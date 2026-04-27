Kayıt Banner
Ekonomi

Sıcak Gelişme: Beyaz Saray 27 Nisan Açıklamaları

Bilmeniz Gerekenler

  • Beyaz Saray Basın Sözcüsü Leavitt: ABD'nin İran'ın önerisini dikkate aldığını söyleyemem.
  • Leavitt: İran konusunda yakında Trump'tan haber alacaksınız.
  • İran: Yaptırımlara karşı savunmasız olma aşamasından, dünyanın ihtiyaçlarını karşılama konusunda referans noktası haline geldik.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Bitcoin (BTC) son birkaç saattir devam eden düşüşe şimdilik ara verdi ve Leavitt önemli açıklamalarda bulunuyor. İran konusu ikinci ayı biterken de çözülebilmiş değil. Dahası İran bu durumdan memnuniyetini ifade ediyor ve petrol fiyatındaki dalgalanma nedeniyle ellerindeki büyük gücü fark ettiklerini söyleyerek ABD’yi tehdit ediyor.

Beyaz Saray Açıklamaları

Dakikalar önce başlayan ve devam eden Beyaz Saray açıklamalarında İran’dan da bahsedildi. Trump’ın İran’ın son önerisiyle ilgili bir açıklama yapacağını söyleyen Leavitt tam bir tarih vermedi. Trump sosyal medya paylaşımlarına 6 dakika önce başladı belki de beklenen açıklama Truth Social hesabından gelir.

“Trump bugün ekibiyle İran’ın önerisini görüştü. ABD’nin İran’ın önerisini dikkate aldığını söyleyemem. İran konusunda yakında Trump’tan haber alacaksınız.”

İran Birinci Başkan Yardımcısı ise birkaç saat önce şunları söylemişti;

“Yaptırımlara karşı savunmasız olma aşamasından, dünyanın ihtiyaçlarını karşılama konusunda referans noktası haline geldik. Eskiden uçaklarımıza yakıt sağlamayı reddeden ülkeler, şimdi enerji kaynaklarını güvence altına almak için bizimle müzakere ediyor.”

İran Dışişleri Bakanlığının son açıklaması ise Putin’i vurguluyordu.

“İran Dışişleri Bakanı, Rusya Devlet Başkanı Putin’e, ABD’nin yıkıcı alışkanlıklarının, mantıksız taleplerinin ve sık sık değişen tutumlarının diplomatik ilerlemeyi yavaşlattığını söyledi.”

Gerilimin durumunu görmek için ilk günden bu yana petrol grafiğine bakıyoruz. 101 doları aşan UKOIL gerilimin zirve bölgesinden uzaklaşılsa da henüz ilerleme görülmediğini teyit ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı BitMine, Ethereum Foundation’dan 15 bin ETH’yi 34 milyon dolara aldı
Bir Sonraki Yazı Bitcoin 80 bin doları zorlarken işlem hacmi ortalamanın yüzde 17 altında kaldı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Lost your password?