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Bu Seviye DOGE’ye Yüzde 50 Artış Getirebilir! 

Analistler şu an oluşan yan hamlelerin DOGE fiyatında bir artış getirme potansiyelinin yüksek olduğunu iade ediyor. 
14:15
4 Nisan 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker

Piyasa değeri bakımından en büyük şaka coin olan Dogecoin’in (DOGE) fiyatı önemli bir destek seviyesinin üzerinde kaldığı için analistlere göre yükselme belirtileri gösteriyor olabilir. Analistler şu an oluşan yan hamlelerin DOGE fiyatında bir artış getirme potansiyelinin yüksek olduğunu iade ediyor. 

DOGE Fiyat Beklentileri 

Dogecoin fiyatı 13 ve 28 Mart arasında %40 arttı ve 0.153 dolara kadar yükseldi. Bu yükseliş hareketi, artış trendini uzatmaya yardımcı olan talep bölgesi olarak da bilinen bir sıçrama tahtası oluşturdu. Bu destek alanı 0.127 dolardan 0.137 dolara kadar uzanıyor ve DOGE şu anda bunun üzerinde seyrediyor. Analistlere göre bu aralığın üzerinde bir başka konsolidasyon, yükseliş hareketini tetiklemede anahtar olacak. 

Böyle bir durumda analistlere göre 0.163 dolar ve 0.194 dolarlık haftalık dirençlerin en önemli seviyeler olacağı düşünülüyor.  Bu engellerin aşılması ise piyasa yapıcıların, üst bölgedeki buy-stop likiditesini toplamak için meme token’ı 0.194 doların üzerine çıkarmasının yolunu açacak.  

DOGE şu anda 0,14 dolardan işlem görüyor ve dolayısıyla eğer bu senaryo gerçekleşirse meme token %50 artış kaydetmiş olacak. Analistler bu noktada yatırımcıların kar realizasyonu yapabileceğini ve bunun da bir geri çekilmeyi tetikleyebileceğini ifade ediyor.  

Bitcoin ve Dogecoin İlişkisi 

Teknik açıdan Dogecoin fiyatının yükseliş görünümünden bağımsız olarak, Bitcoin fiyatında yaşanacak ani bir düşüş beraberinde DOGE’nin geri çekilmesini de getirebilir. Analistlere göre böyle bir durumda 0.127 doların altına yakın bir günlük mum çubuğu, daha düşük bir dip oluşturacak ve Dogecoin fiyatı için yükseliş tezini geçersiz kılacak. Bu gelişme, DOGE’nin 0.109 $ destek seviyesine d kadar gerilemesine de yol açabilir.  

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