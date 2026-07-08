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Toss Bank ve Solana Foundation, blokzincir tabanlı ödeme ve mutabakat hizmetlerini incelemek için iş birliği başlattı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Toss Bank, blokzincirin düzenlemeye tabi ödeme ve mutabakat sistemlerinde kullanılıp kullanılamayacağını incelemeye başladı.
  • 📌 Çalışma, kurumların doğrudan kontrolü, KYC ve AML uyumu ile işlem verilerinin korunmasına odaklanıyor.
  • 🔎 Toss Bank, havale ve mutabakat tarafında $SOL altyapısını incelemek için Solana Foundation ile mutabakat zaptı imzaladı.
  • 🏦 Kamuya açık ağlardaki şeffaflığın, bankalar için gizlilik sınırlarını aşıp aşamayacağı test ediliyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Güney Kore merkezli Toss, blokzincirin düzenlemeye tabi ödeme ve mutabakat sistemlerini güvenlikten ya da müşteri verilerinin korunmasından ödün vermeden destekleyip destekleyemeyeceğini değerlendirmeyi amaçladığını açıkladı.

İçindekiler
1 PoC çalışmasının odağı
2 Kamuya açık ağlarda gizlilik arayışı
3 Solana Foundation ile mutabakat ve havale incelemesi

PoC çalışmasının odağı

Şirketin yürüteceği kavram kanıtı çalışması üç ana başlığa odaklanacak. Bunlar, finans kuruluşlarına ödeme ve mutabakat süreçleri üzerinde doğrudan kontrol sağlanması, müşteri tanıma ve kara para aklamayı önleme kurallarına uyum ve kamuya açık blokzincir ağlarında işlem verilerinin korunması olarak sıralandı.

Toss, bu yaklaşımın blokzincir tabanlı finansal hizmetlerin bankacılık sektöründe halihazırda uygulanan standartlar çerçevesinde çalışmasına imkan verebileceğini belirtiyor. Şirket, özellikle düzenleyici uyum ile veri gizliliğinin birlikte sağlanmasının kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Toss, blokzincirin güvenlik veya müşteri verilerinin korunmasını zayıflatmadan, düzenlemeye tabi ödeme ve mutabakat sistemlerini destekleyip destekleyemeyeceğini test etmeyi hedefliyor.

Kamuya açık ağlarda gizlilik arayışı

Finans sektöründe kamuya açık blokzincirlerin benimsenmesinin önündeki en büyük engellerden biri uzun süredir şeffaflık oldu. Bu ağlarda işlemler genellikle herkes tarafından görülebildiği için, bankalar ve ödeme şirketleri müşteri hesaplarıyla ilgili süreçleri bu altyapıya taşımakta temkinli davranıyor.

Bu nedenle çalışma, kamuya açık blokzincirlerin bankacılık kullanımına yeterince uygun gizlilik standartlarına ulaşıp ulaşamayacağını da sınayacak. Özellikle işlem verilerinin korunması, düzenlenmiş finansal hizmetler açısından belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.

Solana Foundation ile mutabakat ve havale incelemesi

Toss Bank, blokzincir destekli havale ve mutabakat hizmetlerini incelemek için Solana Foundation ile mutabakat zaptı imzaladı. Girişim, geleneksel bankacılık ile kripto altyapısı arasındaki yakınlaşmanın son örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Solana, yüksek işlem kapasitesiyle öne çıkan bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Toss Bank ise dijital finans hizmetleri sunan Güney Koreli Toss ekosisteminin bankacılık kolu olarak faaliyet gösteriyor.

Mini sözlük: Mutabakat, finansal işlemlerin taraflar arasında kesinleştirilmesi ve kayıtların uzlaştırılması sürecidir. Kavram kanıtı ise bir teknolojinin belirli bir kullanım senaryosunda çalışıp çalışmadığını test etmek için hazırlanan sınırlı kapsamlı denemeyi ifade eder.

Toss Bank ile Solana Foundation arasında imzalanan mutabakat zaptı, blokzincir destekli havale ve mutabakat hizmetlerinin incelenmesine odaklanıyor.

İş birliğinin, bankacılıkta uyum gereklilikleriyle kamuya açık ağların teknik imkanlarını aynı çerçevede değerlendirmesi bekleniyor. Çalışmanın sonucu, kamuya açık blokzincirlerin düzenlenmiş finans alanında nasıl konumlanabileceğine ilişkin yeni veriler ortaya koyabilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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