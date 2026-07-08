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RIPPLE (XRP)

XRP Ledger ağında oluşturulan cüzdanların yaklaşık %40’ı son iki yılda açıldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Son iki yılda açılan cüzdanlar, tüm XRP cüzdanlarının yaklaşık %40'ını oluşturdu.
  • 📈 Bu artış, $XRP ekosisteminde fiyat dışı benimsenme göstergelerini daha görünür hale getirdi.
  • 🏢 Made in USA Inc. yatırımı, şirketlerin XRP Ledger altyapısına ilgisini güçlendirdi.
  • 🌏 Japonya'da SBI VC Trade müşteri sayısını 2 milyonun üzerine taşıdı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

XRP Ledger ağındaki kullanıcı artışı, zincir üstü verilerle daha görünür hale geldi. Kripto eğitim içerikleri paylaşan James Rule XRP, 2024 ve 2025 yıllarında açılan XRP cüzdanlarının toplam cüzdan sayısının yaklaşık %40’ına ulaştığını paylaştı. Bu tablo, ağın son iki yılda güçlü ve istikrarlı bir büyüme dönemine girdiğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Cüzdan verileri benimsenme eğilimini öne çıkardı
2 Şirketlerin ilgisi ekosistemdeki hareketi destekledi
3 Japonya’daki talep artışı dikkat çekti

Cüzdan verileri benimsenme eğilimini öne çıkardı

Piyasa fiyatındaki dalgalanmaların aksine, yeni cüzdan sayısı bir ağın uzun vadeli kullanım alanını değerlendirmede daha kalıcı bir gösterge olarak görülüyor. Her yeni cüzdan, XRP ekosistemine katılan yeni bir kullanıcı ya da kurum anlamına gelebiliyor. Bu katılım; varlığı elde tutma, ödeme işlemleri yürütme, token çıkarma, merkeziyetsiz uygulama geliştirme veya tokenizasyon gibi farklı amaçlarla gerçekleşebiliyor.

XRP cüzdanlarının yaklaşık %40’ının yalnızca 2024 ve 2025 yıllarında oluşturulmuş olması, ağdaki büyümenin kısa süreli fiyat hareketlerinden daha geniş bir zemine yayıldığını gösteriyor.

Tek bir kullanıcının birden fazla cüzdan açabilmesi nedeniyle cüzdan sayısı doğrudan tekil kullanıcı sayısını yansıtmasa da, artışın boyutu ağ genelinde ilginin genişlediğine işaret ediyor. Bu eğilim, Ripple ve XRP’nin ABD’de uzun süre düzenleyici belirsizlikle karşı karşıya kaldığı bir dönemin ardından ortaya çıkması bakımından da dikkat çekiyor.

Şirketlerin ilgisi ekosistemdeki hareketi destekledi

Ağdaki büyüme, kurumsal tarafta yaşanan bazı gelişmelerle aynı döneme denk geldi. ABD merkezli teknoloji şirketi Made in USA Inc., XRP Ledger için tam kapsamlı bir teknoloji yığını satın alarak ağa bağlılığını güçlendirdi. Şirketin bu adımı, XRP Ledger’ın kurumsal blokzincir çözümleri için değerlendirilen platformlardan biri haline geldiğini gösterdi. Made in USA Inc., teknoloji odaklı çözümler geliştiren ABD merkezli bir şirket olarak biliniyor.

Mini sözlük: XRPL, yani XRP Ledger, ödeme odaklı işlemler ve varlık transferleri için kullanılan açık kaynaklı bir blokzincir ağıdır. Tokenizasyon ise gerçek veya dijital varlıkların blokzincir üzerinde temsil edilmesini ifade eder.

Bu yatırım, şirketlerin kısa vadeli alım satım yerine gerçek kullanım senaryolarına daha fazla odaklandığını düşündürüyor. Ağ üzerindeki faaliyetlerin yalnızca piyasa beklentileriyle değil, altyapı yatırımlarıyla da desteklenmesi, XRP Ledger için farklı bir büyüme zemini oluşturabilir.

Japonya’daki talep artışı dikkat çekti

Uluslararası tarafta da benzer bir ivme öne çıktı. Japonya’da faaliyet gösteren SBI VC Trade, müşteri hesap sayısının 2 milyonu aştığını açıkladı. Şirket, SBI Holdings bünyesinde dijital varlık alım satımı hizmeti sunan bir kripto para platformu olarak öne çıkıyor. Borsanın XRP ve Bitcoin ödül programları da dijital varlıklara yönelik ilginin sürdüğünü gösterdi.

SBI VC Trade’in 2 milyonu aşan müşteri hesabı ve XRP Ledger tarafındaki kurumsal yatırımlar, ağın kullanım alanının spekülatif işlemlerin ötesine taşındığını ortaya koyuyor.

Japon yenindeki baskının sürdüğü bir ortamda yatırımcıların alternatif varlıklara yönelmesi, dijital varlıklara olan talebi destekleyen unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Artan cüzdan sayısı, kurumsal yatırım ve daha geniş katılım birlikte değerlendirildiğinde, XRP Ledger ağında işlem hacmi, likidite ve geliştirici etkinliğinin zamanla daha da güçlenebileceği beklentisi öne çıkıyor.

Uzun süre XRP etrafındaki tartışmalar daha çok düzenleyici süreçler ve fiyat hareketleri etrafında şekillenmişti. Son veriler ise odağın giderek ölçülebilir benimsenme göstergelerine kaydığını ortaya koyuyor. Son iki yılda açılan cüzdanların toplam içindeki payı, XRP Ledger ağının yeni bir büyüme evresine girmiş olabileceğine işaret ediyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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