Beyaz Saray açıklamalarında İran’dan da bahsedildi. Trump’ın İran’ın son önerisiyle ilgili bir açıklama yapacağını söyleyen Leavitt tam bir tarih vermedi. Trump sosyal medya paylaşımlarına 6 dakika önce başladı belki de beklenen açıklama Truth Social hesabından gelir.

“Trump bugün ekibiyle İran’ın önerisini görüştü. ABD’nin İran’ın önerisini dikkate aldığını söyleyemem. İran konusunda yakında Trump’tan haber alacaksınız.”

İran Birinci Başkan Yardımcısı ise birkaç saat önce şunları söylemişti;

“Yaptırımlara karşı savunmasız olma aşamasından, dünyanın ihtiyaçlarını karşılama konusunda referans noktası haline geldik. Eskiden uçaklarımıza yakıt sağlamayı reddeden ülkeler, şimdi enerji kaynaklarını güvence altına almak için bizimle müzakere ediyor.”

İran Dışişleri Bakanlığının son açıklaması ise Putin’i vurguluyordu.

“İran Dışişleri Bakanı, Rusya Devlet Başkanı Putin’e, ABD’nin yıkıcı alışkanlıklarının, mantıksız taleplerinin ve sık sık değişen tutumlarının diplomatik ilerlemeyi yavaşlattığını söyledi.”

Gerilimin durumunu görmek için ilk günden bu yana petrol grafiğine bakıyoruz. 101 doları aşan UKOIL gerilimin zirve bölgesinden uzaklaşılsa da henüz ilerleme görülmediğini teyit ediyor.