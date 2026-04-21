Kripto ParaRIPPLE (XRP)

Ripple’dan XRP için 2028’e kadar quantum saldırıya karşı dört aşamalı yol haritası

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ Ripple, XRPL’yi 2028’e kadar kuantum saldırılara dayanıklı yapacak dört aşamalı planı duyurdu.
  • 🛡️ Google’ın teknoloji uyarısı sonrası Ripple, kapsamlı analiz ve testlerle XRPL hesap güvenliğini yükseltiyor.
  • ⚙️ Kritik veri: Geçiş aşamaları hem teknik hem operasyonel düzeyde tasarlanacak, $XRP sahipleri adım adım bilgilendirilecek.
Kuantum bilgisayarlar henüz pratik olarak blokzincirlere büyük bir tehdit oluşturmasa da, bazı projeler şimdiden bu ihtimale karşı adım atmaya başladı. Kripto para dünyasının önde gelen şirketlerinden Ripple, XRP Ledger’ı (XRPL) kuantum saldırılarına karşı dayanıklı hâle getirmek için dört aşamalı bir yol haritası açıkladı. Şirket, XRPL’nin yerel varlığı olan XRP’yi 2028 yılına kadar tamamen kuantum güvenli hâle getirmeyi hedefliyor. Bilindiği gibi Ripple, blockchain tabanlı finansal çözümler sunarken XRP Ledger altyapısını ve XRP token’ını etkin biçimde kullanıyor.

Kuantum bilgisayar tehdidi ve XRP Ledger’ın riski

Google’ın kısa süre önce yaptığı uyarılara göre, kuantum bilgisayarlar düşünüldüğünden daha az işlem gücüyle Bitcoin gibi büyük blokzincirlere saldırı düzenleyebilir. Buna karşılık geliştiriciler 2029’u, yani “Q-günü” olarak adlandırılan ve savunmaların tamamlanması gereken tarih olarak öne çıkardı. Bitcoin tarafında bu risklere karşı önlemler alınırken, benzer endişeler XRP Ledger için de geçerliliğini koruyor.

Kuantum bilgisayarların XRPL üzerinde oluşturduğu temel riskler üç başlıkta toplanıyor. Öncelikle, XRPL kullanıcılarının işlemlerinde açık anahtarlar zincir üzerinde görünüyor. Normalde bu bilgiler güvenliği tehdit etmese de, kuantum bilgisayarlar sayesinde özel anahtara ulaşılması mümkün hale gelebilir ve bu da varlıkların ele geçirilmesiyle sonuçlanabilir. Ayrıca, uzun zamandır blokzincirde varlık tutan hesapların tehlikeye girme olasılığı artarken, sistem çapında alınacak önlemlerin teknik olduğu kadar operasyonel açıdan da büyük düzenleme gerektirdiği vurgulanıyor.

Ripple’ın dört adımlı güvenlik planı

Ripple, XRPL güvenliğini dört ana aşamada geliştirmeyi planlıyor. İlk adım acil müdahaleye dayalı. Burada kuantum bilgisayarlar beklenenden hızlı devreye girerse, klasik imzaların kabul edilmeyeceği ve tüm fonların kuantum güvenli hesaplara aktarılacağı bir düzenleme öngörülüyor. Bununla birlikte, “sıfır bilgi ispatı” teknikleriyle hesap sahiplerinin varlıklarını tehlike anında da koruyabilmesi için yeni çözümler araştırılıyor.

İkinci aşama halihazırda başlamış durumda ve 2026’nın ilk yarısında sonlanması planlanıyor. Bu dönemde Ripple’ın kriptografi ekibi, XRPL’deki tüm kuantum açıklıklarını tespit etmek ve ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’nün öngördüğü savunma tekniklerini test etmekle görevli. Fakat bu çözümler Ledger’a ek yük getiriyor; çünkü kuantum sonrası kriptografi daha büyük anahtarlar ve imzalar gerektiriyor. Ripple, sistemde ne tür değişiklikler yapılması gerektiğini de değerlendiriyor.

Bu süreçte, kuantum güvenliği alanında çalışan Project Eleven firmasıyla iş birliğine gidildi. Şirket, doğrulayıcı testleri, geliştirici karşılaştırmaları ve yeni cüzdan prototipleriyle ilgili destek sağlıyor.

Üçüncü aşama ise 2026’nın ikinci yarısında hayata geçecek. Burada Ripple, geliştirici test ağı üzerinde hem mevcut hem de kuantum güvenli imzaların birlikte kullanılmasına olanak tanıyacak. Bu yöntem, canlı sistemin ve kullanıcıların etkilenmemesi için geçiş sürecini kademeli hale getiriyor.

“Bu aşama, sistem tasarımıyla deneme sürecinin buluştuğu nokta olacak. Sadece kriptografik olarak neyin çalıştığını değil, XRPL ölçüğünde neyin işlevsel olduğunu da sorguluyoruz,” ifadesiyle ekip sürecin önemini aktarıyor.

Son ve dördüncü adım ise denemelerden tam kullanıma geçişi kapsıyor. Ripple ekibi, XRPL için yeni bir değişiklik önererek kuantum sonrası kriptografik imzaların tüm ağda kullanılmasını ve kitlesel ölçekte geçişin başlamasını planlıyor. Bu adımın 2028’de tamamlanması hedefleniyor.

Bütün bu dört aşamalı plan, Q-günü yaklaşırken XRPL kullanıcılarının olası tehditlere daha az sıkıntıyla geçiş yapabilmesini amaçlıyor. Ripple’ın yol haritası, endüstride öne çıkan güvenlik çözümlerine öncülük etme potansiyeli taşıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
