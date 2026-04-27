Kayıt Banner
Ethereum (ETH)

BitMine, Ethereum Foundation’dan 15 bin ETH’yi 34 milyon dolara aldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 BitMine, Ethereum Foundation’dan 34 milyon dolara 15 bin ETH aldı.
  • Şirketin elindeki toplam ETH miktarı 5 milyonun üzerine çıkarak pazar payını yüzde 4,2’ye taşıdı.
  • En büyük haftalık alım geçtiğimiz hafta gerçekleşti; kurumsal birikim hızlandı.
  • ℹ️ Kritik durum: BitMine, $ETH alımlarının küçük bir kısmını doğrudan vakıftan yapıyor; piyasada çoğunlukla farklı kaynaklardan ETH topluyor.
Kripto para piyasasında kurumsal yatırım alanında dikkat çeken bir hamle yapıldı. Blockchain tabanlı finansal hizmetler sunan BitMine, Ethereum Foundation’dan 2026 yılı içinde iki tezgah üstü işlemle toplam 15.000 ETH satın aldı. Bu alışların toplam tutarı 34,08 milyon dolar olarak açıklandı. Şirket, son güncellemeyle birlikte elindeki Ethereum miktarını 5 milyonun üzerine çıkardı.

İçindekiler
1 BitMine’ın Hızlı ETH Birikimi
2 Ethereum Foundation’ın Fon Yönetimi ve Satış Politikası
3 Kurumsal Stratejiler ve Pazar Etkisi

BitMine’ın Hızlı ETH Birikimi

BitMine, Tom Lee’nin başkanlığında faaliyet gösteren, kripto varlık yönetimi ve dijital finans alanında büyümesini sürdüren bir şirket. Son veriler, BitMine’ın geçtiğimiz hafta 101.901 ETH alımıyla en büyük haftalık işlemini yaptıktan sonra, toplamda 5.078.386 ETH tutarındaki varlığa ulaştığını gösteriyor. Böylece şirket, Ethereum’daki toplam dolaşımdaki arzın yüzde 4,2’sinden fazlasını elinde bulunduruyor ve hedeflediği yüzde 5 seviyesine önemli ölçüde yaklaşıyor.

Ethereum Foundation’dan alınan 15.000 ETH’lik pay ise, BitMine’in toplam portföyüne kıyasla yüzde 0,3’ten az bir orana karşılık geliyor. Bu durum, BitMine’ın büyük kısmı başka kaynaklardan sağladığını ortaya koyuyor.

Ethereum Foundation’ın Fon Yönetimi ve Satış Politikası

Ethereum Foundation, Ethereum ekosisteminin sürdürülebilirliği amacıyla araştırmalara, hibeler ve protokol geliştirmeye uzun süredir destek veriyor. Vakıf, 2025’ten bu yana yürütülen fon yönetimi politikası çerçevesinde rezervlerini korurken, ihtiyaç halinde ETH satışını sürdürüyor. Son dönemde varlıklarının bir bölümünü tezgah üstü piyasada satma kararı alarak kamuya açık borsalardan uzak durmayı tercih etti.

BitMine’a yapılan iki doğrudan satış, 2026’da Ethereum Foundation’ın kayıtlara geçmiş tek büyük ETH transferi oldu. Mart ayında gerçekleşen ilk işlemde, 5.000 ETH 2.042,96 dolar ortalama fiyatla el değiştirdi ve yaklaşık 10,21 milyon dolar getirildi. Nisan’da ise 10.000 ETH, ortalama 2.387 dolardan satılarak kasaya yaklaşık 23,87 milyon dolar girdi.

Ethereum Foundation’ın satış politikasıyla ilgili olarak, “Vakıf’tan yapılan satışlar fon yönetimi kapsamında gerçekleşti, Ethereum’a bakış açımızda bir değişiklik söz konusu değil. ETH satışları, gerektiğinde operasyonel kaynak oluşturmanın bir yolu olarak görülüyor,” değerlendirmesi yapıldı.

Vakıf, yeniden staking faaliyetlerini artırarak rezervin bir kısmını işleyen varlıklara dönüştürdü. Ancak BitMine’a yapılan satışlar, varlık satışlarının da hala gelir yaratma modelinin bir parçası olduğunu gösteriyor.

Kurumsal Stratejiler ve Pazar Etkisi

BitMine’ın son stratejisi, Ethereum’u sadece bilanço varlığı olarak tutmakla kalmayıp aynı zamanda üretken teminat olarak da değerlendirmeyi hedefliyor. Şirket, 3,7 milyonun üzerinde ETH’yi ağa yatırarak staking modeline geçti ve böylece varlıklarının önemli bölümünü pasif durumda tutmaktansa, ağda aktif olarak değerlendirmeye başladığını belirtti.

Yapılan son alımlarla BitMine, kurumsal Ethereum yatırımcıları arasında listenin üst sıralarına yerleşti. 2026 yılında yaşanan bu gelişmeler, piyasada kurumsal hareketliliğin hız kazandığı bir döneme denk geliyor.

CryptoAppsy verilerine göre, 24 Nisan’daki işlemde Ethereum başına 2.387 dolar, Mart’ta ise ortalama 2.042,96 dolarlık birim fiyatlar öne çıktı. Toplamda 34,08 milyon dolarlık doğrudan alım, yılın şimdiye kadarki en büyük vakıf-ticari şirket transferlerinden biri olarak kayda geçti.

Sonuç olarak, hem Ethereum Foundation’ın fon yönetimi tercihleri hem BitMine’ın agresif birikim stratejisi, Ethereum ekosisteminin kurumsal varlık piyasasındaki yerini yeniden gündeme getiriyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin 77.000 dolara ulaşırken piyasa dengeleniyor
Bir Sonraki Yazı Sıcak Gelişme: Beyaz Saray 27 Nisan Açıklamaları
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ekonomi
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Ekonomi STABILCOIN
Kripto Para
RIPPLE (XRP)
Lost your password?