Bitcoin 62.400 doların altına indi! Piyasada satış baskısını ne artırıyor?

Kripto para piyasasında satış baskısı dördüncü güne taşındı. Bitcoin son 24 saatte %2,5 gerileyerek 62.400 doların hemen altına inerken, daha geniş piyasa göstergelerinde de zayıflık öne çıktı. CoinDesk 20 Endeksi %3,3 düştü; ether, XRP ve solana da aynı dönemde değer kaybetti.

Satış dalgasında Strategy ve madenciler öne çıktı

Piyasa görünümünde, Michael Saylor’ın yön verdiği ve bilançosunda büyük miktarda bitcoin tutan Strategy etrafındaki kaygılar belirleyici oldu. Şirketin temettü ödeyen imtiyazlı hissesi STRC’ye yönelik endişelerin arttığı, yatırımcıların yapıyı korumak için olası bitcoin satışlarını fiyatlamaya başladığı aktarıldı.

Analistler, borsada işlem gören en büyük bitcoin sahibi konumundaki Strategy’nin STRC imtiyazlı hissesinin nominal değerin altına gerilediğini, piyasada ise yapıyı savunmak için şirketin elindeki coinleri satmak zorunda kalabileceği ihtimalinin daha açık biçimde fiyatlandığını belirtti.

Marex analistlerine göre baskı yalnızca şirket tarafıyla sınırlı değil. Bitcoinin tahmini 78.000 dolarlık üretim maliyetinin altında art arda beş ay işlem görmesi, özellikle zayıf bilançoya sahip madencileri zorladı. Bu durum, kısa süre önce gündemde olmayan iki potansiyel satış kaynağını öne çıkardı: kurumsal bitcoin sahipleri ve finansal açıdan sıkışan madenciler.

Türev verileri düşüş beklentisinin güçlendiğine işaret etti

Çarşamba günkü Fed toplantısının ardından risk iştahındaki zayıflama türev piyasalara da yansıdı. Son 24 saatte 450 milyon dolardan fazla kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi ve bunların büyük bölümünü yükseliş yönlü işlemler oluşturdu. Böylece piyasada uzun pozisyon taşıyan yatırımcıların baskı altında kaldığı görüldü.

Bitcoin ve ether vadeli işlemlerinde açık pozisyon miktarı son bir günde büyük değişim göstermedi. Buna karşılık solana vadeli işlemlerinde açık pozisyon 70 milyon tokenin üzerine çıktı ve 5 Haziran’da görülen 71,57 milyonluk zirveye yaklaştı. XRP tarafında da açık pozisyonun geçen yıl ekimden bu yana en yüksek seviyelerde seyrettiği belirtildi.

Fonlama oranlarının birçok tokenda sıfıra yakın ya da negatif bölgede kalması, düşüş eğiliminin sürdüğünü gösterdi. ADA, XLM ve BCH için fonlama oranları eksi %20 ile eksi %30 aralığına geriledi. İşlem akışında da satıcıların piyasa emirleriyle fiyat hareketini sürüklediği, bunun en az çarşamba gününden bu yana tekrarlandığı kaydedildi.

Opsiyon piyasasında 52.000 dolar senaryosu konuşuluyor

Bitcoin opsiyonlarında koruma amaçlı satım kontratlarına talep arttı. Yatırımcıların önümüzdeki haftalarda fiyatın 52.000 dolar veya daha aşağı seviyelere inebileceği ihtimaline karşı pozisyon aldığı ifade edildi. Bir haftalık vadede 25 delta eğrilerinde satım opsiyonlarının oynaklık priminin %10’un üzerine çıkması da bu tabloyu destekledi.

Piyasadan ayrışan LAB tokeni tartışma yarattı

Genel zayıflığa karşın LAB token dikkat çekici bir yükseliş sergiledi. LAB, tarayıcı ve eklenti üzerinden erişilebilen, yüksek performanslı işlem yürütme altyapısı sunan LAB Terminal’in yerel kripto varlığı olarak biliniyor. Token son yedi günde %57, bu ay ise %92 yükseldi. Nisan ayında %250, mayısta %900 ve martta %78 artış kaydettiği bilgisi paylaşıldı.

Mini sözlük: Piyasa yapıcılığı, bir varlıkta sürekli alış ve satış kotasyonu vererek işlemlerin daha akıcı gerçekleşmesini amaçlayan faaliyetleri ifade eder. Vesting ise ekip, yatırımcı veya danışmanlara ayrılan tokenlerin belirli bir takvim içinde kademeli açılmasını anlatır.

Buna karşın yükselişin nedeni konusunda net bir çerçeve bulunmuyor. Blokzincir soruşturmacısı ZachXBT, token arzının %95’inin içerideki grupların elinde bulunduğunu öne sürdü. Ayrıca yüksek faizli tezgah üstü krediler, tek taraflı vesting uzatmaları, geciken ya da verilmeyen piyasa ödülleri ve açıklanmayan piyasa yapıcılığı anlaşmaları dahil olmak üzere dört yöntemin eş zamanlı kullanıldığını iddia etti.