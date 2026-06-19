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RIPPLE (XRP)

XRP arzÄ±nda %93â€™lÃ¼k yoÄŸunlaÅŸma dikkat Ã§ekti! Piyasa hangi seviyeyi izliyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP arzÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k %93â€™Ã¼ 1 milyon ve Ã¼zeri coin tutan cÃ¼zdanlarda toplandÄ±.
  • 📊 Analistler, yÄ±llara yayÄ±lan sÄ±kÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan $XRPâ€™de kritik bir hareket ihtimalini izliyor.
  • 🎯 CoinCodex verilerine gÃ¶re fiyat 1,13 dolar seviyesinde kalÄ±rken 1,21 dolar bÃ¶lgesi Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±.
  • 🧭 Daha yÃ¼ksek dipler, mevcut konsolidasyon sÃ¼recinden Ã§Ä±kÄ±ÅŸ arayÄ±ÅŸÄ±nÄ± destekliyor.
Mehmet Ã‡aÄŸrÄ± TunÃ§
Mehmet Ã‡aÄŸrÄ± TunÃ§

XRP piyasasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k cÃ¼zdanlarÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± ve uzun sÃ¼redir devam eden birikim sÃ¼reci yeniden gÃ¼ndeme geldi. Analistler, arzÄ±n Ã¶nemli bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±daki bÃ¼yÃ¼k yatÄ±rÄ±mcÄ±nÄ±n elinde toplanmasÄ±nÄ±n, fiyatÄ±n bir sonraki yÃ¶nÃ¼ aÃ§Ä±sÄ±ndan yakÄ±ndan izlendiÄŸini belirtiyor.

Ä°Ã§indekiler
1 Arz daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nda bÃ¼yÃ¼k cÃ¼zdan etkisi
2 Uzun vadeli sÄ±kÄ±ÅŸma ve teknik gÃ¶rÃ¼nÃ¼m
3 Kritik eÅŸik 1,21 dolar

Arz daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nda bÃ¼yÃ¼k cÃ¼zdan etkisi

Piyasa analisti Good Evening Cryptoâ€™nun paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± verilere gÃ¶re, 1 milyon XRP ve Ã¼zeri tutan cÃ¼zdanlar toplam arzÄ±n yaklaÅŸÄ±k %93â€™Ã¼nÃ¼ kontrol ediyor. Bu tablo, XRPâ€™de sahiplik yapÄ±sÄ±nÄ±n oldukÃ§a yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyarken, sÃ¶z konusu varlÄ±klarÄ±n balinalar, kurumlar, borsalar, erken dÃ¶nem yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± ve uzun vadeli tutucular arasÄ±nda toplandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor.

Good Evening Cryptoâ€™ya gÃ¶re 1 milyon XRP ve Ã¼zeri varlÄ±k tutan cÃ¼zdanlar, token arzÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k %93â€™Ã¼nÃ¼ elinde bulunduruyor; bu durum, piyasadaki sahiplik yapÄ±sÄ±nÄ±n ne kadar yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor.

Maksimum arzÄ± 100 milyar adetle sÄ±nÄ±rlÄ± olan XRPâ€™de bÃ¼yÃ¼k yatÄ±rÄ±mcÄ± hareketleri, likidite ve piyasa algÄ±sÄ± Ã¼zerinde belirleyici unsurlardan biri olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. ArzÄ±n dar bir grupta toplanmasÄ±, bÃ¼yÃ¼k iÅŸlemlerin etkisini artÄ±rabilecek bir unsur olarak deÄŸerlendirilirken, aynÄ± zamanda uzun vadeli pozisyon taÅŸÄ±yan yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±na da iÅŸaret edebilir.

Bununla birlikte daha kÃ¼Ã§Ã¼k yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n da ekosistemde kayda deÄŸer bir yeri bulunuyor. AynÄ± analiste gÃ¶re yaklaÅŸÄ±k 2.200 XRP tutan bir cÃ¼zdan, sahiplik daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nda ilk %10â€™luk dilime girebiliyor. Bu veri, gÃ¶rece sÄ±nÄ±rlÄ± miktardaki varlÄ±klarÄ±n bile genel daÄŸÄ±lÄ±m iÃ§inde dikkat Ã§ekici bir konum saÄŸlayabildiÄŸini gÃ¶steriyor.

