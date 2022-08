Okuma Süresi: 3 Dakika

Ayı piyasası devam ederken, Bitcoin (BTC) de yeniden ivme kazanmak için gün sayıyor. Ancak, bazı altcoin’ler gerek güncelemeler gerekse de yakım ve ortaklıklar sayesinde BTC’yi geride bırakmayı başardı.

CHZ ve CEL, Yine Sahnede!

Bu hafta iyi kazançlar elde etmeyi başaran ilk altcoin Near Protocol (NEAR) oldu. NEAR, kullanımı basit ve ölçeklenebilir bir blok zinciri protokolüdür. Katman 1 blok zinciri olan NEAR, düşük işlem hızları ve birlikte çalışabilirlik gibi diğer ekosistemlerin yaşadığı sorunları çözmeyi amaçlayan topluluk odaklı bir bulut bilgi işlem platformu olarak işlev görür. Son 7 gün içinde, NEAR fiyatı, %15,6 arttı. Bu hafta ivme kazanan diğer bir altcoin Chiliz (CHZ) oldu. CHZ, spor ve eğlence meraklıları için özel olarak tasarlanmış bir kripto para birimidir. Chiliz, Malta merkezli küresel bir spor ve eğlence şirketi olan Mediarex Group’un bir projesidir. Dünyaca ünlü futbol takımları Juventus, Paris Saint-Germain, Roma, West Ham, Atletico de Madrid ve Galatasaray, A.S. Chiliz’in önemli ortakları arasında yer alıyor. Binance, OK Blockchain Capital ve Ceyuan Ventures ortaklaşa girişime 60 milyon doların üzerinde katkıda bulundu. Son 7 günde, CHZ fiyatı, %17,3 artış kaydetti.

Ayı piyasasına meydan okuyan diğer altcoin Celsius (CEL) oldu. CEL, Ethereum (ETH) ekosisteminde merkeziyetsiz borç verme sistemi işlevi gören bir DeFi platformudur. Kullanıcılar hem kredi verebilir hem de kredi alabilir. CEL, platformun sahip olduğu özellikleri kullanabilmek ve borç verme karşılında ödül olarak kazanmak üzere tasarlanmış kripto para birimidir. Yatırımcılar, krediyi karşılamak için teminat verir. Altcoin, 7 gün içinde, %28.4 değer kazandı..

DCR ve FLOW, Zirvede!

Flow (FLOW), bu hafta yatırımcısnın yüzünü güldüren diğer bir proje oldu. Flow, parçalama (sharding) yöntemleri kullanmadan artırılmış ölçeklenebilirlikle çalışmak üzere geliştirilmiş bir blok zinciridir. Bu işlevsel yöntem sayesinde, blok zincirindeki kullanıcılar uygun fiyatlı ve hızlı işlemler gerçekleştirebilirler. Blok zinciri, NFT platformları gibi önemli ölçüde artırılmış ölçeklendirme gerektiren dApp’ler için oluşturuldu. Kripto odaklı oyna-kazan oyunları, kullanıcılarına hızlı bir oyun deneyimi sunarak blok zincirinin kullanımına da girdi. Dapper Labs, blok zincirini, önceki blok zinciri Ethereum’daki tıkanıklığı çevreleyen birkaç sorundan sonra inşa etti. Blok zinciri artık, ana şirketinin geliştirdiği NBA Top Shot da dahil olmak üzere bir dizi kripto oyununa ev sahipliği yapıyor. DApp’ler oluşturmak isteyen geliştiriciler, yüksek ölçeklenebilirliği ve hızlı performansı nedeniyle bu projeyi terchi ediyor. FLOW, son 7 günzde 38 artış kaydetti.

Listemizdeki son altcoin bu hafta zirvede yer alan Decred (DCR). DCR, topluluk odaklı bir işleve sahip açık kaynaklı bir kripto para birimidir. Decred ekosisteminin TEMEL amacı, topluluk katılımını teşvik etmektir. Böylece ekosistem, operasyon ve yönetişim için gerekli katılımI iki topluluğa ayırdı. Decred’in misyonu, Bitcoin ve çalışma kanıtı mekanizmasını kullanan diğer ekosistemler içinde merkeziyetsizlik ve aynı zamanda ölçeklenebilirliği güçlendirmek.