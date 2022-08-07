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Avalanche (AVAX) Yatırımcılarını Bekleyenler! AVAX Yorum!

Kritik destek korundu ve son zamanların en iyi seviyelerine tırmandı. Peki AVAX yatırımcılarını neler bekliyor?
17:15
7 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler Ethereum (ETH) rakibi yazı hazırlandığı sırada 26 dolardan alıcı buluyor. Peki kısa vadeli beklentiler neler? Merge ile sorunlarından uzaklaşmaya bir adım daha yaklaşan Ethereum ise 1.700 dolara yakın bir seviyede alıcı buluyor. Önümüzdeki hafta kripto paralar için kritik olacak. Peki AVAX yatırımcılarını neler bekliyor?

Avalanche (AVAX)

22 dolarlık desteği korumayı başaran alıcılar 25 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar yaptı. Hayati 25 dolar desteğinin yeniden kazanılmış olması yükseliş ivmesini doğruluyor. Ayrıca, altcoin yükseliş davranışı sergilerken kendisini 20/50/200 EMA’nın üzerine tuttu. Bununla birlikte, son zamanlardaki büyümesi, görünüşe göre 27 dolarlık direncin yakınında bir yavaşlamaya tanık oldu. Mevcut modelin altında inandırıcı bir kapanış, bir dizi savunma seviyesinden olası bir toparlanmadan önce kısa vadeli bir gerileme görebilir.

Yazı hazırlandığı sırada AVAX 26,66 dolara tırmanarak günlükte %4,51 artış yaşadı. Son 30 gün içinde AVAX fiyatı 16,6 dolar ise 26,79 dolar arasında hareket etti. AVAX bugün son bir ayın en iyi gününü yaşıyor. AVAX’ın işlem hacmi son 24 saatte %3 artarak 655 milyon dolara ulaştı. Popüler Ethereum rakibi piyasa değerine göre 13’üncü sırada yer alıyor. Türk borsalarında 24 saatte en fazla işlem AVAX paritelerinde yapıldı. 21milyon.com verilerine göre toplamda 463 milyon TL hacme ulaşıldı.

Avalanche (AVAX) Yorum

Altcoin, 15 dolarlık desteğinden yeniden canlandıktan ve 7 Ağustos’ta iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve toplamda %70 artış yaşadı. Bu arada, bu satın alma baskısı, 25,4 dolar seviyesinin dirençten acil desteğe dönüşmesini sağladı. Ayrıca, 20 EMA (kırmızı) ve 50 EMA (camgöbeği) yükseliş beklentisini destekliyor. Bununla birlikte, yükselen bir kanaldaki (beyaz) dik büyüme, desenli bir kırılma gördü.

Göreceli Güç Endeksi (RSI), aşırı alım bölgesinden hafif bir geri dönüşe işaret ederken güçlü bir boğa gücü ile rezonansa girdi. 59-61 aralığının üzerinde sallanma, alıcıların alt seviyenin kademeli büyümesine devam etmesine yardımcı olabilir. Bununla birlikte, grafikteki son kazanımlar, hacim osilatöründe (VO) daha düşük zirvelere eşlik etti. Bu okuma, nispeten zayıf bir yükseliş hareketine işaret etti.

AVAX için kısa vadede daha fazla toparlanma olası görünüyor.

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