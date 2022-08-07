Geçtiğimiz Kasım ayından bu yana kripto paralarda ciddi bir düşüş yaşanmış olsa da bir kripto para rakiplerine göre daha iyi performans gösterdi.

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Yayınlanan son raporlara göre, Binance destekli blockchain ağı BNB Chain, diğer alternatif akıllı sözleşme platformlarından daha iyi performans gösteriyor. Rapora göre, BNB, çeyrek boyunca kaydedilen kripto piyasası düşüşünden yararlanmış gibi göründü ve bunu blok zinciri ağı için bir “kırılma çeyreği” olarak nitelendirdi.

NFT Büyümesi

Ayı piyasasının değişken doğasına rağmen, BNB Chain, özellikle NFT’lerde istikrarlı bir ağ kullanımı ve finansal performans gördü. BNB Chain’in NFT pazar hacmi ikinci çeyrekte yeni seviyelere ulaştı. Benzersiz NFT alıcılarının sayısı ikinci çeyrekte %716 artarken ikincil satış hacmi %634 arttı. Bu, ağdaki NFT etkinliğini Solana ve Flow gibi rakip ağlarınkiyle aynı seviyeye getirir.

GameFi Bloomed

BNB Zincirindeki GameFi sektörü, geliştiriciler X World Games ve Era7: Game of Truth gibi daha fazla GameFi uygulamasını tanıttıkça büyümesini sürdürdü. İkinci çeyrekte, BNB Chain’deki en iyi üç GameFi platformu, günlük kullanıcı sayısında %35 artışla 60.000’e ulaştı ve 14 milyon dolar gelir elde etti.

DeFi

Bu arada, DeFi ikinci çeyrekte geride kaldı. Zincirde kilitli varlıkların toplam değeri %55 düşüşle 14 milyon dolardan 6 milyon dolara düştü.Özellikle, TVL’sinin yaklaşık %50’sini elinde tutan ağdaki en büyük DeFi platformu Pancakeswap, tüm sektörle aynı oranda geriledi. Ek olarak, ikinci çeyrekte dağıtılan toplam akıllı sözleşme sayısı %31,7 arttı, ancak benzersiz sözleşme dağıtıcılarının sayısı %23,9 azaldı.

Bu, dönem içindeki genel olumlu performansı azaltmaya yetmedi. Raporda, “Sonuçta, DeFi, NFT’ler, GameFi ve bir dereceye kadar Terra çöküşü toplu olarak BNB Zinciri ekosistemine daha fazla benzersiz kullanıcı getirdi’’ şeklinde bir açıklamada bulunuldu

Genel olarak, BNB Zinciri, Ethereum, Avalanche, Phantom ve Polygon dahil olmak üzere en iyi 5 EVM uyumlu zincirde önemli ölçümlerde diğerlerinden daha iyi performans gösterdi.

Piyasa değerinde minimum düşüşe, Çeyrek bazında gelirde daha ılımlı düşüşe, 1,17 milyon ile Ethereum’a kıyasla 4 milyonda daha fazla günlük işlem hacmine ve Ethereum NFT’leri sektöre hakim olmasına rağmen ikincil NFT satışlarında artışa sahipti.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.