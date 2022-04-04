Kripto piyasasının en önemli borsalarından biri olan Binance; Hegic (HEGIC), renBTC (RENBTC) ve sUSD (SUSD) altcoinlerini listelerinden çıkaracağını duyuruyor. Belli zaman aralıklarında listeleme veya verime göre listeden çıkarma kararı alan Binance, bu kararını bir çok ana faktöre bağladığını da açıklıyor.

Amaç Standartları Korumak

Binance, konu hakkında web sitelerinde duyuruyu çıktı ve bunu sosyal medya platformlarında da paylaştı. İlgili duyuruda Binance, amaçlarının müşterilerinin beklentilerini karşılamak, yüksek standart seviyesini korumak ve her dijital varlığı periyodik olarak incelemek olduğunu söylüyor. Binance’a göre eğer bir token artık bu standardı karşılayamayacak konuma geldiğinde Binance, daha derinlemesine inceleme yapıyor ve potansiyel olarak listeden çıkarıyor.

Bu faaliyetlerle beraber Binance, tüm kullanıcılarını en iyi şekilde korumaya çalıştığını da bildiriyor. Ayrıca Binance, bu incelemeleri yaparken çeşitli faktörleri göz önünde bulundurduğunu da belirtiyor. Bu noktada ilgili projenin taahhüdü, geliştirme faaliyetlerinin seviyesi, işlem hacmi, likidite, ağın saldırılara karşı kararlılığı, ağın güvenliği, akıllı sözleşme kararlılığı, projenin halkla iletişim düzeyi, periyodik durum tespitine projenin verdiği yanıtlar, etik olmayan davranış veya ihmal kanıtı ve projenin ekosisteme sürdürülebilir bir katkısı olup olmadığı Binance için önem taşıyor.

Son Tarih 11 Nisan!

Binance, 11 Nisan 2022’de Hegic, renBTC ve sUSD ile işlemlerin kaldırılacağını da iletiyor. Bu kararla beraber HEGIC/BUSD, RENBTC/BTC ve SUSD/USDT işlem çiftleri artık Binance platformunda işlem göremeyecek. Yatırımcılar eğer bu token sahibi ise, bunları başka kripto para birimlerine transfer etmelidir. Eğer yatırımcılar bunu yapmaz ise Binance, alım satımlar durduktan sonra varlıkların fonlar sayfasında küçük varlıklar sekmesinde görüntülenebileceğini de vurguluyor.

Binance’ın herhangi bir altcoini listelemesi veya onu listeden kaldırması bu altcoinlerin fiyat grafiğini direkt olarak etkileyebiliyor. Henüz bir hareketlilik olmasa da uzmanlar, sektörün devi Binance’ın bu hareketinden sonra bu altcoinler için fiyat volatilitesi de öngörüyor.