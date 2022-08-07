X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!

  • CoinTürk
  •   Bu Kripto Para Rakiplerine Göre Çok Daha İyi Performans Gösteriyor!

Bu Kripto Para Rakiplerine Göre Çok Daha İyi Performans Gösteriyor!

Geçtiğimiz Kasım ayından bu yana kripto paralarda ciddi bir düşüş yaşanmış olsa da bir kripto para rakiplerine göre daha iyi performans gösterdi.
15:15
7 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yayınlanan son raporlara göre, Binance destekli blockchain ağı BNB Chain, diğer alternatif akıllı sözleşme platformlarından daha iyi performans gösteriyor. Rapora göre, BNB, çeyrek boyunca kaydedilen kripto piyasası düşüşünden yararlanmış gibi göründü ve bunu blok zinciri ağı için bir “kırılma çeyreği” olarak nitelendirdi.

NFT Büyümesi

Ayı piyasasının değişken doğasına rağmen, BNB Chain, özellikle NFT’lerde istikrarlı bir ağ kullanımı ve finansal performans gördü. BNB Chain’in NFT pazar hacmi ikinci çeyrekte yeni seviyelere ulaştı. Benzersiz NFT alıcılarının sayısı ikinci çeyrekte %716 artarken ikincil satış hacmi %634 arttı. Bu, ağdaki NFT etkinliğini Solana ve Flow gibi rakip ağlarınkiyle aynı seviyeye getirir.

GameFi Bloomed

BNB Zincirindeki GameFi sektörü, geliştiriciler X World Games ve Era7: Game of Truth gibi daha fazla GameFi uygulamasını tanıttıkça büyümesini sürdürdü. İkinci çeyrekte, BNB Chain’deki en iyi üç GameFi platformu, günlük kullanıcı sayısında %35 artışla 60.000’e ulaştı ve 14 milyon dolar gelir elde etti.

DeFi

Bu arada, DeFi ikinci çeyrekte geride kaldı. Zincirde kilitli varlıkların toplam değeri %55 düşüşle 14 milyon dolardan 6 milyon dolara düştü.Özellikle, TVL’sinin yaklaşık %50’sini elinde tutan ağdaki en büyük DeFi platformu Pancakeswap, tüm sektörle aynı oranda geriledi. Ek olarak, ikinci çeyrekte dağıtılan toplam akıllı sözleşme sayısı %31,7 arttı, ancak benzersiz sözleşme dağıtıcılarının sayısı %23,9 azaldı.

Bu, dönem içindeki genel olumlu performansı azaltmaya yetmedi. Raporda, “Sonuçta, DeFi, NFT’ler, GameFi ve bir dereceye kadar Terra çöküşü toplu olarak BNB Zinciri ekosistemine daha fazla benzersiz kullanıcı getirdi’’ şeklinde bir açıklamada bulunuldu

Genel olarak, BNB Zinciri, Ethereum, Avalanche, Phantom ve Polygon dahil olmak üzere en iyi 5 EVM uyumlu zincirde önemli ölçümlerde diğerlerinden daha iyi performans gösterdi.

Piyasa değerinde minimum düşüşe, Çeyrek bazında gelirde daha ılımlı düşüşe, 1,17 milyon ile Ethereum’a kıyasla 4 milyonda daha fazla günlük işlem hacmine ve Ethereum NFT’leri sektöre hakim olmasına rağmen ikincil NFT satışlarında artışa sahipti.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
Aman Tanrım! Tesla Bitcoin Sattı! Tesla’nın BTC Hamleleri ve Gerçekler!
Aman Tanrım! Tesla Bitcoin Sattı! Tesla’nın BTC Hamleleri ve Gerçekler!
Gelecek İnşa Ediliyor; OthersideMeta’nın Metaverse’de İlk Etkinliği
Gelecek İnşa Ediliyor; OthersideMeta’nın Metaverse’de İlk Etkinliği
İlgili Yazılar
Fiyat Analizi: FLOW, Oasis Network, Chainlink, Near Protocol!
Fiyat Analizi: FLOW, Oasis Network, Chainlink, Near Protocol!
BTC, Ethereum, Shiba, Avax ve CEEK Son Durum!
BTC, Ethereum, Shiba, Avax ve CEEK Son Durum!
NFT Piyasasının Önemli Oyuncularından Birisi Çıkmazda! İşte Detaylar!
NFT Piyasasının Önemli Oyuncularından Birisi Çıkmazda! İşte Detaylar!
ABD’li Kongre Üyesinden Korkutan Ripple Yorumu: Hazır Olun!
ABD’li Kongre Üyesinden Korkutan Ripple Yorumu: Hazır Olun!
Bu Altcoin Yatırımcıları ATH İçin İyimser!
Bu Altcoin Yatırımcıları ATH İçin İyimser!
Bu Kripto Para 0,21 Dolara Hızla Tırmanabilir! Altcoin Fırsatları!
Bu Kripto Para 0,21 Dolara Hızla Tırmanabilir! Altcoin Fırsatları!
Altcoin Kritik Eşiğe Dayandı! Eşiğin Geçilmesi Büyük Çıkışla Sonuçlanabilir!
Altcoin Kritik Eşiğe Dayandı! Eşiğin Geçilmesi Büyük Çıkışla Sonuçlanabilir!
Ethereum Rakibi Altcoin Uçuşa Geçti! İşte Rallinin Arkasındaki 2 Neden!
Ethereum Rakibi Altcoin Uçuşa Geçti! İşte Rallinin Arkasındaki 2 Neden!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT Piyasasının Önemli Oyuncularından Birisi Çıkmazda! İşte Detaylar!
Dünyaca Ünlü Marka Tiffany, NFT’lerini 50.000$’a Sattı
Solana’dan Güvenliğini Eleştirenlere Yanıt
NFT Dünyasında Yapay Zeka Çılgınlığı! Herkes Bunları Konuşacak!
Son Teknik Analizler
Bollinger Bantları Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin Fiyat Analizi: 23 Bin Doların Üzerindeki BTC için Sırada Ne Var?
Yükselen Takoz Formasyonu Nedir?
Yükselen Üçgen Formasyonu Nedir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Tüm Coinlerin İçinde Bunlar Yükseliş Konusunda Diğerlerini Solladı!
Hong Kong Merkez Bankası Başkanından Dikkat Çeken “Kripto Para” ve “DeFi” Açıklaması
2022 2. Çeyrekte Neler Yaşadık: NFT, DeFi, Stablecoin ve Kripto Piyasası
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022