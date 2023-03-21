Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   İlginç Veri Açıklandı: 69.000 Dolardan Bitcoin (BTC) Alanlar Bile Kârda.. Peki Bu Nasıl Oldu?

İlginç Veri Açıklandı: 69.000 Dolardan Bitcoin (BTC) Alanlar Bile Kârda.. Peki Bu Nasıl Oldu?

Bitcoin fiyatı 28.000 dolar seviyesine gelmişken geçmişe yönelik veriler paylaşıldı. Bu veriler ise ilginç bilgiler barındırıyordu.
20:50
21 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) 28.000 dolar psikolojik eşik civarında seyretmeye devam ederken, dünyanın en büyük bankalarından bazılarını deviren finansal krizin ortasında gücünü göstererek, tüm zamanların en yüksek seviyesinden (ATH) sonra katılmaya karar veren yatırımcılar için değeri daha belirgin hale geliyor.

Nitekim, Bitcoin Magazine tarafından 20 Mart’ta paylaşılan veri ve grafiklere göre, 10 Kasım 2021’de 69.000 dolar olan ATH fiyatından Bitcoin’e dolar-maliyet ortalaması (DCA) yapmaya başlayan kişiler, Bitcoin fiyatı şu anda ATH’den %60 daha düşük olmasına rağmen, düzenli yatırımlarından %10 getiri elde ediyor.

Sabır Karşılığını Veriyor

Bu yatırımcıların %51,91 zararda olduğu Temmuz 2022’de ya da yaklaşık %40 zararda oldukları Kasım ve Aralık 2022’de işler pek iyi görünmese de, stratejilerine sadık kalan ve piyasa değerine göre en büyük merkezi olmayan finans (DeFi) varlığını istikrarlı bir şekilde satın alanlar için durum o zamandan bu yana önemli ölçüde iyileşti.

Özellikle, Bitcoin dolar-maliyet ortalaması, düzenli zaman aralıklarında BTC’ye sabit miktarda USD yatırımı anlamına gelir. Her hafta 10 USD değerinde Bitcoin satın almak tipik bir DCAing örneğidir. Bu strateji çoğunlukla uzun vadede Bitcoin satın almak isteyen yatırımcılar tarafından kullanılır çünkü tüm sermayeyi fiyat zirvelerine tahsis etme riskini ve volatilitenin etkisini azaltır, diğer yatırım stratejilerinin zihinsel engellerini ortadan kaldırır.

Bitcoin Fiyat Analizi

Bu arada, 21 Mart’ta alınan CoinMarketCap verilerine göre, Bitcoin’in fiyatı yazının yazıldığı an itibariyle son 24 saatte %2.1’lik bir artış yaşayarak 28.200 dolar seviyesinde işlem görürken, öncü kripto para birimi bir önceki hafta %7,69 ve geçtiğimiz ay %12,85’lik kazançlarını korumaya devam ediyor.

Aynı zamanda Bitcoin, bankacılık sektöründe çok sayıda can kaybına neden olan ve ABD’nin önde gelen beş bankasının aynı dönemde toplam 108,92 milyar dolar piyasa değeri kaybetmesine yol açan geniş kapsamlı krizin arka planında 2023 yılında piyasa değerine 219,86 milyar dolar eklerken, kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi son 16 ayın olumlu anlamda en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Bitcoin Bir Anda Buraya Yükselecek! Yılların Kripto Analistinin Dudak Uçuklatan Hedefi!
Bitcoin Bir Anda Buraya Yükselecek! Yılların Kripto Analistinin Dudak Uçuklatan Hedefi!
Herkes Susarken O Konuşuyordu! Önce 2016 Sonra 2020! FOMC Toplantısı Öncesi Ünlü Analist Açıkladı!
Herkes Susarken O Konuşuyordu! Önce 2016 Sonra 2020! FOMC Toplantısı Öncesi Ünlü Analist Açıkladı!
Uzun Lafın Kısası! Fed Toplantısının Altın, Bitcoin, Gümüş ve Kripto Paralara Etkisi Ne Olacak?
Uzun Lafın Kısası! Fed Toplantısının Altın, Bitcoin, Gümüş ve Kripto Paralara Etkisi Ne Olacak?
Kasım 2021’den Bu Yana İlk Defa Oluyor! Bitcoin ve Kripto Paralara Dikkat!
Kasım 2021’den Bu Yana İlk Defa Oluyor! Bitcoin ve Kripto Paralara Dikkat!
Bitcoin (BTC), Ralli Öncesi Yeni Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor? Analist, Olası Senaryolara İşaret Etti!
Bitcoin (BTC), Ralli Öncesi Yeni Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor? Analist, Olası Senaryolara İşaret Etti!
2022’nin Kripto Kahini: İşte Bu Yüzden Bitcoin Rallisi Devam Edecek! BTC Geleceği!
2022’nin Kripto Kahini: İşte Bu Yüzden Bitcoin Rallisi Devam Edecek! BTC Geleceği!
Mart Fed Toplantısında Olacaklar! Bitcoin (BTC) İçin Sıradaki Hedef Belli!
Mart Fed Toplantısında Olacaklar! Bitcoin (BTC) İçin Sıradaki Hedef Belli!
Son Dakika! ABD Hazine Bakanı Açıkladı! Bitcoin (BTC) Hareketli!
Son Dakika! ABD Hazine Bakanı Açıkladı! Bitcoin (BTC) Hareketli!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Düşüş Devam Edecek! Bu Borsa Altcoinine Dikkat!
21,3 Dolara Kadar Hızla Yükselebilir! Ne SOL Ne AVAX Gözler Bu Altcoinde!
DOGE Fiyat Analizi: 2023 Dogecoin Yorumları ve Dogecoin’in Geleceği
Shiba Coin Artar mı? İşte Shiba Yorumları
Bu Altcoinde Halving Unutuldu! Fiyatı Aylar İçinde Patlayabilir!
Güncel NFT Haberleri
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023