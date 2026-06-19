XRP arzÄ±nda %93â€™lÃ¼k yoÄŸunlaÅŸma dikkat Ã§ekti! Piyasa hangi seviyeyi izliyor?

XRP piyasasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k cÃ¼zdanlarÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± ve uzun sÃ¼redir devam eden birikim sÃ¼reci yeniden gÃ¼ndeme geldi. Analistler, arzÄ±n Ã¶nemli bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±daki bÃ¼yÃ¼k yatÄ±rÄ±mcÄ±nÄ±n elinde toplanmasÄ±nÄ±n, fiyatÄ±n bir sonraki yÃ¶nÃ¼ aÃ§Ä±sÄ±ndan yakÄ±ndan izlendiÄŸini belirtiyor.

Arz daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nda bÃ¼yÃ¼k cÃ¼zdan etkisi

Piyasa analisti Good Evening Cryptoâ€™nun paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± verilere gÃ¶re, 1 milyon XRP ve Ã¼zeri tutan cÃ¼zdanlar toplam arzÄ±n yaklaÅŸÄ±k %93â€™Ã¼nÃ¼ kontrol ediyor. Bu tablo, XRPâ€™de sahiplik yapÄ±sÄ±nÄ±n oldukÃ§a yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyarken, sÃ¶z konusu varlÄ±klarÄ±n balinalar, kurumlar, borsalar, erken dÃ¶nem yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± ve uzun vadeli tutucular arasÄ±nda toplandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor.

Good Evening Cryptoâ€™ya gÃ¶re 1 milyon XRP ve Ã¼zeri varlÄ±k tutan cÃ¼zdanlar, token arzÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k %93â€™Ã¼nÃ¼ elinde bulunduruyor; bu durum, piyasadaki sahiplik yapÄ±sÄ±nÄ±n ne kadar yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor.

Maksimum arzÄ± 100 milyar adetle sÄ±nÄ±rlÄ± olan XRPâ€™de bÃ¼yÃ¼k yatÄ±rÄ±mcÄ± hareketleri, likidite ve piyasa algÄ±sÄ± Ã¼zerinde belirleyici unsurlardan biri olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. ArzÄ±n dar bir grupta toplanmasÄ±, bÃ¼yÃ¼k iÅŸlemlerin etkisini artÄ±rabilecek bir unsur olarak deÄŸerlendirilirken, aynÄ± zamanda uzun vadeli pozisyon taÅŸÄ±yan yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±na da iÅŸaret edebilir.

Bununla birlikte daha kÃ¼Ã§Ã¼k yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n da ekosistemde kayda deÄŸer bir yeri bulunuyor. AynÄ± analiste gÃ¶re yaklaÅŸÄ±k 2.200 XRP tutan bir cÃ¼zdan, sahiplik daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nda ilk %10â€™luk dilime girebiliyor. Bu veri, gÃ¶rece sÄ±nÄ±rlÄ± miktardaki varlÄ±klarÄ±n bile genel daÄŸÄ±lÄ±m iÃ§inde dikkat Ã§ekici bir konum saÄŸlayabildiÄŸini gÃ¶steriyor.

Uzun vadeli sÄ±kÄ±ÅŸma ve teknik gÃ¶rÃ¼nÃ¼m

Arz tarafÄ±ndaki bu gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼n yanÄ± sÄ±ra, piyasa analisti Versan Aljarrah, XRPâ€™nin yÄ±llara yayÄ±lan birikim dÃ¶neminin daha bÃ¼yÃ¼k bir fiyat hareketine zemin hazÄ±rlayabileceÄŸini savundu. XRP uzun sÃ¼redir geniÅŸ bir bant iÃ§inde iÅŸlem gÃ¶rÃ¼rken, alÄ±cÄ±larÄ±n arzÄ± kademeli biÃ§imde emdiÄŸi ve fiyat hareketinin sÄ±kÄ±ÅŸÄ±k kaldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lÄ±yor.

Teknik tarafta da daha uzun vadeli grafiklerde olumlu sinyallerden sÃ¶z ediliyor. HaftalÄ±k ve aylÄ±k zaman dilimlerinde daha yÃ¼ksek diplerin oluÅŸmaya devam etmesi, alÄ±cÄ±larÄ±n kritik seviyelerde yeniden devreye girdiÄŸini ve perde arkasÄ±nda talebin gÃ¼Ã§ kazanmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼yor.

Kritik eÅŸik 1,21 dolar

Analistlere gÃ¶re uzayan konsolidasyon sÃ¼reci, olasÄ± bir kÄ±rÄ±lma beklentisini besliyor. GeÃ§miÅŸ piyasa Ã¶rneklerinde uzun birikim dÃ¶nemlerinin, koÅŸullar deÄŸiÅŸtiÄŸinde daha sert hareketlere zemin hazÄ±rlayabildiÄŸi biliniyor. Ã–zellikle gÃ¼Ã§lÃ¼ hacim desteÄŸiyle ana direnÃ§ bÃ¶lgelerinin aÅŸÄ±lmasÄ± durumunda ivmenin hÄ±zlanabileceÄŸi deÄŸerlendiriliyor.

CoinCodex verilerine gÃ¶re XRP haberin hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada 1,13 dolardan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor. Piyasa katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±, varlÄ±ÄŸÄ±n kritik seviyeleri yeniden kazanÄ±p kazanamayacaÄŸÄ±na odaklanmÄ±ÅŸ durumda. Bu Ã§erÃ§evede 1,21 dolar bÃ¶lgesi, bir sonraki ana yÃ¶nÃ¼n belirlenmesinde kritik bir eÅŸik olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.

Balina birikimi, teknik yapÄ±da gÃ¶rÃ¼len toparlanma iÅŸaretleri ve artan piyasa ilgisinin aynÄ± dÃ¶nemde Ã¶ne Ã§Ä±kmasÄ±, XRPâ€™nin mevcut sÄ±kÄ±ÅŸma evresinden Ã§Ä±kÄ±ÅŸ hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olabileceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki beklentileri gÃ¼Ã§lendirmiÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Ancak fiyatÄ±n yÃ¶nÃ¼ aÃ§Ä±sÄ±ndan belirleyici unsurun, bu seviyelerin kalÄ±cÄ± biÃ§imde aÅŸÄ±lÄ±p aÅŸÄ±lamayacaÄŸÄ± olacaÄŸÄ± belirtiliyor.