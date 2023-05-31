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  •   Kıdemli Kripto Yorumcusu: En Az 3x Yapmalı! İlk 10 Kripto Para Arasında! Değeri Çok Düştü Dedi!

Kıdemli Kripto Yorumcusu: En Az 3x Yapmalı! İlk 10 Kripto Para Arasında! Değeri Çok Düştü Dedi!

Özet

  • Analistin görüşü SOL Coin fiyatının en az 60 dolar olması gerektiği yönünde.
  • Solana ağı son derece aktif ve değerinin buna göre belirlenmesi gerektiğini düşünüyor.
  • FTX çöküşünün ardından Solana en büyük kurumsal destekçisini kaybetti ve ağdaki likidite ciddi anlamda azaldı.
01:54
31 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ünlü kripto para yorumcusu en büyük 10 kripto para arasında yer alan popüler altcoini gündemine aldı. Ona göre hali hazırda fiyatı fazlasıyla düşük ve 3 kattan daha fazla artışa ihtiyacı var. Peki popüler altcoinin fiyatı neden bu kadar düştü? Yüzde 300’lük fiyat beklentisinin gerekçesi ne?

Solana (SOL) Alınır Mı?

FTX desteğini kaybettiği ve kurumsalların satışlarından dolayı yıprandığı için Solana (SOL) fiyatı 8 dolara kadar düşmüştü. Ancak Vitalik Buterin’in “kurumsallardan kurtuldu, bu iyi” açıklamasının ardından tekrar 20 doları aştı.

Popüler kripto yorumcusu ise onunla ilgili daha iyimser bir tahminde bulundu. InvestAnswers’ın anonim sunucusu yeni bir güncellemede, Solana’daki günlük aktif adres sayısının Ethereum’unkine rakip olduğunu, ancak şu anda ETH’nin piyasa değerinin yalnızca 1/25’i değerinde olduğunu söylüyor.

Solana çok daha fazla işlem yapıyor. Ağ üzerinde aktif olan insanlar çok daha aktif ve DApp’lerin (merkezi olmayan uygulamalar) kapsamı daha geniş. Ve bu çılgınca bir şey akıllara durgunluk veriyor ama bazen piyasalar mantıksız olabiliyor.”

Analist, Solana’nın en az Ethereum’un piyasa değerinin 1/10’u değerinde olması gerektiğini belirtiyor. Ancak bunları söylerken 2025 yılında yapılacak devasa kilit açılışları ve ağdan çıkan likiditenin doğurduğu sorunları görmezden geliyor. TVL ciddi anlamda düştü ve Solana en az Ethereum kadar güçlü rakiplere sahip. Sadece son 1 yılda Aptos, SUI gibi onu devirebilecek güçlü rakipler doğdu. Bu da SOL Coin almak isteyen yatırımcıları gelecek konusunda şüpheye düşürüyor.

Solana Kaç Dolar Olmalı

Ethereum’un piyasa değeri yazım sırasında 227,5 milyar dolar civarında seyrediyor, yani bunun 1/10’u 22,75 milyar dolar civarında olacaktır. Solana’nın piyasa değeri şu anda 8,1 milyar dolar, yani Ethereum’un piyasa değerinin 10’da 1’ine ulaşmak yaklaşık 3 katlık bir sıçramaya eşit olacak.

“Bunun tam olarak nereye gidebileceğini söylemek zor, çünkü her ikisi arasında sağlam bir ticaret modeli yok, çünkü kelimenin tam anlamıyla, daha önce de belirttiğim gibi, SOL, FTX fiyaskosu vb. ile geçen yıl ETH’ye karşı kan kaybediyor. Sadece kötü gidiyor. Çıkış yapması gerekiyor ve bu da 30 doların üzerine çıkması gerektiği anlamına geliyor.”

Eğer haklı çıkarsa SOL Coin fiyatı 60 doların altında cazip bir alım fırsatı veriyor olabilir. Ancak kimse onun ciddi miktarda SOL Coin aldığı için bu tarz iddialı bir tahmin yapıp yapamadığını ispat edemez. Bu yüzden popüler analistlerin yorumlarını irdelenmeli ve görüşlerinin tarafsız olup olmadığı sorgulanmalı.

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