Uzun vadeli sÄ±kÄ±ÅŸma ve teknik gÃ¶rÃ¼nÃ¼m

Arz tarafÄ±ndaki bu gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼n yanÄ± sÄ±ra, piyasa analisti Versan Aljarrah, XRPâ€™nin yÄ±llara yayÄ±lan birikim dÃ¶neminin daha bÃ¼yÃ¼k bir fiyat hareketine zemin hazÄ±rlayabileceÄŸini savundu. XRP uzun sÃ¼redir geniÅŸ bir bant iÃ§inde iÅŸlem gÃ¶rÃ¼rken, alÄ±cÄ±larÄ±n arzÄ± kademeli biÃ§imde emdiÄŸi ve fiyat hareketinin sÄ±kÄ±ÅŸÄ±k kaldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lÄ±yor.

Teknik tarafta da daha uzun vadeli grafiklerde olumlu sinyallerden sÃ¶z ediliyor. HaftalÄ±k ve aylÄ±k zaman dilimlerinde daha yÃ¼ksek diplerin oluÅŸmaya devam etmesi, alÄ±cÄ±larÄ±n kritik seviyelerde yeniden devreye girdiÄŸini ve perde arkasÄ±nda talebin gÃ¼Ã§ kazanmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼yor.

Kritik eÅŸik 1,21 dolar

Analistlere gÃ¶re uzayan konsolidasyon sÃ¼reci, olasÄ± bir kÄ±rÄ±lma beklentisini besliyor. GeÃ§miÅŸ piyasa Ã¶rneklerinde uzun birikim dÃ¶nemlerinin, koÅŸullar deÄŸiÅŸtiÄŸinde daha sert hareketlere zemin hazÄ±rlayabildiÄŸi biliniyor. Ã–zellikle gÃ¼Ã§lÃ¼ hacim desteÄŸiyle ana direnÃ§ bÃ¶lgelerinin aÅŸÄ±lmasÄ± durumunda ivmenin hÄ±zlanabileceÄŸi deÄŸerlendiriliyor.

CoinCodex verilerine gÃ¶re XRP haberin hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada 1,13 dolardan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor. Piyasa katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±, varlÄ±ÄŸÄ±n kritik seviyeleri yeniden kazanÄ±p kazanamayacaÄŸÄ±na odaklanmÄ±ÅŸ durumda. Bu Ã§erÃ§evede 1,21 dolar bÃ¶lgesi, bir sonraki ana yÃ¶nÃ¼n belirlenmesinde kritik bir eÅŸik olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.

Balina birikimi, teknik yapÄ±da gÃ¶rÃ¼len toparlanma iÅŸaretleri ve artan piyasa ilgisinin aynÄ± dÃ¶nemde Ã¶ne Ã§Ä±kmasÄ±, XRPâ€™nin mevcut sÄ±kÄ±ÅŸma evresinden Ã§Ä±kÄ±ÅŸ hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olabileceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki beklentileri gÃ¼Ã§lendirmiÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Ancak fiyatÄ±n yÃ¶nÃ¼ aÃ§Ä±sÄ±ndan belirleyici unsurun, bu seviyelerin kalÄ±cÄ± biÃ§imde aÅŸÄ±lÄ±p aÅŸÄ±lamayacaÄŸÄ± olacaÄŸÄ± belirtiliyor.

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Mehmet Ã‡aÄŸrÄ± TunÃ§
By Mehmet Ã‡aÄŸrÄ± TunÃ§
FÄ±rat Ãœniversitesi Elektrik- Elektronik MÃ¼hendisliÄŸinden mezun olan Ã‡aÄŸrÄ±, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayÄ± kripto medyacÄ±lÄ±ÄŸÄ±na ve yazarlÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelmiÅŸtir.
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