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Bitcoin (BTC) 28.000 dolar psikolojik eşik civarında seyretmeye devam ederken, dünyanın en büyük bankalarından bazılarını deviren finansal krizin ortasında gücünü göstererek, tüm zamanların en yüksek seviyesinden (ATH) sonra katılmaya karar veren yatırımcılar için değeri daha belirgin hale geliyor.

Nitekim, Bitcoin Magazine tarafından 20 Mart’ta paylaşılan veri ve grafiklere göre, 10 Kasım 2021’de 69.000 dolar olan ATH fiyatından Bitcoin’e dolar-maliyet ortalaması (DCA) yapmaya başlayan kişiler, Bitcoin fiyatı şu anda ATH’den %60 daha düşük olmasına rağmen, düzenli yatırımlarından %10 getiri elde ediyor.

Sabır Karşılığını Veriyor

Bu yatırımcıların %51,91 zararda olduğu Temmuz 2022’de ya da yaklaşık %40 zararda oldukları Kasım ve Aralık 2022’de işler pek iyi görünmese de, stratejilerine sadık kalan ve piyasa değerine göre en büyük merkezi olmayan finans (DeFi) varlığını istikrarlı bir şekilde satın alanlar için durum o zamandan bu yana önemli ölçüde iyileşti.

Özellikle, Bitcoin dolar-maliyet ortalaması, düzenli zaman aralıklarında BTC’ye sabit miktarda USD yatırımı anlamına gelir. Her hafta 10 USD değerinde Bitcoin satın almak tipik bir DCAing örneğidir. Bu strateji çoğunlukla uzun vadede Bitcoin satın almak isteyen yatırımcılar tarafından kullanılır çünkü tüm sermayeyi fiyat zirvelerine tahsis etme riskini ve volatilitenin etkisini azaltır, diğer yatırım stratejilerinin zihinsel engellerini ortadan kaldırır.

Bitcoin Fiyat Analizi

Bu arada, 21 Mart’ta alınan CoinMarketCap verilerine göre, Bitcoin’in fiyatı yazının yazıldığı an itibariyle son 24 saatte %2.1’lik bir artış yaşayarak 28.200 dolar seviyesinde işlem görürken, öncü kripto para birimi bir önceki hafta %7,69 ve geçtiğimiz ay %12,85’lik kazançlarını korumaya devam ediyor.

Aynı zamanda Bitcoin, bankacılık sektöründe çok sayıda can kaybına neden olan ve ABD’nin önde gelen beş bankasının aynı dönemde toplam 108,92 milyar dolar piyasa değeri kaybetmesine yol açan geniş kapsamlı krizin arka planında 2023 yılında piyasa değerine 219,86 milyar dolar eklerken, kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi son 16 ayın olumlu anlamda en yüksek seviyesinde bulunuyor.