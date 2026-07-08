Tether 7 Temmuz’da Ethereum ağında 2,5 milyar dolarlık USDT yaktı

Tether, 7 Temmuz’da Ethereum ağında 2,5 milyar dolarlık USDT arzını dolaşımdan çıkardı. Şubat ayından bu yana görülen en büyük daralma, stabilcoin piyasasında likidite akışlarının zayıfladığına işaret eden son gelişmelerden biri olarak öne çıktı.

Arz daralması ve piyasa verileri

Bu işlemin ardından USDT’nin toplam arzı 189,6 milyar dolara geriledi. Arzın büyük bölümü Ethereum ve TRON ağlarında bulunuyor. Tether, ABD dolarına sabitli bir stabilcoin ihraç eden şirket olarak kripto para piyasasında en yüksek dolaşıma sahip varlığın arkasında yer alıyor.

Stabilcoin piyasasındaki son hareketler yalnızca USDT ile sınırlı kalmadı. Artemis verilerine göre son 30 günde aktif adres sayısı %36,2 düştü. Aynı dönemde günlük ortalama stabilcoin hacmi de %47,5 azaldı. USDT ile birlikte en yakın rakibi USDC’de de son bir ayda olağanın üzerinde likidite çıkışları görüldü.

Tether’ın 7 Temmuz’daki 2,5 milyar dolarlık yakımı, şubat ayından bu yana en büyük arz daralması olarak kayda geçti.

Piyasadaki bu daralma, son yükseliş denemelerinin daha çok kısa pozisyonların kapanmasına bağlı kaldığını düşündürüyor. Stabilcoin arzında yeniden belirgin bir artış görülmedikçe, kripto para piyasası genelinde daha geniş tabanlı bir büyüme sürecinin sınırlı kalabileceği değerlendiriliyor.

TRON ve Binance rezervlerindeki değişim

USDT arzındaki küçülme, likiditenin hangi ağlarda yoğunlaştığı sorusunu da gündeme taşıdı. Özellikle Binance ile TRON arasındaki USDT hareketleri, işlem iştahı için yakından izlenen göstergeler arasında yer alıyor. Temmuz ayında Binance’in TRON üzerindeki rezervleri 806 milyon dolara indi.

Mayıs ve haziran aylarında hem Ethereum hem de TRON üzerindeki USDT transferlerinin yavaşlaması, kripto piyasasındaki genel likidite daralmasını destekleyen bir başka veri oldu. Binance’in toplam stabilcoin rezervi yaklaşık 39 milyar dolar düzeyinde kaldı ve son bir ayda bu tarafta belirgin bir değişim görülmedi.

USDT liderliğini koruyor, ancak kullanım alanları ayrışıyor

Son 2,5 milyar dolarlık yakım, USDT’nin toplam büyüklüğü dikkate alındığında sınırlı bir geri çekilme niteliği taşıyor. Buna rağmen Avrupa’daki düzenlemelerin etkisi ve bazı platformların USDT hizmetlerini azaltma kararları, token üzerindeki baskının izlenmesine neden oluyor.

Artemis verileri, son 30 günde stabilcoin transferlerinde %83’lük düşüşe işaret etti. Buna karşın toplam stabilcoin arzı tarihi zirveye yakın kalmayı sürdürdü ve son bir ayda yalnızca %1 daraldı. Önceki kripto döngüsünde fiyat artışlarını destekleyen temel unsurlardan biri stabilcoin arzındaki hızlı büyümeydi. Mevcut tabloda ise arz daha çok yatay seyrediyor.

USDT, Ethereum üzerinde 99,98 milyar dolar, TRON üzerinde ise 89 milyar doların üzerinde arzla kripto işlemlerinde merkezi konumunu koruyor.

Temmuz itibarıyla USDT ticari ödemelerde daha yaygın kullanılırken, USDC özellikle DeFi alanında pay kazanıyor. USDC’nin Base ağı üzerindeki sürekli vadeli işlem ekosisteminden destek aldığı görülürken, USDT daha çok eşler arası ödemelerde öne çıkıyor.