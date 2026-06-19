Bitcoin 19 Haziran’da 62.178 dolara geriledi, analistler 61.000 ile 62.000 dolar aralığını kritik destek olarak izliyor

Bitcoin, 19 Haziran’da 62.178 dolara kadar gerileyerek son 24 saatte %2,5 değer kaybetti. Piyasada kısa vadeli yön konusunda görüş ayrılığı sürerken, teknik göstergelerde öne çıkan destek seviyeleri baskı altında kalmaya başladı. Makroekonomik belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilim de fiyat üzerindeki baskıyı güçlendirdi.

Teknik görünümde aşağı yönlü risk öne çıktı

Kripto para yorumcusu Crypto Rover, Bitcoin’in mevcut döngü içinde üçüncü ayı flaması formasyonunu oluşturduğunu savundu. Rover’a göre yukarı yönlü toparlanmadan çok aşağı kırılım ihtimali daha yüksek görünüyor. Analist, ilk düşüş hedefini 55.000 dolar, daha belirsiz olmakla birlikte ikinci hedefi ise 47.000 dolar civarı olarak paylaştı.

Crypto Rover, Bitcoin’de üçüncü ayı flamasının oluştuğunu ve bu yapının bozulması halinde 55.000 doların ilk, 47.000 doların ise daha zayıf ihtimalle ikinci hedef olabileceğini belirtti.

Rover, önümüzdeki aylarda kısa süreli tepki yükselişlerinin görülebileceğini dışlamadı. Buna karşın, asıl döngü dibinin yıl sonuna doğru oluşabileceğini düşünüyor. Benzer şekilde Crypto Candy de Bitcoin’in 65.000 dolar seviyesini koruyamadığını ve bu eşik altında kapanış yaptığını söyledi. BTC bu seviyeyi yeniden destek haline getirmedikçe bir sonraki aşağı yönlü hedefin 60.000 dolar ve altı olabileceği değerlendiriliyor.

Daan Crypto Trades ise 200 haftalık hareketli ortalama ile 0,618 Fibonacci geri çekilme seviyesinin kesiştiği bölgeye dikkat çekti. Analiste göre 61.000 ile 62.000 dolar aralığı kritik önem taşıyor. Alıcılar bu bölgeyi savunamazsa satış baskısının hızlanabileceği uyarısı yapıldı. Öte yandan 200 haftalık hareketli ortalamanın henüz tam anlamıyla test edilmediği ve kademeli biçimde yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü aktarıldı.

Piyasada farklı senaryolar konuşuluyor

Trader Roman ise daha iyimser bir tablo çizdi. Roman’a göre daha geniş piyasada düşük fiyat beklentisi öne çıksa da, üst zaman dilimlerinde makro ölçekte dönüş sinyalleri belirmeye başladı. Bu nedenle mevcut koşullarda düşüş yönlü işlemlerin, yükseliş yönlü pozisyonlara kıyasla daha fazla risk taşıyabileceğini savundu.

Roman, üst zaman dilimlerinde dönüş işaretlerinin görülmeye başladığını, bu nedenle aşağı yönlü pozisyon kovalamak yerine kademeli alım stratejisinin daha makul olabileceğini aktardı.

Strategy tarafında finansman baskısı arttı

Bitcoin’e dayalı bilanço stratejisiyle bilinen Strategy şirketinin finansman mekanizmasında da duraksama yaşandı. Şirketin Bitcoin alımlarını finanse etmek amacıyla hisse başına 100 dolardan ihraç ettiği STRC imtiyazlı hisseleri 85,72 dolarla rekor düşük seviyeye indi. Bu durum, nominal değerin altında yeni ihraç yapılmasını şirket açısından daha az mantıklı hale getirdi.

Bunun sonucunda 26 Mayıs’tan bu yana STRC üzerinden tek bir Bitcoin alımı yapılmadı. Strategy, eski adıyla MicroStrategy olan ve kurumsal ölçekte Bitcoin birikimiyle öne çıkan ABD merkezli bir şirket olarak biliniyor.

Mini sözlük: İmtiyazlı hisse, genellikle sabit temettü hakkı sunan ve adi hisselere göre farklı öncelikler taşıyan menkul kıymettir. Süresiz imtiyazlı hisselerde vade bulunmaz; bu da piyasa uzun süre zayıf kaldığında finansman baskısını artırabilir.

Metinde yer alan değerlendirmelere göre STRC yapısı başlangıçta yıllık yaklaşık %9 ile %10 arasında değişen oranla tasarlanmıştı ve fiyatının 100 dolara yakın kalması hedefleniyordu. Ancak hissenin nominal değerin altına inmesiyle birlikte tablo değişti. Temettü yükümlülükleri Bitcoin fiyatından bağımsız biçimde sürerken, yeni sermaye toplamanın maliyeti de yükseldi.

Jeopolitik gelişmeler belirsizliği derinleştirdi

Piyasa üzerindeki baskıyı artıran bir diğer unsur ise jeopolitik cephede yaşanan gelişmeler oldu. Coin Bureau ile analiz yayını The Kobeissi Letter’a göre İran, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını gerekçe göstererek ABD ile 60 günlük müzakere sürecini, anlaşmanın imzalanmasından 24 saatten kısa süre sonra askıya aldı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in İsviçre’ye planlanan ziyaretini ertelediği, görüşmeler iptal edilirken iki heyetin de yola çıkmaya hazırlandığı bildirildi.

Böylece Bitcoin, aynı anda teknik zayıflık, kurumsal finansman sıkıntısı ve yükselen jeopolitik tansiyonun etkisiyle karşı karşıya kaldı. Kısa vadeli görünüm açısından 61.000 ile 62.000 dolar bandı, piyasanın en yakından izlediği bölge olarak öne çıkıyor.