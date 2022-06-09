Altcoin'lerde son durum ne? Popüler altcoin'lerden Ethereum, AVAX, Shiba Inu, Dogecoin ve MANA'da son durum ne, daha yakından bakalım.

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Bitcoin’in 30 bin doların üzerinde ve 32 bin doların altında düşük volatilitede hareket etmesiyle hareket edecek alan bulamayan altcoin‘lerdeki yatırımcı sancısı tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle en büyük altcoin Ethereum’un önmeli bir seviye olarak gösterilen 2 bin doların altında sürekli olarak günlük mum kapanışı yapması altcoin piyasasındaki aşağı yönlü baskıyı artırıyor. Gelin popüler altcoin’lerden Ethereum, AVAX, Shiba Inu, Dogecoin ve MANA‘da son durum ne, daha yakından bakalım.

Ethereum (ETH)

12 Mayıs’ta 2 bin doların altına düşen ve o tarihten bu yana bu seviyenin üzerinde kalıcı yer bulamayan Ethereum’da satıcı baskısı sürüyor. Bitcoin ile tam korele bir şekilde hareket eden ETH‘nin bu durumu fiyatın hareketini sınırlandırıyor. Günlük grafikte en büyük altcoin için aşağı yönde destekler bin 700 dolar ve bin 500 dolar. Yukarı yönde ilk kritik dirençler ise 2 bin 200 dolar ve 2 bin 400 dolar. Ethereum, yazım sırasında bin 819 dolardan işlem görüyor.

Avalanche (AVAX)

2021’in en iyi çıkış yapan altcoin’lerinden AVAX, kan kaybetmeye devam ediyor. 21 Kasım 2021 tarihinde 146,22 dolarla tüm zamanların en yüksek seciyesi görülen Avalanche yazım sırasında 25,02 dolardan işlem görüyor. Günlük grafikte AVAX’ın önündeki ilk kritik direnç 27,1 dolarda, ilk kritik destek ise 23,3 dolarda bulunuyor.

Shiba Inu (SHIB)

Popüler köpek temalı kripto para birimlerinde Shiba Inu, 2021’de yaptığı çıkışla göz doldurmuş ve kendine birçok balinanın cüzdanında yer bulmuştu. O zamandan bu yana yıldızı sönen altcoin, 28 Ekim 2021 tarihinde 0,00008845 dolarla kaydettiği tarihi zirvesinin yüzde 87,90 altında işlem görüyor. Yazım sırasında 0,00001072 dolardan işlem gören altcoin’in önündeki kritik direnç seviyeleri 0,000011 ve 0,000014 dolar. SHIB için kritik destek seviyeleri ise 0,000010 ve 0,000008 dolar.

Dogecoin (DOGE)

Ünlü milyarder Elon Musk’ın desteklediği en büyük köpek temalı kripto para birimi Dogecoin, yazım sırasında 0,08064 dolardan işlem görüyor. 8 Mayıs 2021 tarihinde 0,7376 dolara dayanarak 1 dolar seviyelerinin konuşulduğu altcoin, o tarihten bu yana değerinin yüzde 89,06’sını kaybetti. DOGE‘un önündeki ilk kritik direnç 0,1 dolar. Bu direncin kırılması ile DOGE fiyatı 0,12 dolardaki dirence doğru hareket edebilir. Altcoin için ilk kritik destek ise 0,07 dolar.

Decentraland (MANA)

En büyük metaverse coin’i Decentraland, toparlanmaya çalışan altcoin’ler arasında yer alıyor. Yazım sırasında psikolojik eşik olan 1 doların altında 0,9971 dolardan işlem gören MANA’nın önündeki ilk direnç belirtildiği gibi 1 dolar. O direncin ardından ikinci direnç ise 1,20 dolar. MANA fiyatı için destekler ise sırasıyla 0,90 ve 0,75 dolar.