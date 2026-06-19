Algorand, kuantum saldırılarına karşı ağını 2027 sonuna kadar güçlendireceğini açıkladı

Algorand, kuantum hesaplamanın ileride oluşturabileceği güvenlik risklerine karşı blokzincir ağını korumayı hedefleyen kapsamlı bir yol haritası duyurdu. Açıklanan plana göre ağda yapılacak güncellemelerin 2027 sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

Kuantum riskine karşı teknik hazırlık

Yol haritasında Falcon tabanlı, kuantum dirençli hesap yapılarının devreye alınması, ağın mutabakat mekanizmasının güncellenmesi ve hibrit kriptografik çözümlerin değerlendirilmesi yer alıyor. Bu adımların, mevcut şifreleme yöntemlerinin güçlü kuantum bilgisayarlar karşısında yetersiz kalma ihtimaline karşı önleyici bir hazırlık niteliği taşıdığı belirtiliyor.

Mini sözlük: Falcon, kuantum bilgisayarların kırmakta zorlanacağı şekilde tasarlanmış bir dijital imza şemasıdır. Dijital imzalar, blokzincirde hesap sahipliğinin doğrulanması ve işlemlerin güvenli biçimde onaylanması için kullanılır.

Algorand Vakfı Teknoloji Direktörü Bruno Martins, projenin kuantum kaynaklı tehditleri birkaç yıldır incelediğini ve artık uygulama aşamasına geçildiğini belirtti. Martins’e göre hedef, kuantum bilgisayarlar mevcut şifreleme sistemlerini aşabilecek seviyeye ulaşmadan önce Algorand ağını bu saldırılara karşı dayanıklı hale getirmek.

Bruno Martins, hükümetlerin, siber güvenlik kurumlarının ve standart belirleyici kuruluşların, kuantum bilgisayarların bugün kullanılan birçok kriptografik sistemi çözebileceği bir geleceğe şimdiden hazırlandığını aktardı.

Araştırmalar ve sektörün yaklaşımı

Kuantum hesaplama, karmaşık matematiksel problemleri geleneksel bilgisayarlardan çok daha hızlı çözme potansiyeli nedeniyle kripto para sektöründe yakından izleniyor. Teknoloji henüz erken aşamada olsa da son araştırmalar, modern şifrelemeyi kırmak için gereken kaynakların önceki tahminlerden daha düşük olabileceğine işaret etti.

Mart ayında Google araştırmacıları tarafından yayımlanan bulgular, blokzincir şifrelemesini çözmek için gerekli kuantum kaynaklarının daha önce öngörülenden sınırlı olabileceğini ortaya koydu. Aynı çalışma, Algorand’ı kuantum hazırlığı açısından öne çıkan ağlardan biri olarak gösterirken, Ethereum ve Solana gibi büyük ağların da benzer savunmalar üzerinde çalıştığını kayda geçirdi.

Google araştırmasına göre Algorand, mevcut durumda kuantum hazırlığı en yüksek blokzincir ağları arasında yer alırken, Ethereum ve Solana da benzer koruma yöntemlerini değerlendiriyor.

Kamu kurumları da takvim belirliyor

Kuantum tehdidine yönelik hazırlık yalnızca kripto para sektörüyle sınırlı kalmıyor. Dünyanın farklı bölgelerinde kamu kurumları ve siber güvenlik otoriteleri, kuantum dirençli teknolojilere geçiş için somut takvimler oluşturmaya başladı.

Fransa’nın siber güvenlik kurumu, kuantum dirençli şifreleme içermeyen güvenlik ürünlerine sertifika vermeyi durdurmayı planladığını açıkladı. ABD Ulusal Güvenlik Ajansı da 2027’den itibaren tüm yeni ulusal güvenlik sistemlerinde onaylı kuantum dirençli algoritmaların kullanılmasını zorunlu hale getirdi.

Diğer blokzincir projeleri de çalışıyor

Algorand, bu alanda hazırlık yapan tek ağ değil. Tezos kısa süre önce kuantum saldırılarına dayanıklı olması amaçlanan bir prototip blokzincir başlatırken, Circle da Arc blokzincirini kuantuma hazır hale getirme planlarını paylaştı. Circle, dijital ödeme altyapısı ve USDC stabilcoiniyle bilinen bir finansal teknoloji şirketi olarak öne çıkıyor.

Bazı araştırmacılar, pratik kullanım alanı bulunan kuantum bilgisayarların 2030’dan önce ortaya çıkabileceğini değerlendiriyor. Bu beklenti, blokzincir ağlarının mevcut şifreleme altyapılarını daha erken gözden geçirmesine yol açmış görünüyor.