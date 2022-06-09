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Analist Son Noktayı Koydu: Bitcoin’in Kaderini Bu Belirleyecek!

Uzmanlar küresel çapta resesyon uyarısı yaparken, mevcut ekonomik ortam Bitcoin (BTC) fiyatını da etkilemeye devam ediyor.
15:10
9 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika
Uzmanlar küresel çapta resesyon uyarısı yaparken, mevcut ekonomik ortam Bitcoin (BTC) fiyatını da etkilemeye devam ediyor. Önde gelen bir zincir üstü analist, BTC fiyatının yeniden ivme kazanması için gerekli olan temel şartı açıkladı.

”Bunların Hiçbiri Önemli Değil”

Bitcoin, son birkaç aydır bekleneni veremedi. ABD’den gelen enflasyon verileri ve Fed’in para politikası hisse senetlerini ve kripto para piyasasını önemli ölçüde etkiledi. BTC, 2021’deki rekor zirvesinden %50’nin üzerinde düştü. Bitcoin, sene başından beri ise %35 değer kaybetti. Uzmanlara göre, BTC fiyatındaki düşüşün büyük bir kısmı makroekonomik faktörler, yüksek enflasyon, faiz oranlarındaki artışlar ve Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle meydana geldi. Ancak bu yılki sert düzeltmelere rağmen analistler, BTC’nin henüz taban fiyat seviyesine ulaşamadığını vurguluyor. Tahminler, BTC’nin  toparlanmadan önce 28.000 ile 20.000  arasında bir noktaya düşebileceği yönünde.
Popüler kripto para analisti Willy Woo, Twitter’da BTC’nin sene başından beri düşüş kaydetmesine  rağmen, lider kripto para biriminin henüz bir dip seviyesine ulaşmadığını söyledi. Woo,  toplam Bitcoin yatırımcılarının %47’sinin zararda olduğunu kaydetti. Bu oran, diğer ayı piyasalarında % 60 idi. Bu muhtemelen, BTC’nin daha fazla düşeceği anlamına geliyor. Analiste göre, Bitcoin hala iyi miktarda kurumsal yatırım görüyor. Ancak bu şimdilik fiyatı artırmak için yetersiz kalıyor. Endişe verici makro ortam göz önüne alındığında, analist kurumsal yatırımın ve zincir üstü verilerin fiyatı artırmak için tek başına yeterli olmadığına inanıyor ve şu açıklamayı yapıyor:
Kurumsal yatırımcılar, hala alım yapıyor.  Makroekonomik koşullar düzelmezse, bunların hiçbiri önemli değil. BTC, henüz bir dip oluşturmadı.

Yarın, Bitcoin İçin  Kritik Gün!

Son dönemde hisse senetlerini yakından izleyen BTC, Cuma günkü önemli ABD enflasyon rakamları beklentisiyle bu hafta durgun bir fiyat hareketi sergiliyor. Mayıs ayı için daha yüksek bir enflasyon verisi ve Fed’in niceliksel para politikası, kripto para piyasasına daha büyük bir darbe vurabilir.
Enflasyon Nisan ayında bir miktar düşmüş olsa da, hala 40 yılın en yüksek seviyelerinde. Bu eğilim devam ederse, yüksek enflasyonun tehlikeli bir resesyonu tetikleyebileceği göz önüne alındığında, BTC ve kripto piyasası daha fazla düzeltme yaşayabilir.

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