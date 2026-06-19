Bitcoin ağında 0,01 BTC altı işlemlerin payı yaklaşık %80’e yükseldi

Bitcoin ağında 0,01 BTC’nin altındaki mikro işlemler, günlük toplam işlemlerin yaklaşık %80’ini oluşturdu. Bu artış, Bitcoin fiyatındaki zayıf seyre karşın ağ üzerindeki işlem hareketliliğini yeniden tarihi zirvelere yaklaştırdı.

Ağ etkinliği yeniden pozitife döndü

Blockchain veri şirketi CryptoQuant’ın perşembe günü yayımladığı rapora göre, Bitcoin “Ağ Etkinliği Endeksi” 2024’ten bu yana ilk kez pozitif bölgeye geçti. Raporda, 2023’te günlük işlemlerin yaklaşık %44’ünü oluşturan 0,01 BTC altı transferlerin payının, aradan geçen dönemde neredeyse iki katına çıktığı belirtildi.

Araştırma biriminin başındaki isim Julio Moreno, bu yükselişte Ordinals, Runes ve diğer veri işleme protokollerinin etkili olduğunu aktardı. Rapora göre finansal olmayan kullanım alanlarındaki kalıcı büyüme, blok alanı için rekabeti artırabilir ve ekonomik amaçlı işlemlerin ücretlerini yukarı çekebilir.

CryptoQuant araştırma direktörü Julio Moreno, finansal olmayan işlemlerdeki kalıcı artışın blok alanı rekabetini yükseltebileceğini ve ekonomik işlemler için ücretleri artırabileceğini belirtti.

Moreno, bu işlemlerin ekonomik değerinin ise ağdaki paylarına kıyasla oldukça düşük kaldığını vurguladı. CryptoQuant verilerine göre Bitcoin’in ağ etkinliği, Eylül 2024’te görülen tüm zamanların en yüksek seviyesinin halen %7 altında bulunuyor.

Gösterge Seviye 0,01 BTC altı işlemlerin payı, 2023 %44 0,01 BTC altı işlemlerin payı, güncel Yaklaşık %80 Ağ etkinliği ile rekor seviye arasındaki fark %7

Veri yazım protokolleri yoğunluğu artırdı

Mevcut yoğunluk, Bitcoin ağı üzerindeki önceki veri yazım dalgalarında görülen zirvelerin altında kalsa da, işlem birikiminin yeniden belirgin biçimde arttığı görülüyor. Daha önce kullanıcılar görsel, metin ve token verilerini doğrudan blokzincire eklediğinde benzer sıkışıklıklar yaşanmıştı.

2023 yılında Ordinals ve BRC-20 faaliyetleri, sıradan transferlerle aynı blok alanı için yarışmış ve bekleyen işlemlerde sert artışa yol açmıştı. 2024’ün sonlarında devreye giren Runes protokolü de yeni bir yükseliş dalgası oluşturdu. Rapora göre Runes, Ordinals, BRC-20 tokenları ve veri zaman damgalama hizmetleri, düşük değerli fakat yüksek hacimli işlemler üreterek mikro işlem sayısındaki sıçramayı açıklıyor.

Mini sözlük: OP_RETURN, Bitcoin işlemine harcanabilir çıktı üretmeden veri eklenmesini sağlayan bir komuttur. Ordinals ve benzeri veri katmanı uygulamalarında zincire metin, görsel ya da farklı veri parçaları yazmak için kullanılan temel yöntemlerden biri olarak öne çıkar.

Raporda ayrıca, zincir üstüne harcanabilir çıktı oluşturmadan veri eklenmesine imkan veren OP_RETURN kullanımının 2026’da yeniden rekor seviyelere yaklaştığı kaydedildi. Bu mekanizma, Bitcoin Core geliştiricilerinin 2025’te uzun süredir uygulanan 80 baytlık iletim sınırını kaldırmasının ardından topluluk içinde tartışma yaratmıştı. Eleştirenler, bu değişikliğin Bitcoin’in finansal olmayan veri depolama amacıyla kullanılmasını kolaylaştırdığını savunmuştu.

Moreno’ya göre OP_RETURN, harcanabilir çıktı oluşturmadan zincir üstüne 100.000 bayta kadar veri eklenmesini sağlıyor ve Bitcoin veri katmanı protokollerinde standart mekanizma olarak öne çıkıyor.

Bekleyen işlem sayısı son bir yılın zirvesine çıktı

Ağdaki bu eğilim, henüz onaylanmamış işlemlerin tutulduğu mempool’daki birikimi de artırdı. Rapora göre mempool’daki işlem sayısı yaklaşık 128.000’e ulaştı. Bu seviye, Şubat 2025’ten bu yana görülen en yüksek işlem adedi olarak kayda geçti.

CryptoQuant, fiyat performansının zayıf kaldığı bir dönemde işlem sayılarındaki canlanmanın büyük ölçüde düşük tutarlı ve finansal olmayan kullanımlardan kaynaklandığına işaret etti. Bu görünüm, ağın kullanım biçimindeki değişimin işlem ücretleri ve blok alanı üzerindeki baskıyı izlemeyi daha önemli hale getirdi.