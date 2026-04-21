Bitcoin 75.000 doları aştı, Trump’ın ateşkes kararı piyasaları hareketlendirdi

Bitcoin, son 24 saatte %1,5 yükselerek 75.000 doların üzerine çıktı. Bu artışta, İran’ın Pakistan’a yeni bir ateşkes görüşmesi heyeti göndereceğini açıklaması etkili oldu. Piyasalardaki genel iyimserliğe rağmen kripto paraların performansı farklılık gösterdi. Ethereum fiyatı 2.310 dolara, XRP ise 1,43 dolara yükseldi. Binance Coin’de de %1,5’lik artışla 630 dolara ulaşıldı. Ancak Solana, %0,9’luk sınırlı yükselişle listenin gerisinde kaldı ve haftalık bazda ise değer kaybetti.

Piyasalarda diplomasinin etkisi

Dünya genelindeki risk iştahı artmaya başladı. MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi, Asya hisseleri öncülüğünde %0,1 yükseldi ve bölgesel teknoloji hisselerinde %2,4’lük bir artış görüldü. Buna karşın, Brent petrolün varil fiyatı %0,7 düştü ve 94,81 dolara geriledi. Altın fiyatı yaklaşık %0,6 kayıpla 4.800 dolara, gümüş ise %1’lik gerilemeyle 78,90 dolara indi. Amerikan tahvilleri ve dolar ise önemli bir değişim göstermedi.

Öte yandan, İran’ın Pakistan’la ikinci tur ateşkes görüşmeleri için heyet göndereceğini açıklaması bölgede tansiyonun azaldığına dair iyimserliği artırdı. Ancak taraflar arasında ateşkesin geçen süresi Çarşamba akşamı doluyor. Eski ABD başkanı Donald Trump, yeni bir uzatmaya gitmeyeceği sinyalini verdi ve bu tarihin piyasalar açısından belirleyici olacağı düşünülüyor.

Bitcoin hâlâ hisse senetlerinin gerisinde

Kripto paralardaki toparlanma, küresel hisselerle kıyaslandığında daha yavaş ilerliyor. MSCI endeksi, çatışma sürecinin yatışmaya başlamasından bu yana 11 gündür neredeyse kesintisiz yükselirken, Bitcoin son iki hafta boyunca yeniden 75.000 dolar seviyesinin üzerine çıkmaya çalıştı.

Bloomberg verilerine göre, Bitcoin vadeli işlem kontratlarındaki fonlama oranları yaklaşık 46 gündür negatif seyrediyor; bu, 2022’nin sonlarına uzanan en uzun negatif dönem olarak kayıtlara geçti.

Geçen hafta spot Bitcoin ETF ürünlerine toplamda 996,4 milyon dolarlık net giriş oldu. Ethereum odaklı ETF’lere ise 275,8 milyon dolarlık para girişi gerçekleşti. Araştırma şirketi Kaiko, hafta sonunda paylaştığı notta Bitcoin’in 76.000 doların üzerine çıkmasının 85.000 dolar yolunu açacağını belirtti.

Madenciler tarihi satış yapıyor

Madencilik tarafında ise dikkate değer gelişmeler yaşandı. TheEnergyMag’e göre halka açık madencilik şirketleri ilk çeyrekte toplam 32.000 Bitcoin sattı. Bu miktar, 2025 yılının tamamından ve 2022’nin ikinci çeyreğinde Terra çöküşü sonrası piyasaya sürülen 20.000 Bitcoin’den fazla.

En son yapılan zorluk ayarlamasında Bitcoin’in madencilik zorluğu %2,43 azalarak 135,59 trilyona düştü. Ağa ait toplam işlem gücü ise bu ay 978 exahash/saniye seviyesinden 992 EH/s’ye yükseldi.

Kısa vadeye odaklanan yatırımcılar, Çarşamba akşamı ateşkes süresinin dolmasına ve Trump’ın açıklamalarına bağlı olarak Bitcoin’in 76.000 dolar sınırını geçip geçmeyeceğini, olası bir yeni yükseliş dalgası olup olmayacağını yakından izliyor. Eğer uzlaşı sağlanamaz ve fiyat yeniden 74.000 doların altına çekilirse, satış baskısının artabileceği öngörülüyor.

Madencilerin rekor hızla satış yapması ve zorluk oranındaki düşüş, fiyat toparlanmasına rağmen madencilik gelirlerinin pek artmadığına işaret ediyor. Kalıcı bir yükseliş için fiyatların 80.000 doların üzerinde tutunması ve madencilerin satış baskısının dengelenmesi gerekiyor.