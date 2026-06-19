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STABILCOIN

İsveç kronu blokzincire taşındı! Avrupa’da dengeler nasıl değişecek?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 AllUnity, MiCA uyumlu İsveç kronu stabilcoini SEKAU’yu kullanıma açtı.
  • 📌 SEKAU’nun Ethereum, Solana ve Polygon dahil beş ağda devreye alınacağı aktarıldı.
  • 💶 Yeni model, İsveçli kurumlara dolar tabanlı tokenlere geçmeden dijital transfer yolu sunabilir.
  • 🔍 Avrupa’daki bu adım, stabilcoin rekabetinde hangi para birimlerinin önce dijitalleşeceği sorusunu ve $SEKAU etrafındaki ilgiyi büyütebilir.
Onur Atam
Onur Atam

AllUnity, Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesi MiCA kapsamında geliştirilen ve İsveç kronuna bire bir endeksli SEKAU adlı stabilcoini kullanıma sundu. Şirketin açıklamasına göre token, elektronik para tokenı olarak ihraç edildi ve düzenlemeye tabi iş ortakları nezdinde tutulan İsveç kronu rezervleriyle 1:1 destekleniyor.

İçindekiler
1 Çoklu ağ yapısıyla devreye alındı
2 Dolar ağırlıklı yapıya alternatif oluşturabilir
3 Düzenlenmiş dijital para yarışında yeni işaretler

Çoklu ağ yapısıyla devreye alındı

SEKAU’nun Ethereum, Solana, Base, Tempo ve Polygon ağlarında kullanıma açılacağı belirtildi. İlerleyen dönemde daha fazla blokzincir ağının da bu yapıya eklenmesi bekleniyor. Şirket, bu çoklu ağ yaklaşımıyla tokenin farklı ekosistemlerde kullanılmasını hedeflerken, rezerv yapısı ile geri ödeme haklarının tüm ağlarda aynı çerçevede korunacağını aktardı.

AllUnity, düzenlemeye uyumlu dijital para çözümleri geliştiren bir finansal teknoloji girişimi olarak öne çıkıyor. Şirketin verdiği bilgilere göre rezerv ve mutabakat bankası görevini Banking Circle üstlenecek. Kurum, itibari para rezervlerini tutacak ve likidite işlemlerini yönetecek. Marginalen Bank lansmanın bankacılık katmanını desteklerken, Trust Anchor Group ise entegrasyon ve dijital varlık bağlantı hizmetleri sağlayacak.

AllUnity, kurumsal müşterilerin SEKAU basım ve geri ödeme işlemlerini şirketin iş platformu üzerinden gerçekleştirebileceğini, erişimin benimsenme arttıkça ek işlem platformlarına da genişletileceğini bildirdi.

Dolar ağırlıklı yapıya alternatif oluşturabilir

Stabilcoin pazarında bugün baskın modelin ABD doları tabanlı varlıklar olduğu biliniyor. Bu nedenle kripto varlık ödemelerinde varsayılan mutabakat aracı da büyük ölçüde dolar bağlantılı tokenler haline gelmiş durumda. SEKAU ise İsveç kronunu düzenlemeye tabi dijital nakit aracı olarak blokzincire taşıyarak farklı bir seçenek sunuyor.

Bu yapı, İsveçli şirketler ve kurumlar için değeri önce dolar bazlı stabilcoinlere çevirmeden dijital olarak transfer etme imkanı sağlayabilir. Aynı zamanda Avrupa’da daha geniş bir eğilime de işaret ediyor. MiCA ile birlikte düzenleyiciler, stabilcoinleri belirsiz alanlarda bırakmak yerine resmi finansal kurallar içine çekmeye çalışıyor.

Düzenlenmiş dijital para yarışında yeni işaretler

SEKAU’nun yaygınlık kazanması halinde, güçlü dijital bankacılık altyapısına sahip başka Avrupa ülkeleri de kendi para birimlerini tokenleştirme yönünde adım atabilir. Bu senaryoda bölgesel ödeme akışlarında dolar tabanlı stabilcoinlere olan bağımlılığın zaman içinde azalabileceği değerlendiriliyor.

Haberde öne çıkan bir diğer nokta, yeni nesil stabilcoinlerin bağımsız kripto varlıklardan çok düzenlenmiş banka parası gibi konumlanması oldu. Bu tokenler, finansal sistemin dışında hareket etmek yerine doğrudan onunla uyumlu çalışacak şekilde tasarlanıyor. Böylece blokzincir ağları ile geleneksel bankacılık altyapısı arasında daha net bir bağlantı kuruluyor.

AllUnity ayrıca İsviçre frangına bire bir sabitlenen CHFAU adlı başka bir stabilcoini de kullanıma açtı. Şirket, bu tokenin kurumsal mutabakat ve sınır ötesi ödemeler için tasarlandığını belirtti. CHFAU’nun, şirketin daha önce geliştirdiği euro destekli yapı ile benzer formatta hazırlandığı kaydedildi.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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