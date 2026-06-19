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Dijital kredi piyasasında sert satış sonrası STRC 82,50 dolardan 89 dolara, SATA 93 doların altından 97 dolara yükseldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dijital kredi piyasasında sert satış sonrası STRC ve SATA gün içi diplerinden toparlandı.
  • 📉 STRC 82,50 dolardan 89 dolara çıkarken, SATA 93 doların altından 97 dolara yükseldi.
  • 💬 Matt Cole, satışların kredi bozulmasından değil, kaldıraçlı tasfiyeden kaynaklandığını söyledi.
  • 🪙 Cole’a göre $STRC ve SATA’daki geri dönüş, alım ilgisinin sürdüğünü gösterdi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Dijital kredi piyasası perşembe günü şimdiye kadarki en sert satış dalgalarından birini yaşadı. Strive Asset Management CEO’su Matt Cole, satışların ihraççıların kredi kalitesindeki bozulmadan değil, kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesinden kaynaklandığını belirtti. Strategy’nin imtiyazlı hissesi STRC gün içinde 82,50 dolara kadar geriledikten sonra 89 dolara toparlandı. Strive’ın SATA ürünü ise 100 dolarlık nominal değerinin altına inerek 93 doların da altını gördü, ardından 97 dolara yükseldi.

İçindekiler
1 Kaldıraçlı satış vurgusu öne çıktı
2 Tarihi örneklerle benzerlik kurdu
3 Gün içi diplerden güçlü alım geldi

Kaldıraçlı satış vurgusu öne çıktı

Cole, X üzerinden yaptığı paylaşımda bunun “Dijital Kredi tarihindeki en zorlu gün” olduğunu ifade etti. Ona göre yaşanan hareket, temel kredi göstergelerindeki zayıflamadan çok teminat tamamlama çağrıları ve zorunlu satışlarla tetiklenen bir tasfiye süreciydi. Her iki ürün de normal şartlarda 100 dolarlık nominal değerine yakın işlem görmek üzere yapılandırılmış durumda.

Bugün yaşananlar, temel kredi kalitesinde bir bozulma değil, kaldıraç kaynaklı bir tasfiye olayıydı.

Haberde adı geçen Strive Asset Management, varlık yönetimi alanında faaliyet gösteren bir finans şirketi olarak biliniyor. Cole, sektörde görece yüksek getirilerin yatırımcıları kaldıraç kullanmaya yönelttiğini, fiyatlar düşmeye başlayınca da teminat çağrılarının zorunlu satışları hızlandırdığını aktardı. Bu sürecin, ihraççıların geri ödeme gücünden kopuk şekilde kendi kendini besleyen bir düşüşe dönüştüğünü savundu.

Tarihi örneklerle benzerlik kurdu

Cole, bu tabloyu geçmişte kaldıraçlı ABD Hazine tahvili pozisyonları nedeniyle yaşanan hedge fon çöküşlerine benzetti. Bu benzetmeyle, piyasa stresi dönemlerinde sert fiyat hareketleri görülse bile ilgili menkul kıymetlerin kredi niteliğinin otomatik olarak zayıflamadığını vurguladı. Ona göre burada da benzer bir ayrım yapılması gerekiyor.

Tasfiye olayı ile kredi olayı aynı şey değil; piyasa dalgalansa da dijital krediye yönelik uzun vadeli görüşümüz değişmedi.

Cole ayrıca şirketin temettü rezervlerinin korunduğunu ve şirket üzerinde bir stres bulunmadığını söyledi. Firmanın temel kredi profilinin büyük ölçüde değişmediğini ekleyen Cole, satışların ardından gelen hızlı tepkinin piyasadaki talebin tamamen ortadan kalkmadığına işaret ettiğini belirtti.

Gün içi diplerden güçlü alım geldi

Gün içindeki düşük seviyelerden sonra görülen toparlanma, alıcıların sert gerileme sırasında devreye girdiğine işaret etti. Cole, hem STRC hem de SATA’da gün içi diplerin ardından kayda değer alım ilgisi oluştuğunu söyledi. Bu görünüm, dijital kredi varlıklarına yönelik talebin dalgalanmaya rağmen sürdüğünü gösteren bir unsur olarak öne çıktı.

Piyasadaki sert hareketin ardından dikkatler, benzer ürünlerde kaldıraç kullanımının düzeyine ve olası ek teminat baskılarına çevrildi. Haberde yer alan değerlendirmeler, son düşüşün şimdilik kredi temellerinden çok piyasa yapısı ve pozisyonlanma kaynaklı olduğuna işaret ediyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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