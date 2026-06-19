XRP ağında günlük transfer hacmi 500 milyon seviyesini aşarken fiyat kritik desteklerin altında kaldı

XRP’de son fiyat düşüşüne rağmen ağ üzerindeki hareketlilik güçlü kalmaya devam etti. Zincir üstü verilere göre XRP hesapları arasında taşınan günlük tutar 500 milyon XRP eşiğini aştı. 18 Haziran itibarıyla bu hacim yaklaşık 482 milyon XRP olarak kaydedildi. Burada öne çıkan nokta yalnızca rakamın kendisi değil, piyasa genelindeki sert satış dalgasının ardından ağın bu seviyeye kısa sürede yeniden yaklaşması oldu.

Ağ verileri fiyat baskısına rağmen direnç gösterdi

Kripto para piyasalarında sert geri çekilmeler genellikle zincir üstü etkinliği uzun süre baskılar. Spekülatif ilginin azalmasıyla kullanıcı katılımı düşer, işlem hacimleri zayıflar ve ağ kullanımı geriler. XRP tarafında ise görünüm bir miktar farklı seyretti. Fiyatın 1,30 dolar desteğinin altına inmesine ve teknik görünümün bozulmasına karşın ödeme hacmi yüksek kaldı.

500 milyon XRP seviyesi, yalnızca alım satım işlemlerinden değil, ağ üzerinde gerçek değer transferinden kaynaklanan hareketi yansıtması açısından dikkat çekiyor. Panik dönemlerinde borsa hacimleri hızla artabilse de hesaplar arası düzenli transferler, ağın fiili kullanımına dair daha net bir tablo sunabiliyor. Bu nedenle günlük transfer hacminin yeniden yarım milyar XRP sınırına yaklaşması, olumsuz piyasa koşullarına rağmen defter üzerindeki faaliyetin canlı kaldığına işaret etti.

XRP’de fiyat baskısı sürse de hesaplar arası transfer hacminin kısa sürede yeniden 500 milyon XRP düzeyine yaklaşması, ağ kullanımının piyasa satışlarından beklenenden daha az etkilendiğini gösterdi.

Aktif kullanıcı sayıları da toparlanmaya işaret etti

Diğer göstergeler de bu tabloyu destekledi. Ağda şu anda yaklaşık 145.000 aktif kullanıcı bulunuyor. Aktif gönderici hesap sayısı ise 10.000’in üzerinde seyrediyor. Ayın ilk bölümünde her iki göstergede de kısa süreli bir zayıflama görüldü ancak veriler daha sonra hızlı biçimde dengelendi. XRP Ledger, XRP işlemlerinin kaydedildiği dağıtık ağ yapısı olarak biliniyor.

Mini sözlük: XRP Ledger, XRP işlemlerini doğrulayan açık kaynaklı dağıtık kayıt sistemidir. Aktif gönderici hesaplar ise belirli bir zaman aralığında gerçekten transfer başlatan cüzdanları ifade eder.

Kullanıcı etkinliğinde uzun süreli bir çöküş yaşanmamış olması, ağ katılımcılarının ekosistemden tamamen uzaklaşmadığı şeklinde yorumlanabilir. Buna karşın fiyat cephesinde aynı ölçüde bir toparlanma görülmedi. Bu da temel ağ verileri ile piyasa fiyatlaması arasında belirgin bir ayrışmaya işaret ediyor.

Teknik görünümde direnç bölgesi izleniyor

XRP, önceki aylarda oluşan yatay sıkışma yapısından aşağı yönlü çıktı ve halen önemli hareketli ortalamaların altında işlem görüyor. Piyasa algısında daha güçlü bir iyileşme için 1,20 dolar ile 1,30 dolar aralığındaki direnç bölgesinin yeniden aşılması gerektiği değerlendiriliyor.

Gösterge Seviye Günlük transfer hacmi 500 milyon XRP üzeri 18 Haziran transfer hacmi Yaklaşık 482 milyon XRP Aktif kullanıcı sayısı Yaklaşık 145.000 Aktif gönderici hesaplar 10.000 üzeri İzlenen direnç bölgesi 1,20 dolar ile 1,30 dolar

Mevcut tabloda ağ etkinliği beklentilerin üzerinde dayanıklılık sergilerken fiyat daha zayıf bir görünüm sunuyor. Aktif kullanıcı sayısının korunması ve ödeme hacminin 500 milyon XRP çevresinde kalması halinde, XRP’nin temel görünümü fiyat grafiğinin işaret ettiğinden daha güçlü bir zemine oturabilir.

Fiyatın gerilemesine rağmen aktif kullanıcı sayısının ve gönderici hesapların kısa sürede dengelenmesi, XRP ağındaki kullanımın tamamen spekülatif hareketlere bağlı olmadığını ortaya koydu.